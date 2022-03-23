Uzun ip belimizde baltalar elimizde! “Biz çevre delisiyiz!”

21-26 Mart Orman Haftası ya da “AĞAÇ BAYRAMI” olarak belirlenmiş!

Amaç; özellikle çocuklara ormanların insan yaşamı için önemini öğretmek.

Ah, bu bilinci bugünün siyasal karar vericilerine de öğretebilseydik!..

Sorarsanız; “Biz çevre delisiyiz! Bizim çevre duyarlılığımızı sınayamazlar!” diyorlar?

AMA, ORMANLARIMIZA ACIMASIZCA KIYIYORLAR!

Örneklerle kanıtlayalım;

· Orman Yasası, AKP döneminde 40’a yakın değişikliğe uğramış. Bir yasa bu kadar kısa sürede sürekli değişikliğe uğruyorsa, kaygı vericidir!

· Orman Genel Müdürlüğü raporu; “Ormanlarımız paramparça!” ( 7.12.2020)

· AKP iktidarının son 8 yılında ormanlık alanların 334 bin 35 hektarı “KAMU YARARI” gerekçesiyle maden, enerji ve turizm faaliyetleri için özel teşebbüsün kullanımına açılmış! “Devlet ormanlarının mülkiyeti devredilemez” hükmü ayaklar altında! (2.4.2021)

· “Yeşil Artvin Derneği”nin yayınladığı TEMA Vakfı raporuna göre, Artvin’in yüzde 71’i maden sahası olarak ruhsatlandırılmış! (6.7.2021)

· Muğla’nın ormanlık alanlarının yüzde 65’i, 1449 maden şirketine dağıtılmış! ( 16.10.2010)

· YARGI, “Devlet Ormanı” dedi ama TOKİ konut projesi için kepçe ve kamyonlarla ormana daldı! Karadeniz yaylaları imara açılıyor! (2.9.2015

· Bodrum-Güvercinlik’te yanan orman alanında 4 otel için izin verildi! (28.8.2015)

· DANIŞTAY’ın “yapılamaz” kararına rağmen 3. Nükleer santralin Avrupa’nın en büyük langoz ormanına sahip İğneada’da yapılması planlanıyor! ( 15.10.2015)

· Fatih Ormanı eriyor! Orman, taşocakları ve hafriyat sahalarının tehdidi altında. (8.5.2016)

Cerrattepe’de, Trabzon-Sürmene’de, Istıranca ormanlarında, Sandras Dağları’nda, Kuzey Marmara Otoyolu güzergahında, Ballıkayalar tabiat Parkı’nda, Mersin’de, Samsun’un Şahin dağlarında, Çatalca ormanlarında, 3. Havalimanı yapımında, İstanbul Beykoz’da, Kaz Dağları’nda, Giresun’da, ülkenin dört bir yanında ORMANLARA KIYILIYOR!

Yalnızca ormanlar da değil,

· Antalya’da yüzlerce portakal ağacının olduğu bahçeler, 2 B plan değişikliği ile imara açılıyor!

· Madenler ve enerji santralleri için bu ülkenin ZEYTİN BAHÇELERİ yok ediliyor!

· SAYIŞTAY 2019 Raporu’nda açıklanıyor ki;

ÇEVRE BAKANLII ÇEVRE SUÇLARINA GÖZ YUMUYOR! (9.10.2020)

· 58 yıllık “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü” Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatılıyor! (12.10.2019)

· Toprağını, bağını bahçesini, ormanını, akarsularını korumak yani YAŞAMAK İÇİN olan bitene karşı çıkan TÜRK KÖYLÜSÜ üzerine Jandarma gönderiliyor, “sanık” olarak yargı önüne çıkarılıyor!

Ha, bir de şu var;

2019’da, 11 Kasım günü, 81 ilde 11 milyon ağaç fidanı dikiliyor! Ağaç, orman, çevre sevgisini kanıtlamak istiyorlar!

Ama uzmanlar uyarıyor;

“Bu mevsimde, her yerde, her fidan dikilemez. Dikilirse yeşeremez, KURUR” diyorlar! Dinleyen kim? Uzman da kimmiş? Fidanların neredeyse tamamı kuruyor! Ama SES YOK!

Bu zamanda atasözü söylemek ya da şarkı sözleri bile tehlikeli iş ama, insanın aklına bir çocuk şarkısı geliyor!

“Uzun ip belimizde, baltalar elimizde, biz gideriz ormana hey ormana!”