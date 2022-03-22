Millet İttifakı’na açık mektup…

Görünen o ki; yapılacak ilk genel seçimde AKP ve içinde bulunduğu “Cumhur İttifakı” başarılı olamayacaktır.

Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerimizin, “ULUS EGEMENLİĞİNİ” hayata geçirmek üzere mutabık kaldığı “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” düzeni, ülkemizin geleceği adına büyük bir umuttur.

Bu umudu daha da geliştirmek ve vatandaşlara bu konuda UMUT ve GÜVEN verebilmek için, seçimlerde “VATANDAŞ İRADESİNİ” egemen kılmak vazgeçilmez bir önkoşuldur!

Yani, Millet İttifakı partileri, milletvekili adaylarını genel merkezlerin inisiyatifinde değil, vatandaşların ve partili üyelerinin iradesiyle belirlemelidirler.

Elbette, genel merkez yönetimlerinin de müstakbel iktidarlarında yer almalarını düşündükleri kişiler ve adaylar da olacaktır.

Ancak bu tercihler, belirli bir sınır içinde olmalıdır.

Çünkü;

Milletvekili adaylarını, partili ÜYELERİN iradeleri ile belirleyecek ÖNSEÇİMLER, partilere “artı güç” olarak yansıyacaktır.

“Bu adayları BİZ belirledik” inanç ve huzuru içindeki üyeler, yapılacak seçimlerde daha bir şevkle çalışacaklardır.

SİYASİ GERÇEK budur!

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi” için gerçekten samimi ve kararlı olduğunuza ancak bu şekilde inandırıcı olabilirsiniz!

Başta CHP ve İYİ Parti olmak üzere, Millet İttifakı içinde yer alacak siyasi partilerin, yerel örgütlerinin HALKLA KURACAKLARI SAĞLIKLI İLETİŞİMLER sonucu, halkın da onayladığı, “gerçekten halkın temsilcisi olacak ve öncelikle halka karşı hesap verecek” milletvekili adaylarını göstermeleri ciddi bir ARTI GÜÇ yaratacağına kuşku yoktur.

Bu tercih, genel merkezin mutlak iradesiyle belirlenecek adaylar üzerindeki olumsuz görüşleri ve küskünlükleri de önleyecektir.

Lütfen, AKLISELİM içinde, parti tabanlarınıza ve halka saygılı olun!

Başarınızın önkoşulu budur!

Bu temel tercih, partilerinin başarısı için maddi manevi büyük fedakarlıklar yaparak emek veren PARTİ ÖRGÜT YÖNETİMLERİ için de bir ONUR ve SAYGINLIK gereğidir.

“Davul yönetimlerin ve üyelerin omuzlarında, tokmak genel merkezde” anlayışı, öncelikle İNSAN EMEĞİNE, sonra DEMOKRASİYE ve sonunda MECLİS EGEMENLİĞİNE saygısızlıktır.

Genel Merkez yönetimleri;

Bu saygıda kusur göstermeyin!

Örgüt yönetimleri;

Emek ve alın terinize saygısızlığa izin vermeyin!