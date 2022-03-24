İşte Kocaeli’nde en çok  eleman arayan sektörler!

Kocaeli, sanayi kenti…

Binlerce fabrika var…

50’ye yakın limanı bulunuyor.

18 tane Organize Sanayi Bölgesi mevcut...

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Firmaların aradığı elemanı, iş arayanların ise aradığı işi bulduğu Türkiye’nin istihdam kaynağı Eleman.net, Kocaeli’ne ait 500 binden fazla verinin değerlendirdiği çalışmayı kamuoyuyla paylaştı. Birlikte okuyalım; Eleman.net verilerine göre, Kocaeli özelinde en fazla eleman aranan ve en çok ilan yayınlanan sektörler sıralamasında ilk sırada “üretim/imalat” sektörü yer aldı. % 20.6’lık orana sahip bu sektörü, % 11.8 ile lojistik, % 6.9 ile otomotiv sektörü izledi. Bu sektörleri % 5.9 ile makine ve % 5.5 ile mağazacılık/perakendecilik sektörü takip etti. Eleman.net verilerine göre Kocaeli’nde iş arayışında olan bireylerin % 42.7’sini kadın adaylar, % 57.3’ünü ise erkek adaylar oluşturdu.

Lojistik sektörü ilk sırada

Eleman.net verilerine göre Kocaeli’nde en çok iş başvurusu yapılan sektör, şehrin lokomotif sektörlerinden lojistik sektörü oldu. Kocaeli’nde iş başvurularının %16.4’ünü lojistik sektörüne yapılanlar oluştururken, diğer başvurular %13.6 tekstil, %11.3 mağazacılık/perakende, %7.4 otomotiv ve %5.9 oranında e-ticaret sektörlerine yapıldı.

Sektör deneyiminde gıda

Kocaeli’nde iş arayışında olan bireylerin deneyim alanları dikkate alındığında ise %7.5 ile gıda, %6.8 ile otomotiv, %5.4 ile imalat/üretim, %4.5 ile eğitim ve %4 ile lojistik sektörleri üst sıraları paylaştı.

İş arayanların % 42.7’si kadın

Eleman.net verilerine göre Kocaeli’nde iş arayışında olan bireylerin %42.7’sini kadın, %57.3’ünü ise erkek adaylar oluşturdu. İş arayışında olan kitlenin %38.8’i lise mezunu iken, %22’si lisans, %18.8’i ön linsans, yine %18.8 ilköğretim ve %1.3’ü ise yüksek lisans mezunu durumunda.

Halihazırda çalışanların

yüzde 14.8’i de iş arıyor

Eleman.net’in verilerine göre, iş başvurusu yapanlar arasında halihazırda çalışan oranı %14.8 olurken, çalışmayan ve iş arayışında olan bireylerin oranı ise %74 oldu. Bu istatistikleri %5.7’lik oranla öğrenciler, %2.1’lik oranla emekli bireyler takip etti.

Firma sektör dağılımında ilk

sırada imalat sektörü yer alıyor

Eleman.net'e üye olan 6.120 Kocaeli merkezli firmanın sektör dağılımında ilk sırada %9.5 ile imalat sektörü yer alırken, bu sektörü %9,1 ile inşaat, %5.8 ile inşaat ve gıda, %4.7 ile elektrik ve elektronik, %4.1 ile demir-çelik, %3.9 ile eğitim, %2.9 ile hizmet, %2.7 ile bilgisayar-BT ve %2.3 ile endüstri sektörü izledi.

En çok iş arayanlar

31-35 yaş grubu

Kocaeli’ne ait verilere göz atıldığında en çok iş arayan yaş grubunun %20.8 ile 31-35 yaş grubu olduğu göze çarparken, ikinci sırada %20.7’lik oranla 26-30, üçüncü sırada ise %16’lık oranla 36-40 yaş gurubu yer aldı. 20-25 yaş arasında iş arayanların oranı 14.3 olurken, 51 ve üzeri yaş grubunun iş arama oranı ise %8.5 olarak istatistiklere yansıdı.

Yeni mezun oranı %19

Verilere göre, Kocaeli’nde iş arayışında olanların % 25.2’lik kısmı 1-2 yıl arasında deneyime sahip. 3-4 yıl arası deneyime sahip bireylerin oranı % 20, 5-10 yıl arası deneyime sahip bireylerin oranı %19.4, deneyimsiz/yeni mezunların oranı %19 olurken olarak gerçekleşti. 10 yıldan fazla iş deneyimine sahip bireylerin oranı ise % 16.4 oldu.

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Eleman.net’in verilerini yukarıda sizinle paylaştım…

Verilere göre en çok eleman arayan ilk 3 sektör sırasıyla üretim/imalat, lojistik ve otomotiv oldu…

Şu bir gerçek ki, eskiden ekmek aslanın ağzındaydı, şimdi midesine indi…

Türkiye’de üniversite sayısı artıyor, üniversiteli işsiz sayısı da artıyor…

Aileler çocuklarını meslek liselerine yöneltse iyi olur…

Zira bütün fabrikalar, meslek lisesi mezununu tercih ediyor…

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RAPORLAR

Dünyanın en büyük 15 silah ihracatçısı (%,2017-2021)

1- ABD yüzde 39

2-Rusya yüzde 19

3-Fransa yüzde 11

4-Çin yüzde 4,6

5-Almanya yüzde 4,5

6-İtalya yüzde 3,1

7-İngiltere yüzde 2,9

8-Güney Kore yüzde 2,8

9-İspanya yüzde 2,5

10-İsrail yüzde 2,4

11-Hollanda yüzde 1,9

12-Türkiye yüzde 0,9

13-İsveç yüzde 0,8

14-Ukrayna yüzde 0,7

15-İsviçre yüzde 0,7