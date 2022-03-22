Tuvaletlere dikkat! Evlerde su tasarrufu için ÖNERİLER!

Su hayattır…

İklim değişikliğine bakılırsa, ilerdeki yıllarda dünya su sorunu ile karşılaşabilir.

Koçtaş, Dünya Su Günü sebebiyle, dünyamızın geleceği için büyük önem taşıyan, evlerde su tasarrufu için öneriler sunuyor.

Koçtaş uzmanları, öncelikli olarak evlerinde sürdürülebilir bir yaşama destek olmak isteyenlere içme suyunun neredeyse tamamının karşılandığı yer altı su kaynaklarını korumak için evlerinde içme suyu israfını önlemelerini tavsiye ediyor.

EV İÇİ SU TÜKETİMİ

Evlerde su tasarrufu yapmak için, kullanılmadığı zaman suyu açık bırakmamak gibi belirli önlemler almanın yanı sıra su israfına yol açan gizli su israfı kaynaklarını bilmek büyük önem taşıyor.

Koçtaş uzmanları ev içi su tüketiminin % 30’una yakınını kaplayan tuvaletlerde su tasarruflu rezervuar kullanılmasını öneriyor.

Böylelikle ayda % 75 oranında su tasarrufu sağlanabiliyor.

KÜVETİ DOLDURMAMAK

Günlük su tüketiminin yaklaşık % 20’sini kaplayan duşta ise küveti doldurmamak ya da küvete doldurulan su seviyesini 5 cm kadar azaltmak gibi çözümlere başvurulabilir. Standart duş başlıkları yerine düşük debili ekonomik duş başlıkları ile de su kullanımını azaltmak mümkün...

KOMBİDEN SIZAN SULAR

Tuvaletten, armatürden ya da kombiden sızan sular da evlerde su israfına sebep olabiliyor. Özellikle lavabo altı dolap, kombi gibi zor fark edilen yerleri belirli aralıklarda kontrol ederek gerekli durumlarda tadilatlarını yaparak su tasarrufu sağlanabilir.

Hem mutfak hem de banyoda en çok kullanılan yerlerden birisi olan armatürlerin başına musluk havalandırıcı takarak düşük akışlı su tüketimi yapılabilir.

Evin olmazsa olmazlarından çamaşır ve bulaşık makinelerinde enerji verimli modeller tercih etmek de su tüketimini düşürebiliyor.

ÇİMLERİ SULARKEN

Bahar aylarını karşıladığımız bu günlerde bahçe düzenlemesi yaparken tercih edilen yöntemler de su tüketimini büyük ölçüde etkiliyor.

Peyzajı oluştururken su ihtiyacı düşük olan bitkileri tercih ederek de su tasarrufuna katkı yapmak mümkün…

Çim gibi günlük sulama isteyen yer örtüsü yerine fare kulağı gibi dayanıklı ve hızla yayılan yer örtüleri tercih edilebilir.

Bahçe temizliği için de hortum yerine daha az su kullanan basınçlı makineler kullanılabilir.

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Bilindiği gibi Kocaeli’de her ay enflasyon oranında suya zam geliyor…

Bunun için su tasarrufuna dikkat etmek lazım.

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Su tasarrufu için alınacak bazı basit önlemler!

Arçelik markası İYİ-GE Kurulu ile Dünya Su Günü’nde İklim Dostu Hareket’e destek çağrısı yaparak su tasarrufu konusunda farkındalık mesajı verdi.

-Çamaşır ve bulaşık makinelerinizin Ekonomik (Eko) programlarını kullanın.

-Yüksek enerji verimli ve az su, az deterjan tüketen çamaşır ve bulaşık makinesi modellerini tercih edin.

-Çamaşır ve bulaşık makinelerini dolmadan çalıştırmayın.

-Elde yıkama yapmayın.

-Banyoda duş alırken kendinize zaman sınırlaması koyun.

-Musluk ve duş başlıklarını su tasarruflu modellerle değiştirin.

-Meyve ve sebzeleri yıkarken suyun bir kapta toplanmasını sağlayın, bu suyu başka ihtiyaçlar için değerlendirin.

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Orman yangını ve 284 bin futbol sahası

Geçtiğimiz yıl maalesef ülkemizde Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre 294 adet yangında 202 bin 699 hektar orman alanı kül oldu. Bu alan Aydın ilinin yüz ölçümünün 4’te biri alana ve yaklaşık 284 bin futbol sahası büyüklüğündedir. Yukarıdaki rakamlar gösteriyor ki, Türkiye orman yangını konusunda kendisini daha çok geliştirmeli. Orman yangınlarına müdahalede daha etkin olmalı.

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Türkiye 4.sırada

Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) yayınladığı 2020 raporuna göre 2015-2020 yılları arasında orman dışı alanlarda yapılan ağaçlandırma sıralamasında yapılan yoğun ağaçlandırma seferberliği sonucunda ülkemiz dünyada Çin, Vietnam, Azerbaycan’dan sonra 4. sırada yer aldı. Bu sevindirici bir durum.

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