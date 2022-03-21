Ak Parti’nin aydınlanma ile imtihanı 

Avrupa demokrasisi ortaçağdan itibaren devam eden ağır kilise baskısı, kilisenin engizisyon mahkemeleri ile din ve din adamlarının ürettikleri hurafelerle devlet yönetimi üzerindeki hakimiyetlerine karşı direnen aydınların mücadelesi ile doğmuştur. Oradaki mücadele dogmatik ve bilimi reddeden kilise baskısına karşı bilme ve çağdaşlaşmaya dayalı ve ciddi bedel ödenerek elde edilmiş bir aydınlanma mücadelesidir.

**

Osmanlı imparatorluğu Avrupa’da yaşanan bilime ulaşma ve aydınlanma çabalarını ıskaladığı içindir ki; çağın gerisine düşmüş ve parçalanmaktan kurtulamamıştır. Türkiye cumhuriyeti Osmanlıdan bu yana gelen, bilimi ıskalayan, dini esasları yani dogmatik anlayışı esas alan anlayışı bir halk hareketi ile değil kurucu liderinin ilerisini görmesinden kaynaklanan devrim kanunları ile hayata geçirerek çağdaşlaşmayı Avrupa ülkelerini yakalamayı hedeflemişti.

Emperyalizme direnerek kazanma başarısını gösteren ilk İslam ülkesi olan ülkemiz bu özellikleri ile sömürgeleştirilen mazlum ülkelerin bağımsızlık ve çağdaşlaşma çabalarına cesaret veren bir ülke olmuştu. Hindistan örneğinde olduğu gibi.

Dine dayalı bir imparatorluktan kısa süre içerisinde çağdaş cumhuriyete geçişin sancılı olacağını herkes biliyordu. Özellikle çok partili sisteme geçiş ile birlikte ülkemizde bir geriye dönüşü öngören siyasal yapı ile çağdaşlaşmayı ve devrimleri savunan siyasi yapı arasında ciddi bir mücadele başladı.

**

2001 krizi ile birlikte bu mücadelenin son örneklerinden birisi olarak AKP kutsal dinimizi referans alan bir siyaset anlayışı ile kuruldu. Bu şekilde samimi Müslümanların oylarına talip olurken aynı zamanda 3.Y şeklinde tarif ettikleri yolsuzluk, yoksulluk ve yasakların müsebbibinin aydınlanmayı amaçlayan genç cumhuriyet olduğunu iddia ederek iktidara geldi. AKP sözcülerinin cumhuriyetin kurucu liderlerine karşı iki sarhoş söylemleri, cumhuriyetin kuruluşu aşamasında oluşturulan kurumlarla sürekli çatışması bu mücadelenin temel göstergelerinin bir kısmıydı.

**

Ne var ki 19 yıllık AKP iktidarında 3 Y ile tarif edilen yasaklar ve yolsuzlukların daha da arttığı, yoksulluğun artık dayanılmaz noktaya geldiği apaçık ortaya çıkmaya başladı. Üretmek, gelişmek, devlet yönetmek ile kutsal dinimizin doğrudan bir ilişkisinin olmadığı, ülkemizde yaşanan temel sorunların müsebbibinin çağdaş cumhuriyet olmadığı anlaşılmaya başlandı.

**

Hatta cumhuriyetin kurucu liderlerinin AKP iktidarından sonra milletimiz tarafından daha da iyi anlaşıldığı, çarenin bilime dayalı, laik, sosyal hukuk devletinde olduğu bu gün çok daha fazla anlaşılmaya başlandı. Millet artık kutsal dini duygularımızın siyasette, ticarette ve devlet yönetiminde referans alınmasının büyük bir hata olduğunu görmeye başladı. Dine dayalı bir imparatorluktan kısa süre içerisinde çağdaş cumhuriyete geçişin sancılı mücadelesinde AKP örneği milletin aydınlanma devrimini fark etmesi, devrimlere ve devrimin liderlerine daha da fazla sahip çıkmasını sağladı.

Ak parti aydınlanmanın karşısında durduğunu ileri sürerek fark etmeden geriye gidiş ile çağdaşlaşma arasında yaşanan sancılı mücadelede kendi örneği ve yaşananlarla aydınlanma devrimine istemeden katkı sağlamaya başladı.

**

AKP iktidarı ülkemize bir şeyler kazandırdığını, çok şey kaybettirdiğini söyleyebiliriz. Ama dini referans alan olumsuzlukları ve başarısızlıkları nedeniyle milletin aydınlanma devrimlerine, demokrasi, insan hakları, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığına daha fazla sahip çıkmasının kapısını aralamış oldu. Sosyolojide her sonuç bir başka başlangıcın doğum sebebidir. AKP bir sonuç olarak ortaya çıktı. Ama bugün gelinen sonuç milletin artık devrimlere ve aydınlanmaya sahip çıkmasıdır.

**

Siyasetin en sağında görünen partiler ile solunda görünen partilerin bu gün millet ittifakı ile bir araya gelmesinin sosyolojik tarifi bence bu kadar basittir. Ülkemiz yakın gelecekte tam demokrasinin kapılarını aralayacak ve Türkiye dünyanın yeniden örnek alının güçlü ülkesi haline gelecektir.

Bilme ve çağa karşı gelen her akım ve düşünce AKP iktidarında olduğu gibi mutlaka bilimin ışığı içerisinde eriyip gidecektir.

AKP aydınlanma devrimine karşı verdiği bu anlamsız sınavda sınıfta kalmış, bugün bilim ve aydınlanma kazanmıştır.