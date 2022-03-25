Bir doçent doktorun feryadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan’ın “Giderlerse gitsinler” demesiyle başlayan “doktor tartışması” devam ediyor.

Tartışma, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın” destek sözüyle daha da alevlendi.

Doktorlarımız, haklı olarak kendilerini “aşağılanmış” hissediyorlar.

Mücadele eden de var, “Madem istenmiyorum” deyip yurt dışına kapak atan da…

Sonuçta olan vatandaşa oluyor.

Doktora ulaşmakta zorlanıyor, devlet hastanelerinden ancak aylar sonrasına randevu alabiliyor.

Geçenlerde, bir doçent doktorun aldığı maaş basına yansıdı.

Hani Erdoğan, “En az alan 7-8 bin, en fazla alan da 25 bin lira alıyor” demişti ya, adının açıklanmasını istemeyen bu doçent doktor, kendi bordrosu ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Her uzman bu tavana ulaşamıyor. 38 yıldır devlete hizmet eden, bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan, ¼ derece 3600 ek göstergeden uzman eğitim görevlisi ve akademik kadrosu verilmeyen bir doçentim. Bugün yatan net çıplak maaşım 7 bin 266 lira 87 kuruş, sabit döner sermaye ödemem ise 8 bin 506 lira 92 kuruştur. Döner sermaye performans payı; duruma, uzmanlık dalına ve hastaneye göre değişir. Bazı hastanelerde yıllardır performans ödemesi hiç yapılmıyor.”

Doçent doktor, açıklamasında, Sağlık Bakanlığı’nın adaletsizliğine de değiniyor:

“Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın yurt dışındaki hastanelerinde (Sudan, Somali, Nijer, Bangladeş, Arnavutluk) görevlendirilen uzmanlara ödediği ücrete de dikkat çekmek isterim. Seçilmiş uzmanlara ayda yaklaşık 3.500 Dolar (yaklaşık 52 bin lira) ödeniyor. Uzmanların her türlü masrafı karşılanıyor, ayrıca Türkiye’deki maaşı ve performansı da çalışıyormuş gibi yatmaya devam ediyor.

Soru şu; görevlendirdikleri uzmanlara yurt dışında ayda 3.500 Dolar verebilen bir devlet, yurtiçinde aynı uzmana yarıdan az ücretle daha ağır koşulları nasıl dayatıyor?

Aynı uzman doktor, özel sektörde çalışsa çok da farklı ücret alamaz. 1’e 3 kazandırması beklenir. Doktor bu ülkede kapana kıstırılmıştır.”

Doçent doktorun bu feryadı, sanırım tüm doktorların ortak görüşü.

Düzeltiyoruz diye yola çıktılar, bakın sağlığı ne hale getirdiler.

Afyon Sandıklı…

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Sandıklı, eskiden Anadolu ağzıyla “hamamlarıyla” ünlüydü.

Yine de öyle…

Sandıklı denince, termal konaklama tesisleri akla gelir.

Son yıllarda Sandıklı, jeotermal kaynağını “seracılıkla” zenginliğe dönüştürdü.

Tarımın parlayan yıldızı oldu.

Eskiden boşa akıp giden sular, artık “sebze seralarında” kullanılıyor.

Şöyle bir rakam vereyim…

Ülkemizde toplam 4.5 milyon metrekare jeotermal sera var, bunun 1 milyon 300 bin metrekaresi Sandıklı’da.

O bölgeye giderseniz, Sandıklı’daki bu gelişmeyi bir görün.

Çiftçiye destek

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Geçen yıl…

Devletimiz; yurt dışından buğday, arpa, mısır ithal ederek yabancı çiftçiye 50 milyar lira destek çıktı.

Yine aynı dönemde…

Devletimiz; 2 milyon çiftçimize sadece 23 milyar liralık destekte bulundu.

İktidar, ithalatla piyasayı “terbiye” etmeye çalışırken tarımı bitirdi, Türk halkını gıdada da dışa bağımlı hale getirdi.

Yaşadıklarımız bunu anlatmıyor mu?

Güç bağımlılığı

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“Güç, bağımlı yapan bir uyuşturucudur. Bir kez alışan sadece onun güzel yanlarını görür, gerçeklerden uzak başka bir dünyada yaşar, kendini mutlu hisseder. Uyuşturucu bağımlısının kendini düştüğü bataklıktan kurtarması çok zordur.” AHMET ARPAD