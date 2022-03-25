Kartepe zirvesi ve dirençli şehirler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde paydaşlarında katılımı ile 24 Mart'ta Kartepe Zirvesi’nde başlayıp daha sonra Sekapark Konge Merkezi’nde 3 gün devam edecek büyük katılımlı Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü konulu zirve gerçekleştiriliyor.

Zirveye yurt içinden ve yurt dışından sayıca çok önemli kişiler konuşmacı olarak katılmaktadır.

Katılımcılar ve açılış konuşmacıları arasında Almanya Eski Şansölyesi (Cumhurbaşkanı) Gerhard Schöder.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

UNDP Mukim Temsilcisi Louısa Vinton çalışmaları ile bilgi verdiler.

Katılımcıların yoğunluğu nedeni ile Green Park Oteli olağanüstü bir durumdaydı.

Bu zirvede aylardır hatta yıllardır yüz yüze görmediğimiz birçok değerli dostlarımız ile karşılaştık. Bazıları ile konuşma imkanımız oldu.

Zirveye Kocaeli medyasının yanında, ulusal medyadan da büyük ilgi ve katılım vardı.

Önceki Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun çalışmalarını gündeme taşıyarak Tahir Büyükakın başkan ve Bakan Murat Kurum teşekkür ettiler.

Ev sahibi Doç.Dr Tahir Büyükakın açılış konuşmasında kısaca şunları dile getirdi.

"Türkiye'nin en büyük şehircilik buluşması olan Kartepe Zirvesi’nin bu sene dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Son zirvemizin üzerinden geçen üç senede pandemi hepimizin hayatını köklü bir şekilde etkiledi ve değiştirdi.

Buna ilaveten göçlerin, iklim değişikliğinin getirdiği afetlerin baskısını daha çok hissetmeye başladık.

Bugün dünyamız ile ilgili senaryolar, çevresel, sosyal ve ekonomik büyük değişimin arifesindeyiz.

Dünyamızı, şehrimizi kısacası gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için şimdi harekete geçmemiz gerekiyor.

1960’da 3 milyar olan dünya nüfusu bugün 8 milyara yaklaşıyor. Bu nüfusun 3,5 milyarı şehirde yaşıyor. 30 yıl içinde bu rakam 6 milyara çıkacak.

Dördüncü Kartepe Zirvesinde Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü, şehirlerin ve insan yerleşimlerinin güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması için 22 ülkeden 280 konuşmacı, 15 panel ve 26 akademik oturumla dört günlük bir beyin fırtınası yapacağız.

Şehitlerimizi İklim Değişikliği nin sonuçlarına nasıl daha güçlü hale getirebiliriz" sorusuna cevap arayacağız.

Zirveye katılanlara ve paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum diyerek konuşmasını tamamladılar.

İzlemeye devam edeceğimiz bu Zirve ile ilgili toplantılarda ortaya çıkacak önerilerin ve alınacak kararların geleceğimize kalıcı faydalar getirmesini dileyerek hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz.

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Kocaeli Üniversitesi Hastanesi

Değerli okurlarımız hayatımızın her safhasında insan sağlığı için büyük çaba gösteren doktorlarımız ve bütün sağlık çalışanlarımıza ihtiyacımız var. Pandemi salgını döneminde yaptıkları gayretli çalışmaları ile her türlü teşekkür ve takdiri hak ediyorlar.

Nitekim bir yıla yakın bir zamandır bir rahatsızlığım nedeni ile yakın ilgi ve alakasını esirgemeyen, tedavimi üstlenen Doç. Dr. Devrim Çabuk hocamı bir müddet önce makalemde konu edinip samimi, titiz, gayretli ve başarılı çalışmaları nedeni ile birçok tedavi gören hastalarının da ortak düşünceleriyle teşekkür etmiştim.

Devrim hoca artık Prof. Dr Devrim Çabuk unvanı ile şifa dağıtmaya devam edecektir.

Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamı ile hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.