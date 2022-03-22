Yıl 2022, terminalde halen çığırtkanlık yapılıyor

Şehirler arası yolculuk yapacağımız dönemlerde giderdik terminale. Günün her saati canlı bir organizması vardı.

O günlerden hatırladığım, beyaz gömlek, siyah kravatlı ağabeylerin şehir isimlerini sayarak “hemen kalkıyorrr” diye bağırmalarıydı. Bir de tüm yolculardan sonra pişmaniye ve simitçilerin otobüse binerek satış yapmalarıydı.

Aradan on yıllar geçti ve terminallerde değişen çok da bir şey yok. Otobüs terminalinin o nezih hali çığırtkanların gür sesiyle inliyor. İnsanlar eskiden terminale gider ve otobüs biletlerini oradan alırdı. Şimdi büyük bir çoğunluk biletini internet üzerinden alıyor. Otobüslerin kalkış saatlerini biliyor ve terminale o saate göre geliyor.

Terminalden bilet alan kişi sayısı ise belki de bir elin parmakları kadardır.

Peki, neden halen çığırtkanlık yapılmasına izin veriliyor? Çoluğuyla çocuğuyla terminale giden aileler bu durumdan rahatsız. Terminale girdiğinizde peşinizden gelip “Ankara, Ankara, hemen kalkıyor abi” diyen biri beni rahatsız ediyor. Biletinizin olduğunu söyleseniz bile kimi zaman ısrarlarını sürdüren bu çığırtkanlığa kim son verecek?

Onca geçen zamana ve teknolojiye rağmen otobüs terminalinde çığırtkanlık devam ediyor, otobüs içlerine pişmaniyeciler binerek yüzünüze pişmaniye kutusu uzatıyor.

Bence artık bu alışkanlıklardan kurtulmak gerekiyor.

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Kocaeli Üniversitesi’nin konuğu Prometeon olacak

Kocaeli Üniversitesi Otomotivi Mühendisliği Kulübü “Firma Günlüğü” toplantıları kapsamında bugün Prometeon Türkiye Fabrikası Direktörü (CTO) ve Prometeon Türkiye Fabrikası Ortadoğu ve Afrika İnsan Kaynakları Müdürü Okan Vural’ı konuşmacı olarak ağırlayacak. Bugün saat 10.00-13.00 arasında KOÜ Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde mühendis adaylarıyla bir araya gelecek olan Prometeon yöneticileri, öğrencilerin sorularını yanıtlayacak.

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Ergün Demir, imza günü düzenliyor

Gazeteci Ergün Demir tarafından kaleme alınan “El Cezeri’nin 850 yıllık robotları” isimli kitabın lansmanı yapılacak. Ergün Demir, 25 Mart Cuma günü Soydan İş Merkezi’nin alt katında bulunan Kitapkeyfim’de ilk eserini imzalayacak. Demir tarafından düzenlenen imza günü 15.00 ile 19.00 arasında gerçekleşecek.

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Bahara 3 kala…

Bizim şehrimizde kar yılda bir kez yağar; 2, bilemedin 3 gün kendini gösterir, bir sonraki yola kadar da bir daha uğramazdı. Ta ki 2022 kışına kadar. Bu yıl adeta “Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı.” Dönemin en soğuk mart ayını yaşadık. Halen de yaşamaya devam ediyoruz. Kar ve etkili tipi sayesinde kışı, Kars’ta geçirmiş kadar olduk.

Nihayet baharın müjdecisi nisana yaklaşırken havayla ilgili tahminler de ısınıyor. Cumartesi günü kırılacak olan soğuk hava etkisi hafta başıyla birlikte bahara yönelecek. Pazartesi 17, Salı 18 ve Çarşamba günü ise 19 derece sıcaklık bekleniyor. Umuyoruz ki önümüzdeki 3 gün kışın son günleri olacak…

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Barajımız full gibi

İlimizin susuz kaldığı günleri hatırlıyorsunuz dimi. Barajımızın yüzde 8-9 olduğu günleri… Ama bu sene böyle bir sorun yaşamayacağız. Yüksek kesimdeki karlar daha erimeden bile Yuvacık Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 90’ı buldu. Bu yaz su konusunda rahat bir yıl geçireceğimizi ümit ediyorum. Bugün itibariyle Yuvacık Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 90 yani baraj da 45.900.000m3 suyumuz bulunuyor.