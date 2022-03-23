Yeni insan, yeni gelecek…

Bizim gibi zor coğrafyalarda yaşayanlar, gündemin ağırlığı nedeniyle, genellikle diğer ülkelerde ne gibi gelişmeler olduğunu, dünyanın ne yöne evrildiğini maalesef yeteri kadar takip edemeyebiliyor.

Halbuki, özellikle Batı’da konuşulmaya başlayan yeni oluşumlar söz konusu.

Doğu Batı dergisinin son sayısı “Geleceği Düşünmek” başlığı altında, söz konusu oluşumlara dair, çeşitli makalelerden oluşuyor. Bu makalelerden Eric. J.W. Orlowski ‘nin “Evrim, Devrim ve Yeni İnsan” olarak tercüme edileni oldukça ilginç bilgiler içermektedir.

İsveç özelinde ele alınan makalede, İsveç’te son zamanlarda binlerce insanın kendisine mikroçip implantları yaptırdığını ve bunun altında yatan nedenleri açıkladığını görüyoruz.

Covid salgını sırasında bir çok insan “vücudumuza çip takıyorlar” şeklinde aşı karşıtı anti propaganda yaparken bazı insanların kendi isteğiyle bedenlerine mikroçip implantı taktırmaları, gelecekte neleri konuşacağımıza dair ip uçları vermekte.

Anlaşıldığı üzere insan bedenini geleceğe hazırlamak, önümüzdeki günlerin önemli bir konusu olacaktır. Bu tartışılırken çeşitli akımların ortaya çıktığı da görülüyor.

Transhümanizm olarak kavramsallaşan bu akım insan olmanın ötesine geçme olarak açıklanmaktadır.

İnsan olmanın ötesine geçmenin yolunu ise teknolojinin bedene adapte edilmesi olarak ele alınmaktadır. Bunu savunanlar insanlığın her zaman gelişmekte olduğu ve insanlığı bir bütün olarak korumak için gelecekteki gelişmeleri “kontrol altına almanın” zorunlu olduğu fikrini kabul ediyor.

Bu düşünceyi savunanlar, insan vücudunu et çuvalı olarak yorumlayarak kusurlu ve sınırlı olan bu vücudu teknoloji ile birleştirerek bir üst seviye olan teknolojik bedene taşımak istemektediler. Bu durumu “teknoloji nettir, biyoloji ise muğlak” şeklinde özetleyerek bedeni değiştirilebilen bir şey olarak ele almaktadırlar.

Bu yaklaşımlar ve çalışmalar, geçmişten beri süre gelen insan tanımını yakın gelecekte yeniden ele alacağımızın habercisidir.

Değişime adapte olup varlığını devam ettirme güdüsü insanoğlu için önemli bir motivasyon kaynağı. Bu nedenle insanın geleceğe kendini taşımak adına benliğinin bile değişmesine izin vermesi, sınırlı bir dünyada sınırsız yaşama arzusuna yönelik bir gayret olarak görünüyor.

Peki, bunun mümkün olup olmadığı bir tarafa, gerçekleştiğini varsayarsak, insanlık ve dünyanın geleceği için nasıl bir anlam ifade eder?

İnsanı ve dünyayı nasıl bir gelecek bekler?

İnsanın var olmak adına ödeyeceği ve belki de ödeteceği bedellerin maliyeti hem insanlık hem de dünya ve hatta kainat adına neler olur?

Anlaşılan o ki, distopik bir dünyanın kapılarını açacağa benzeyen geleceğe dair bu soruların cevapları, “geleceğimiz” için “hayati” önem taşıyor.

Cevaplarını ise yakın bir gelecekte almaya başlayacağız gibi görünüyor…

Ne dersiniz?

Saygılarımla…