Şu ana kadar okumuş olduğunuz tüm kitapları aklınızdan geçirin. Sadece bu sene ya da bu ay okuduklarınızı değil, tüm hayatınız boyunca size belli dönemlerde eşlik etmiş olan kitapları getirin aklınıza. Çocukluğunuzda sevdiğiniz kitapları düşünün, gençliğinizde övdüğünüz romanları hatırlayın, sonraki süreçlerde zevk alarak okuduğunuz tüm yazıları düşlemeye çalışın. Her birini konularıyla, cümleleriyle, karakterleriyle ve tüm özellikleriyle hatırlayabiliyor musunuz? Bu sorumun cevabına verecek olduğunuz yanıtın hayır olduğunu düşünüyorum.

Sevgili okurum, size şunu söylemek isterim ki, bu kitapların hepsini hatırlamamanız hiç garip bir durum değil. Eğer okuduğunuz tüm kitapları saydığım şekillerde hatırlasaydınız, asıl garip olan olay bu durumun ta kendisi olurdu. Bir zihnin normal hayatı devam ederken bunca ince detayı hatırlaması inanılmaz derecede zordur, hatta çoğu durumda imkansızdır bile. Sonuçta büyüklerimiz ne demiş: “İnsan unutkandır, bunu unutma.”

Bazen geçmişte okuduğum kitapları tümüyle hatırlayamamak moralimi bozabiliyor. Onların her birini hatırlamamamın gayet normal olduğunu bilsem de kendimi çocukluk kitaplarıma, yıllarımı verdiğim sayfalara ihanet ediyormuş gibi hissetmekten alamadığım günler oluyor. Bazı kitapları, yazıları sanki onları hiç okumamışçasına hatırlayamamak, onlardan kendime hiçbir şey katamadığımı düşünmek gönlümü çok kırıyor.

Yine bu tip düşüncelerle kitaplığımı gözlediğim ve bana kırgınlarmış gibi bakan kitaplarımı izlediğim sırada telefonuma baktığımda bir yazı takıldı hüzünlü gözlerime. Kısa bir yazıydı bu. Bir diyaloğu anlatıyordu okuyanlara.

Bir kişi, aynı benim gibi, okuduğu makaleleri, kitapları, yazıları unutuverdiğini, bundan dolayı kendisine, zihnine hiçbir şey katamadığını düşündüğünden arkadaşına yakınıyordu. O an öyle iyi bir şekilde hissettim ki bu kişinin söylediklerini, hemen yüzüm düştü. Ancak arkadaşının kendime benzettiğim bu kişiye yaptığı yorum gözlerimin içinin gülmesini sağladı. Bu güzel arkadaş dostuna şöyle diyordu: “Bir hurma yediğini düşün. Bu hurmayı yemeden önce onu görebiliyordun, ancak yedikten sonra onu fiziksel bir şekilde görmen bir daha mümkün değildir. Bu, o güzel hurmanın hiçbir işe yaramadığını mı gösterir? Hayır, tabii ki de. O hurma senin vücuduna dağılır, vitamin olur, vücudunun ihtiyacı olan besin olur… Yediğin hurmayı sen bir daha göremezsin ama o senin tüm vücuduna dağılmış, sana pek çok konuda yarar sağlamıştır aslında. İşte yazılar ve kitaplar da böyledir, sen onları hatırlamasan bile onlar senin zihnine dağılmış, sana pek çok yeni düşünce katmışlardır.”

Bu cümleleri okuduktan sonra kendimi öyle rahatlamış, öyle hafif hissettim ki… Kitapları unutmanın, onların içimizde tamamen yok olduğu anlamına gelmediğini fark etmek bende, içimde, zihnimde büyük bir huzur yarattı. Daha sonradan bu konu üstüne biraz daha düşündüğümde aslında pek çok olayda yukarıda yazanların geçerli olduğunu fark ettim.

Yaklaşık iki senedir her hafta bir yazı yazıyorum. Yazılarımı yazarken hissettiğim şeyleri sizlere anlatmam çok zor. Yazmak; sadece bana ait, bomboş bir diyarı en baştan tasarlıyormuşum ve tüm kelimeler, her şey emrime amadeymiş gibi hissettiriyor bana. Üstüne kelimeler sarf ettiğim her konuyu derinlemesine düşünmek, konularımı da her şeyden çok sevmeme sebep oluyor. Ancak yazarken bu kadar çok zevk aldığım ve bir sürü yeni bilgi öğrendiğim konuları, çocuklarımmış gibi sevdiğim yazılarımı üstlerinden biraz zaman geçtikten sonra unutuyorum. Eskiden bu durum da gözlerime çok acı vericiymiş gibi gözükürdü, çünkü onların bana, ruhuma hiçbir şey katmadığını düşünürdüm. Ancak bu durum hiç böyle değilmiş. Onlar içimde bir yerde hâlâ bana yarar sağlamaya devam ediyor, bunu bu diyaloğu okuduktan sonra fark ettim. Evet, belki de insan unutkan bir varlık, ancak ruh değil.

Yaptığımız, yaşadığımız, okuduğumuz, gördüğümüz her şey bize bir şey katıyor bu hayatta. Biz onu unutsak da ruhumuz asla unutmuyor ve bu olayların etkileriyle yaşamaya devam ediyoruz. Bundan dolayı unutkanlığımıza sinirlenmemize veya okuduklarımıza acımamıza, kendimize kızmamıza hiç gerek yok.

İnsan unutkandır, ama ruh değildir. Bunu sakın unutma!