Devlet idaresinde; halkın iradesini değil de, dünya görüşü olarak teokratik düşünceyi benimseyenleri bir tarafa bırakacak olursak;

Siyasetin ucundan az ya da çok tutanlar, Yetkililer veya görevlendirilmiş olanlar…

Siyasetle ilgilenenlerin her birisi, işine geldiği kadar demokrasiye bağlıdır.

Duruma göre demokrasi, ya amaçtır, ya da araçtır.

Muhalefet kanadının 6 siyasi parti lideri bir araya geldi.

Siyaset adına son derecede olumlu bulduğumuz bu gelişme sonunda, ortaya bir mutabakat metni çıktı. Yeterli mi ? Bir hayli sayfadan ibaret kapsamlı gibi gözükse de bence değil!

Mutabakat metninde açık veya örtülü olarak; Halkın gelecekte olmasını istediği beklentilerinin bir bölümüne vurgu yapan bir takım söylemler yer aldı. Demek ki ya o kadarını görebiliyorlar. O kadar olmasını yeterli görüyorlar ya da o kadarını yapabileceklerini düşünüyorlar…

İyi güzel de;

Başkanı bulunduğu partisi içerisinde demokrasiyi işletmeyen, işine geldiği zaman amaç gibi dillendirip, işine geldiğinde araç olarak kullanmayı yeğleyen,

seçme seçilme konusunda; partili üyelerin katılımını dahi atlayarak, halkın doğrudan katılımını elinden alan;

Kendilerinin görev başında kalması doğrultusunda delegasyon oluşması yolunda, birçok usulsüzlüğe gözünü kapatan;

Liderlere olması gereken demokrasi konusunda nasıl güveneceğiz?

Zaten, dikkat edilecek olursa, doğrudan demokrasiye vurgu yapan hiçbir söylem metinde yer almamış.

Parti çatısı altında millet iradesini ve ihtiyaçlarını TBMM’ne ve siyaset sahnesine taşıyacak,

bir dahaki seçimde listeye konulamayacağı endişesiyle susup geri durmayacak,

oylarıyla geldiği seçmeninin düşünce, ihtiyaç ve isteklerin siyasete taşıyacak,

düşüncesine ve temsil ettiği tabanın yapısına uygun bulmadığı zaman, “emme basma tulumba” gibi el kaldırmayacak…

Bilgi, birikim ve donanımlı kişilere itibar etmeyen,

milletvekili, belediye başkanı ve bütün siyasi makamların adaylık tercihini, parti tabanını elinden alan ve iki dudağının arasına hapseden,

parti üyelerinin iradesini yok sayan,

tabanın, kendisini temsil edecek kişiyi seçme hakkını elinden alan,

parti içerisinde, geçmişten gelen kötü alışkanlıkları, belki de işine geldiği için demokratik olarak düzeltme çabasında olmayan,

tek başına adayları belirleyip, bir noktada seçmenine dayatan,

aday tercihlerinin, hangi düşünceye veya kriterlere dayandığı konusunda tabanına her hangi bir açıklama yapmayı dahi gerekli görmeyen,

sorumluluk bilinci içerisinde, kendi partisi içerisinde bile demokrasiyi kurum ve kurallarıyla hayata geçirmeyen;

Liderlere, ülke demokrasisi hakkında; tekrar ediyorum, nasıl güveneceğiz?

Bu konuyu metni okuduğum ilk gün düşündüm. Bir müddet bekle bakalım dedim. Gerek partilerinin tabanlarından ve gerekse halktan gelecek olumlu ya da olumsuz tepkileri görmek istedim. 6 siyasi partinin bir araya gelmiş olmasından başka olumlu ya da olumsuz bir eleştiriye tanık olmadım.

Demek ki vaziyet şu:

Böyle tıraş yakışır elbette böyle başa, siz her şeyi bilirsiniz, isabet buyurdunuz, padişahım çok yaşa…