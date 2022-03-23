Devlet Bahçeli ve iktidarın “gerilim” ve “düşman yaratma” siyaseti

İktidar derken MHP’yi de katıyorum.

Çünkü bu saatten sonra MHP’nin “Ben artık yokum” deyip sıvışacak hali yok.

Bu yolu sonuna kadar birlikte yürümek zorundalar.

Nasıl yürüdükleri de ortada.

Gerilim ve düşman yaratma siyasetiyle, gerçekleri unutturmaya çalışıyorlar.

Yaşanan sorunlarla ilgili söyleyecek sözleri olmayınca, AKP lideri Erdoğan ağzından “Cehape zihniyetini” eksik etmiyor, bütün olumsuzluklarda CHP’yi işaret ediyor; MHP lideri Bahçeli ise “freni patlamış” bir tavır içinde ülkemizin belirli kurumlarına saldırısını sürdürüyor.

*HDP kapatılsın!

*Anayasa Mahkemesi kapatılsın!

*Türkiye Barolar Birliği kapatılsın!

*Türk Tabipler Birliği kapatılsın!

Liste böyle uzayıp gidiyor…

Bahçeli, İktidarı eleştiren her kurumu hemen, anında, ilk grup toplantısında “kapatılsın kampanyasına” dahil ediveriyor.

Konuşmalarına dikkat edin, yaşanan sorunların çözümü ve ülkemizin geleceğine ışık tutacak tek bir söz, tek bir öneri, tek bir bakış açısı yok.

Hep saldırı, hep saldırı!

“Gerilim ve düşman yaratma siyasetiyle” ayakta kalmaya çalışıyorlar.

İktidarı kim eleştirirse, onlar “hain ve terörist”!

FETÖ’cü…

Türkiye düşmanı…

Nereye kadar?

İyi de, kendileri dışındaki (AKP ve MHP) bütün kurumlara hakaret ve tehdit yağdırmakla Türkiye yönetilebilir mi?

Böyle bir “ülke yönetim sistemi” olur mu?

Sorunlar, böyle çözümlenebilir mi?

Türkiye, böyle düzlüğe çıkabilir mi?

Bahçeli, yıllardır HDP’ye saydırıyor:

"- Siyasi parti görünümü altında kanlı ve karanlık ilişkiler ağına sahip olan HDP...

- Bu terör aparatı...

- Türk milleti bunları tasfiye edecektir...

- HDP isimli husumet ve hıyanet oluşumu...

- Özgürlük ve insan haklarına sığınarak Türkiye'ye meydan okumaktadır...

- HDP bir terör sorunudur, bölücülük yuvasıdır, fitne tezgâhıdır...

- Demokratik güvenliğimize doğrulmuş melun bir silahtır...

- Kapatılmalıdır... Kapatılmalıdır... Kapatılmalıdır..."

Tamam, da bugüne kadar “parti kapatarak” hangi sorunu çözdük?

Hedefteki son kurum, Türk Tabipler Birliği

Devlet Bahçeli’nin son grup toplantısını dinlediniz mi?

Aman Allah’ım, Türk Tabipler Birliği’ne demediğini bırakmadı.

"Bizim derdimiz Türk Tabipleri Birliği'ne yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanlarıdır. Bu nedenle TTB kapatılmalıdır."

Yine yurt dışına gitmek isteyen doktorlara, “Gidişiniz olsun da dönüşünüz olmasın” salvosu.

Özetle…

Bahçeli’nin; gazetecilere, bilim insanlarına, üniversite öğrencilerine, her fırsatta CHP ve Kılıçdaroğlu’na, iktidarı eleştiren kişi ve kurumlara söylediklerini şöyle bir araya toplayın, içinde “Türkiye’nin hayrına olabilecek” tek bir cümle bulamazsınız.

Kendisi gibi düşünmeyen herkesi suçluyor, iktidara yandaş olmayan her kurumu tehdit ediyor.

Terörist!

Vatan haini!

Böylece “gerçek dışı bir gündem” yaratıyorlar.

Türkiye’nin kangren haline gelmiş sorunlarını unutturmaya çalışıyorlar.

Ama nereye kadar?

Canı yanan millet, daha ne kadar bu numaraları yutacak?

Furkan Vakfı

Kapatılan Furkan Vakfı’nın çizgisi malum.

Ama sen hiçbir düşünce sahibine “insanlık dışı” davranamazsın!

Evrensel insan haklarına aykırıdır.

Kaldı ki, bu vakıfları zamanında besleyip büyüten, bu hale getiren sensin.

Hâlâ benzer kuruluşlara koltuk çıkmaya devam ediyorsun.

Devleti devlet gibi yönetmezsen, devletin gücünü sana destek çıksınlar diye başkalarıyla paylaşmaya kalkarsan, sonunda olacaklar bunlardır.

Sonuç olarak, ektiğini biçiyorsun!

Yine de, sebep ne olursa olsun, insana karşı “insanlık dışı” davranamazsın!