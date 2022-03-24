 Yakında piyasaya “Türk oligarkları” da çıkar mı?

Bugünlerde “oligark”la yatıp “oligark”la kalkıyoruz.

Rusya-Ukrayna savaşı başlar başlamaz, “oligark” sözcüğü gündeme oturdu.

Ne demek oligark?

Ne anlama geliyor?

Kimlere deniyor?

Bu sözcük, neden Rusya ve Ukrayna ile birlikte anılıyor?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra “oligark”ı ilk ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson kullanmıştı.

“Rusya üst düzey yöneticilerinin yanı sıra, Rus “oligark” iş insanlarının da yaptırım listesine alındığını” açıklamışlardı.

İngiltere, ilk aşamada Putin’e yakın üç oligarkın bankalardaki milyarlarca dolarını dondurmuş, daha sonra tüm Rus oligarklarının İngiltere bankalarında toplam 800 milyar dolardan fazla birikimi olduğu açıklamasını yapmıştı.

800 milyar dolar…

Acayip bir para!

Bu para nasıl kazanılır?

Oligark, ne demek?

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Türkçeye Fransızcadan geçen bir kavram.

Fransızcadan geçmiş, ama kökü Yunanca…

“Oligo…”(az, birkaç) ve “arkhein” (yönetmek) kelimelerinden oluşturulmuş.

İz sürdüğümüzde, önce “oligarşi” karşımıza çıkıyor.

Oligarşi, “küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim şekli” demek.

O küçük ve ayrıcalıklı grup, “siyasi” olabilir, “askeri” olabilir, “dini” olabilir, “finansal” olabilir, fark etmez.

Oligarşinin üyesi ve destekçisi kişi ve grupları tanımlamak için de “oligark” terimi kullanılıyor.

Rus oligarklar ne zaman ortaya çıktı?

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Boris Yeltsin ismini hatırlarsınız.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasından sonra kurulan Rusya’nın ilk başbakanı ve ilk cumhurbaşkanı…

1991-1999 yılları arasında görev yapmıştı.

Rusya, onun döneminde çarpıcı bir “değişim” yaşamıştı.

Bu değişimin temelinde de, “devlet varlıklarının özel sektöre kaotik (karman çorman) ve yolsuzluklarla devri” vardı.

Devletin o tarihe kadar biriktirdiği servet, siyasi gücü elinde bulunduranlar ve yakın çevreleri arasında paylaşılmıştı.

İlk Rus oligarkları o dönemde ortaya çıkmaya başlamıştı.

Daha önce adı sanı duyulmayan bir takım tipler, devletin servetinin üstüne çökmüşler, hayal edemeyecekleri kadar zengin olmuşlardı.

Servetlerinin kaynağı, derine inildiğinde “devlet varlıklarının yağma edilmesiydi”, ama onlar dünya piyasasında “saygın işadamları” olarak muamele görüyorlardı.

Çünkü para, bütün kirli geçmişlerini örtüyordu.

İşte görüyorsunuz, İngiltere, savaş çıkınca Rus oligarklarının ipliğini pazara çıkarıverdi.

“Bizim bankalarda 800 milyar dolarları var, biz bu parayı dondurduk” deyiverdi.

Sahip oldukları taşınmaz mallara, şirketlere ve futbol kulüplerine de el koydu.

Şimdi Batı dünyası, daha düne kadar el üstünde tuttuğu Rus oligarklara “yaptırım” uyguluyor.

Bu oligarkların bazılarının; paralarıyla, uçaklarıyla, yatlarıyla Türkiye’ye sığındıkları söyleniyor.

Böyle giderse, yakında bizim de başımızı belaya sokarlar.

Çünkü kara para aklama konusunda biliyorsunuz “gri” listedeyiz, bu defa da “yaptırımlar konusunda gereğini yapmadığımız” gerekçesiyle kendimizi “kara listede” bulabiliriz.

Türkiye’de “Türk oligark” var mı?

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Esas konumuza gelelim.

Size; “oligark” kime denir, “oligarklar” nasıl ortaya çıkmış, bunu anlatmaya çalıştım.

Demek neymiş, “oligarklığın” temelinde “oligarşi” rejimi varmış.

Oligarşi, “küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iş başında olduğu” yönetim şekliymiş.

Başka?

Oligarklar, devletin servetinin alavere dalavere ve yolsuzluklarla dağıtılması sonucu ortaya çıkıyormuş.

Bütün bunları anlattıktan sonra şimdi sormak istiyorum.

Yanlış anlamayın, bilmediğim ve bu işlerden anlamadığım için soruyorum…

Türkiye’de de “devletin servetinin dağıtıldığı bir dönem” yaşandı mı?

Yakında piyasada “Rus oligarkları” gibi “Türk oligarkları” da görecek miyiz?