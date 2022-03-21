Türkiye’de “medrese eğitimi” serbest de, haberimiz mi yok?

Önce hafta sonu basında yer alan haberi okuyalım:

“Ağrı’ya giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mescitte medrese hocalarıyla bir araya geldi. Süleyman Soylu’nun buradaki fotoğrafını paylaşan Ağrı Belediye Başkanı AKP’li Savcı Sayan, “Süleyman Soylu, mele ve medrese temsilcilerimizle önemli ve gerekli bir sohbet gerçekleştirdi” dedi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Ağrı’ya giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk olarak Ağrı’nın Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Taşlıçay’daki ziyaretin ardından Ağrı merkeze geçen Bakan Soylu, AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve beraberindekilerle il merkezindeki İmam Buhari Mescidi’ni ziyaret etti.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ziyaretin fotoğrafını “Ağrı’da bulunan İçişler bakanımız Sayın Süleyman Soylu, mele ve medrese temsilcilerimizle önemli ve gerekli bir sohbet gerçekleştirdi” notuyla paylaştı.”

Kafalardaki soru

Medreselerin durumunu bilen biliyor da, bilmeyen veya bilmek istemeyen çok.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin koskoca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ağrı’da medrese temsilcileriyle görüştüğüne göre, ülkemizde “medrese eğitimi” serbest mi?

Yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin koskoca İçişleri Bakanı, “kanunen yasak olan bir kurumu ziyaret edip onlara destek vererek” suç mu işliyor.

İkincisi…

En önemli görevi “devletin kurum ve kurallarını korumak” ve “yasak olan kurumlarla mücadele etmek” olan İçişleri Bakanı, yürürlükte olan yasaları hiçe sayarak, Ağrı’da bir medreseye gidiyor ve medrese temsilcileriyle toplantı yapıyor.

Yani Bakan Soylu, açıkça suç işliyor.

Medreseler 98 yıl önce kapatılmıştı

Medreseler, Osmanlı döneminde “orta ve yükseköğretimin yapıldığı” eğitim kurumlarının genel adıydı.

Cumhuriyet kurulduktan sonra 3 Mart 1924’te TBMM’de Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu çıkarıldı, bu kanunla medreseler kaldırıldı ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı.

Böylece eğitimdeki dağınıklık ve çok başlılığın önüne geçilmiş oldu.

Eğitim, çağın şartlarına uygun olarak yeniden düzenlendi.

Sonra, medreseler kızların eğitim alabildiği bir kurum değildi.

Kızlar sadece sıbyan mekteplerine (ilkokul) gidebilirdi.

Medreselerin kapatılmasıyla, eğitimde “cinsel ayrımcılık” da ortadan kalkmış oldu.

Eğitim, milli ve yaygın hale getirildi.

2 Mart 1926’da ise “Maarif Teşkilatı Kanunu” çıkarıldı.

Bu kanunla eğitimde “dil birliği” sağlandı, çağın şartlarına uygun ilk ve ortaöğretim programları hazırlandı.

Özetle eğitim hizmetleri modern hale getirildi.

Medreseler, 20 yıldır AKP iktidarının himayesi altında

Medreseler, kanunen yasak olmasına rağmen faaliyetlerini sürdürüyorlar.

İşte görüyorsunuz, devletin İçişleri Bakanı bile Ağrı’da bir medreseyi ziyaret ediyor, medrese temsilcileriyle toplantı düzenliyor.

Medreselerin açık olduğu konusunda, bundan daha güzel bir kanıt olabilir mi?

Bu “kaçak” medreseler, oy kaygısıyla daha önce de iktidarlar tarafından korunuyordu, son 20 yıldır da AKP iktidarının himayesinde.

Seçim yaklaşıyor ya, yine sıkı fıkı görüntü vermeler başladı.

Kanunen yasak olmasına rağmen, tarikatlar da, onların eğitim- ticari kurum ve kuruluşları da faaliyetlerini sürdürüyorlar.

Çünkü iktidarda olan onlar.

İktidar, bir “tarikatlar koalisyonu”.

Medreselerin birliği bile var

Madem söze medreselerden girdik bir not daha düşelim.

Geldiğimiz noktada Türkiye’de “Medreseler Birliği” bile var.

Tam adı, “Âlimler ve Medreseler Birliği İTTİHATDUL Ulema”…

Öyle bir birlik kurmuşlar ki, Diyanet İşleri Başkanlığı’na rakip.

Anladığım kadarıyla “Diyanet’i etkisiz ve işlevsiz” buluyorlar.

“İTTİHATDUL Ulema”, medreseler açıyor, fetva kurulu var, fetvalar veriyor.

Web sayfalarında birliğin amacı şöyle açıklanıyor:

“İslami ilimler ve içtimai konular da ifrat ve tefritten uzak, İslam kültür külliyatını öğretmek, bu ilimler ışığında talebe yetiştirip, Müslümanları aydınlatmak.”

Türkiye’nin getirildiği nokta

Devletimizin kuruluşunun 100’üncü yılına ramak kala, ülkemizin getirildiği noktayı görüyorsunuz.

Türkiye ısrarla ve inatla uygarlık yolundan döndürülüp Ortaçağ karanlığına gömülmek isteniyor.

İşin en acı tarafı da bu yolda “karanlık güçlerle devleti yönetenler” el ele!