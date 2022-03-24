Eski hamam, eski tas...

Küçük Hamam…
Kentin önemli tarihi mekânları…
Yalı Hamamı, Osmanlı Hamamı (Biraz daha yeni), Küçük Hamam (faal değil)…
Kocaelispor Kulübü aynı bu hale getirildi…
Mekân eski, içindekiler yeni, ama kafa aynı…
Al gülüm…
Ver gülüm…
Komisyoncusu, simsarı, çakalı, kurdu orada…
Kentin yalnız kurtları da sadece izliyor…
Belediye parayı veriyor…
Çarçur harcanıyor…
Alt yapıya dış ülkelerden oyuncu yağdırılıyor…
Evlere paralar harcanıyor, oturma izinlerine çuvalla nakit aktarılıyor…
Büyük takımda oynayan İzmit çocukları gitti…
Sıra gençlere geldi…
Benimle her sabah yeşil otobüsle Vinsan’a gelen gençler de birer ikişer gidecek…
Kerem’ler gibi…
Şerif’tir…
Cihan’dır derken…
Çenesuyulu, Baçlı, Paşalı, Gebzeli., Karamürselli, Gölcüklü Hamdi’nin hiç şansı kalmadı…
Hamam eski…
Tas daha da eski…
Doldur doldur boşalt…
Nasılsa su belediyeden bedava geliyor…