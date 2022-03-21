Sen Mesude oldun ama biz hiç mesut değiliz !..

Büyüdükçe küçülmesini bileceksin derler ya…

O hesap…

Gölcüklü efsane teknik adam Hasan Alemdar’ın onlarca milli yaptığı yıldızdan biri olan kadın futbolcu Mesude, 3 yıl önce Denizli’den geldi…

A milli takıma Kocaeli sayesinde yükseldi…

Yıldız oldu…

Yine Alemdar sayesinde parlayarak Beşiktaş’a transferini gerçekleştirdi…

Ama yıldız olurken, vefayı unuttu…

Kendi Mesude ve hayli mesut oldu…

Ama Kocaeli kentini çok çabuk unuttu, Denizlili olduğunu her yerde vurguluyor…

Geçtiğimiz günlerde gazetelere verdiği demeçte hayat hikâyesini anlatırken Kocaeli, Hasan alemdar adlarından birini dahi sarf etmedi…

Bilerek mi ?..

Bilmeyerek mi?..

Ben de bilmiyorum, ama gerçek bir yıldız, bu hatayı yapmaz…

Ne mi yapılabilir bu saatten sonra?..

Mesude çıkıp özür dilemelidir…

Kocaeli hikâyesini mutlaka anlatmalıdır…

Belik para kazandırdı ama her şey para değil..

Kulübüne anlam kazandırmalıdır…

Hisareyn’i unutmayan Kerem Aktürkoğlu gibi…

Karamürsel İdman Yurdu’nu unutmayan Merih Demiral gibi…

Kocaeli’yi unutmayan Gökdeniz Bayrakdar gibi…

Gerçek yıldız böyle olur…

Çok üzüldüm…