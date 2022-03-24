Emniyet Müdürlüğü kısmetse nisanda yeni yerinde

Derince Kaşkaldere’de bulunan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü binası, Başiskele’de yapımı tamamlanan yeni karargahına taşınıyor. Başiskele’de bulunan yeni binanın inşaatı tamamlandı. Şimdi sırada ayrıntılar var. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ilk olarak İnşaat Emlak Şubesi’ni yeni binasına taşıdı. Bu birim; yeni binanın kullanışlı hale getirilmesi, eksiklerin giderilmesi için görevlendirildi.

Hızlı bir şekilde çalışmalarına devam eden birim, emniyet müdürlüğünün tamamının 10 Nisan’a kadar taşınması için çabalıyor.

Bina, hizmet etmeye hazır hale geldiğinde ise Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü dışındaki tüm birimler bu yeni binada buluşacak.

Kaşkaldere’deki eski binada ise Çevik Kuvvet kalacak. Şu an, il müdürü ve müdür yardımcılarının bulunduğu kısım Çevik Kuvvet Yönetim Binası olarak kullanılacak. Diğer alanlar ise eğitim maksatlı kullanılacak.

Çevik Kuvvet ile birlikte sosyal tesis ve spor salonu da aktif olarak kullanılabilecek.

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4 okulun yıkım ihalesi 30 Mart’ta yapılacak

İl Milli Eğitim Müdürlüğü uhdesindeki 4 hasarlı okulun yıkım işi ihalesi 30 Mart Çarşamba günü yapılacak. İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi, İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi, Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi ve Kandıra Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ana bina ve ek binalarıyla ilgili yıkım işi açık ihale şeklinde gerçekleştirilecek. Yıkılacak binalardan çıkacak hurdaların karşılığında yıkım yapılacak ve çıkan enkazın taşıma işi yapılacak. İhaleler 09.00 ile 12.00 saatleri arasında yapılacak.

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Halk ekmeği için Körfez’e 4 yeni nokta daha kuruldu

Körfez Belediyesi tarafından üretilen halk ekmekleri yıllardır bir alışkanlık haline gelmişti. Talebin giderek arttığı halk ekmeği için Körfez Belediyesi yeni satış noktaları kurmaya karar verdi. Bundan sonra İlimtepe Mahallesi - İlimtepe Kültür Merkezi Altı / İlimtepe Pastanesi, Yukarı Hereke Mahallesi Molla Osman Sokak No:2 PTT yanı (09.00-11.00 saatlerinde açıktır), Kışladüzü Mahallesi Muhtarlık Binası Yanı (11.30-13.30 saatlerinde açıktır) ve Agâh Ateş Mahallesi Atatürk Caddesi No: 15/A (14.00-16.00 saatleri arasında açıktır) adreslerinde belirtilen saatlerde halk ekmeği satışları yapılacak.

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Çınar Kadın Kooperatifi gala gecesi düzenleyecek

Yaptığı çalışmalarla kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha fazla yer almasını sağlayan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi, farklı projelerle kadınlarımızı iş hayatına katıyor. Ev ekonomisine de katkı sunan kooperatif birçok projeye imza attı. İzmit Kadın Kooperatifi bu çalışmalarının meyvesini, düzenleyecekleri gala töreniyle sergileyecek. 26 Mart Cumartesi günü Bahane Plus’ta saat 19.00’da yapılacak olan gala töreninde Çınar Kadın Kooperatifi’nin tanıtım filmi gösterilecek. Ayrıca Çınar Dikimevi Defilesi, Çınar Organizasyon Tasarım, yiyecek tasarımları sunumu yapılacak. Başkanlığını Filiz Bayramoğlu’nun yaptığı kooperatif adeta bu galayla şehre kendini tanıtacak.

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SDKM’de ücretsiz tiyatro

Zeynep Karpuz, Kerem Murkurt, Hacer Özer ve Burak Tekin’in rol aldığı “Bir Ayrılık Akşamı” isimli oyun, 30 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla sergilenecek iki perdelik komedi türü bu oyun ücretsiz olarak izlenebilecek.

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Tebrikler Duru Soğukpınar

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği “Spor Tırmanışı İl Müsabakaları” yapıldı. Düzenlenen yarışmada İzmit TBMM İlkokulu kız ve erkek takımları Kocaeli il birincisi oldular. Bireysel Spor Tırmanışı Minikler A kategorisinde ise yine TBMM İlkokulu 4/C sınıfı öğrencisi Duru Beril Soğukpınar iki altın madalya ve başarı belgeleri alarak il birincisi oldu Müsabaka boyunca birbirine verdikleri destek ve motivasyonla dikkat çeken minikler, mayıs ayı içinde Aydın’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılacak. TBMM İlkokulunu ve bireysel başarısından dolayı Duru Soğukpınar’ı tebrik ediyorum, Türkiye Şampiyonasında da başarılardiliyorum.