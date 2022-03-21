Yeni Spor Yasası

Adı türlü şekillerde kamu ile paylaşılan Spor Kulüpleri Yasası veya Spor Yasası konusundaki gelişmeleri kimler izliyor çok merak ediyorum? Ağırlık, spor kulüplerinin çeşitli yasa ve yönetmeliklere göre daha iyi şekilde yönetebilmeleri üzerinde yoğunlaşıyor.

Bu yasa ile Spor Kulüpleri ve Federasyonlarına demokratiklik, şeffaflık, verimlilik, hesap verilebilirlik, sorumluluk ve denk bütçe ilkeleri kapsamında gelişmeler sağlayacağı iddia ediliyor. Mecliste görüşmeleri yapılacak ve ardından eğer olumlu şekilde oylanırsa Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek.

Konuyu biraz gerilere taşımak istiyorum: Bundan seneler önce bir arkadaşıma doktora çalışması için kulüplerin şirketleşmesi üzerine çalışmasını önermiştim. Gerekli dersleri tamamlayıp, yeterliliğini de geçtikten sonra iş değişikliği nedeni ile bu tezi yazamadı. Fakat bu arada kulüplerin çoğu şirketleşti. Bu defa stadların pazarlanması üzerine çalıştı. Onu bitirdi ve şimdi stadların hangi yöntemlerle maç dışındaki günlerde bile nasıl para kazandıklarını izliyoruz. Düşünün, yalnızca bu konu bile yasanın çok önemli maddelerinden biri olmalıdır.

Kulüplerimiz dernekler kanunu ile kurulabiliyor. Daha sonra eğer bir spor branşında faaliyet göstereceklerse ilgili federasyonun (Daha önceleri bu işlemler tamamen Gençlik ve Spor Müdürlüklerinde yapılıyordu) tescil işlemlerine tabi oluyor ve ardından o branş ve veya branşlarda faaliyetlere katılabiliyordu.

Yeni yasanın, çağın gereklerine ve ihtiyaçlarına uygun ve sportif başarıları hedefleyen bir yapı içerisinde olduğu iddia ediliyor. Dileriz böyle olur ama, gelecek yıl 100. senesini tamamlayacak olan Cumhuriyetimizdeki bu zamana kadar olan başarılar mevcut yasa ve yönetmeliklerle gelmedi mi? Birçok kulüp ve spordaki başarılarımızı hafife mi almalıyız?

Bu yasa teklifinin hazırlanmasında paydaşlarla çalışılmış mıdır sorusu cevapsız kalmaktadır. Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültelerindeki Spor Yöneticiliği Bölümlerinin görüşleri alınmış mıdır? Kulüplere gereken bildirimler gitmiş midir? Örneğin, şu anda yönetim kurulu başkanlığını sürdürdüğüm bir kulübün sorumlusu olarak bize gelen herhangi bir soru ya da talep-görüş bulunmamaktadır. Yalnızca geçmişinde bir miktar spor bulunan birkaç vekilimizin hazırlayacağı teklif ile Türk Sporu yönetilebilir mi?

İşin çok farklı ve unutulmuş olduğuna inandığım bir husus gözlerden kaçmış sanırım. Hani Türk Sporu özerk olacaktı? Özerk Spor Federasyonları ile yönetilecekti? Bugün Devletimizin kontrol etmediği bir federasyon var mıdır sizce?

Kuşkusuz, spor federasyonlarımız özerkliği yalnızca kendilerine verilen bütçenin serbestçe harcanması şeklinde algıladıkları ve bunu kullandıkları için tablo bugünlere gelmiştir. Birçok federasyon bu yaklaşımı tercih etmiştir. Böyle olunca da Teşkilat, başta spor federasyonu başkanlık seçimlerinden tutun onların tüm faaliyetlerini kontrol altına almaktadır.

Kişisel beklentim, tüm sorunların sakin ve etkin biçimde ortaya konularak, neticede ortak bir akıl etrafında toplanılabilmesidir. Ayrıca, Olimpiyat Komitemiz bu çalışmalara dahil edilmiş midir? Bunlar yapıldığı taktirde iyi bir yasa teklifi ortaya çıkabilecektir.