Basel’li Cihan sahaya İzmitli Necati kenara…

Benim Çukurbağ doğumlu 7 sülalem İsviçre’de yaşadı, yaşıyor… Öz kardeşim ve yeğenlerim dahil…Onlar da oradan kalkıp, bizim alt yapı tıkımına gurbetçi olarak gelip oynasa, aynı tepkiyi gösteririm…Ben, babası tarafından kırmızı kartla oyundan atılmış yetenekli bir futbolcu evladım… Genlerimde var…

İsviçre’nin futbolda geldiği nokta belli… Bundan ötesi ol(a)maz…Kış sporlarında nasıl gelmezse, futbolda da öyle yükselemez… Biz oradan 17 yaşında bir genç çocuk alıyoruz…Pırıl pırıl… Buradaki bir çok çocuktan da tabii ki ekonomik gücü yüksektir…

Pekala neden aldık ?.. Yatırım mı ?.. Bu çocuk tabii ki yeteneklidir mutlaka… Ama ya İzmit’te doğup büyüyen yaşıtlarının önünü istemen de olsa nasıl kesecek ?.. İsviçre’de kendi çocuklarımız dışında alınan yabancılar hep alternatiftir… Kendi çocukları on biri alır…

Ama bizde tam tersi…

Göreceksiniz, bu çocuk Basel’den geldi diye, onbirde oynayacak… İzmit’im çocukları 16 yaşında yedek kalacak…

Yazın bir tarafa…

Sonra ver elini İstanbul takımları (Kayra Kartal Yılmaz gibi)…

Yazık…

Çok yazık…

İsviçre’li kardeşim, orada doğan büyüyen yeğenim gibi, demokratik anlayışına sığınarak yazdım bunu. Lütfen beni bari sen anla !..

Ama takır takır da oyna !..

Dua edeceğim sana…