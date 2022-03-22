Haklı çıktım,mutlu değilim. Haklı çıktığımın zamanında anlaşılamaması, kulübü perişan ediyor. 12 yıl önce Süper Lig'e çıkmayalım sonumuz olur dedim... Haklı çıktım, mutlu olamadım... Dino takımın içinde canlı bombadır dedim... Haklı çıktım ama nedense mutlu olamıyorum... Çünkü hâlâ can çekişiyoruz... Kocaelispor'da, belki de 10 yıl konuşulacak bir Dino macerası yaşandı... 28 Şubat’ın bin yıl konuşulacağının söylenmesi gibi… Kim aldı ?.. Nereden aldı ?.. Kime aldırdı ?.. Hepsi benim malûmumdur…

Mustafa Reşit Akçay aldı… Fransa’dan, kendi Afrikalı menajerlerine kazandırdı… Başkan Engin Koyun’a aldırdı… Bunlar net yanıtlardır… Bizzat kişilerin ağzından dinledim… Belge de, şahit de benim…

İşimizin kafadan bittiği ilk 4 haftada dili dışarıda gezen ve tribünlerin ayakta küfür ettiği Dino için ‘Takke düşkü kel göründü, kral çıplak’ diyen ben, bunu yazıya döktüm, ‘tu kaka’ ilan edildim… Çünkü rantçıların işine gelmedi… Büyükşehir’in paralarını paylaşırken, ağızlarından köpükler saçan çakallar, üzerime gelmeye çabaladı… Yemedi… Biz onlar gibi nelerini gördük… Ama bunlar onu bilmiyorlardı… Duvara tosladılar… Bir adım geri atmadım…

Benim 35 yıllık gazeteciliğimi sorgulayan aptallar, küme düşmüş Balıkesir’e 3 gol birden atıp ‘Patlama!’ yapan Dino’nun tuzağına düştüler, onların elinde patladı… 3-5-9 golle, hiç gol görmemiş gibi balıklama atlayıp, komik hale geldiler…

4 dakikada üç gol atıp dünya tarihine geçen Doğan bile tutunamadı bu kulüpte…

Dino da baktı bunlar ‘enayi’… Sömürdükçe sömürdü… Sürekli para istedi… Kapris yaptı… Kendini Messi sandı… “Saygı” gösterilmesini emretti…Yine sadece ve sadece benim duvarıma tosladı… Çünkü ben 36 yıllık Kocaelispor yazarlığı mesleğimde, ulusal ve yerel gazeteler bazında ne Dino’lar görüp, yazdım… O bunu bilmiyordu… Bilenler de, bildirmiyorlardı… Güçlünün yanında olmayı hiç ama hiç tercih etmedim…

Yırtık pantolonumla da olsa, hep güçsüzün, doğrunun yanında oldum… Onun önünü açtım… O zaman yazdım, şimdi yine yazıyorum:

25 gol Çin’de atsın, ben Dino-Zor’um diye sokağa çıkacağım… Bu adam; evet gerçekten müthiş bir golcüymüş, ama eskiden… Adamın işi bitmiş… Tembel… Uyuşuk ve âlem düşkünü… Yani futboldan çoktan emekli olmuş… Bu kenti o kadar küçük görmüş ki, önce özür diliyor, sonra da Güney Afrika’ya gidip ‘aile özlemini’ barlarda gideriyor… Bunları birer birer de cesurca hesaplarında paylaşıyor… Çünkü, kentte korkacağı bir otorite yok…

Neyse gitti ve istemeyerek de olsa, giderken “Zoraki delikanlılık!” yaptı… İnşallah bir daha böyle aptalca bir transfer yapmayız ve enayi durumuna düşmeyiz… Ben haklı çıktım ama yine mutlu olamadım… Ben Dino’cu, şucu-bucu değil, Sadece Kocaelisporcuyum… Kocaelisporluyum… Kocaeliliyim… İzmitliyim… Baç-Çınarlı-Çukurbağlıyım… Haziran 1966 doğumluyum…