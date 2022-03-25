Bu kente yalnızlık çöktü tehlikenin farkında mısınız ?..

Evde çalışmaktan bunaldım, her zaman yaptığım gibi kendimi akşam vakti İzmit sokaklarına bıraktım… 70’li yılların Fethiye Caddesi erimiş, bitmiş, bitirilmiş… Pink’in, Santana’nın hüküm sürdüğü Fethiye…

Sanallar yok… Emline Abla Büfesi olmasa, Kalyon fırını bile hatırlatmayacak kendini bize… Merdivenler öksüz… Gol Salon ve Avni Kalkavan gideli yıllar olmuş… Hamit Kumaş yok… Gül Mobilya yok… Çeşme gitti gider… Yeni yapılan Osmanlı Hamamı bile (40 yıl oldu) en eski kalmış Fethiye’de… 80’li yıllarda İzmit Lisesi’nden çıkıp, “Gel bir piyasa yapalım” dediğimiz Fethiye’de tur atmak bile zul hale gelmiş… Hatta zulüm olmuş… Dolaşıyorum sokaklarda… Hava yine aynı eski kirli İzmit soğuğu ama kömür kokusu da yok, yakalarımı kaldırarak hava atacak yaşlarımı ise çoktan geçmişim…

Acı bir gerçek… Papetti’nin olmadığı ruhsuz pasaj… Hoşgör… Serdar Kundura… Derken, sağa sola bakamadan (Çünkü ne İzmit Lisesi var ne de İzmit Ortaokulu)… Sonra ver elini Çocuk Parkı (İzmitli olmayanlar bu ismi bilmez, bir de utanıp sıkılmadan Cumhuriyet Parkı dilerek bilmişlik taslayıp seni düzeltirler bir de)… Çamlaraltı kavramı zaten bitmiş… Park Taksi ve parkın içindeki izbe halde bulunan, ama restore edileceği müjdesini aldığım kafede takılıyorum… Bir çay içiyorum… Turu tamamlayıp, Çukurbağ’da kürkçü dükkânına dönüyorum… Ya hu, bir insan Perşembe Pazarının akşamı leş gibi kokan sebze meyve artıklarının, leş gibi kömürün kızıl renkli kokusunu özler mi ?..

Özlüyorum arkadaş… Bu kentte yabancılaşmaya başladık… Öz İzmitliler… Tehlikenin farkında mısınız ?..