Diyanet, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kurumu değil mi?

Anlaşıldı…

İyice netleşti…

Diyanet İşleri Başkanlığı, artık kendisini “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir kurumu” olarak görmüyor.

Öyle davranıyor…

Öyle kararlar alıyor…

Anma ve kutlamalarda “kafasına göre” takılıyor.

“Milli günlerimizi” yok sayıyor.

Sanırsınız ki, bağımsızlığını ilan etmiş farklı bir cumhuriyet.

Bütün bunları nereden mi çıkarıyorum?

Cuma hutbelerinde devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ten tek kelime söz ediliyor mu?

Edilmiyor…

Başkan Ali Erbaş, Ayasofya’nın açılışında isim vermeden Atatürk’e lanet okudu mu?

Okudu…

Geçin bunları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 266 sayfalık 2021 yılı faaliyet raporuna bakın, sadece iki “milli gün” görürsünüz.

*Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü…

*15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yok!

30 Ağustos Zafer Bayramı, yok!

23 Nisan Ulusal Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yok!

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı, yok!

Demek Diyanet İşleri Başkanlığı, kendisini bu devletin bir kurumu olarak görmüyor ve milli günlerimizi kutlama gereğini duymuyor.

Bu davranıştan, bu anlam çıkmaz mı?

Yıllık raporda, “Milli Gün ve Gecelerde Düzenlenen Programlar” başlıklı bir bölüm var.

Burada Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Tasavvuf Musiki Korosu’nun etkinliklerine yer veriliyor.

Diyanet'in, bu kapsamda sadece Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü ile 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendiği görülüyor.

Yine müzik korosunun etkinlikleri arasında, 15 Temmuz'dan Malazgirt'e, Kerbela Şehitleri'nden TRT’nin kandil programlarına kadar bir dizi etkinlik sıralanırken 29 Ekim, 30 Ağustos, 19 Mayıs, 23 Nisan gibi milli bayramlarımızın hiçbiri yer almıyor.

Bu nasıl bir cüret?

İnceleyin bakın, devletin belli başlı bütün kurumlarının milli günlerimizle ilgili kutlama programları vardır.

O günler geldiğinde, her kurum kendi çapında anma ve kutlama yapar.

Ama görüyorsunuz, Diyanet İşleri Başkanlığı, “milli bayramlarımızı” tanımıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’nı “yok” kabul ediyor.

Atatürk’ü anmayan, daha da ileri giderek “lanet” okuyan Diyanet İşleri Başkanlığı, milli bayramlarımızı da tanımadığına göre, kendisini Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışında “farklı bir statüde” konumlandırıyor demektir.

Nasıl bir statü bu?

Bütçesi, yedi bakanlığın bütçesinden daha fazla…

Bir vakıfları var, kaynakları sınırsız…

Başkanı, yurtdışına devletin özel VİP uçağı ile gönderiliyor…

“İlahiyat fakülteleri beni kesmez” diyor, hemen “Diyanet Akademisi” kuruluyor…

Bu gidiş nereye?

Diyanet İşleri Başkanlığı, nereye koşuyor?

“Rejim değişikliği” ateşi yakıldı da, bu ateşin dumanı, geçim derdi ve bitmez tükenmez bilmeyen zamlarla örtülmeye mi çalışılıyor?

Ayrıca bir yazı konusu yapacağım, bugün kısaca değineyim…

Muhalefet partileri, “Aman ha, bu topa girmeyelim, dinci kesim bize oy vermez” kaygısıyla, iktidarın “rejim değiştirme” değirmenine su taşımaya devam ediyor.

İşte en son, “Diyanet Akademisi kurulması kanununa” da evet oyu verdiler.

Hata ediyorlar, kendi ayaklarına kurşun sıkıyorlar.

Yaklaşan tehlikeyi görmüyorlar.

Türkiye’de dini kaygılarla oy verenlerin oranı yüzde 20.

Yüzde 20’yi kazanalım derken, yüzde 80’nin kafasında “soru işareti” oluşturuyorlar.

Yakında sağduyulu kesim, “Bunlar da mı aynı takımın oyuncuları” demeye başlarsa, sakın şaşırmayın!