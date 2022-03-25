Hani Türkiye kendi kendine yeten 7 DEVLETTEN biriydi!

Akaryakıt ve gübre zamlarıyla…

Tarım bitirildi…

Köylü bitirildi…

Çiftçi bitirildi…

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2022 yılında 2.5 milyon çiftçi varken, bu sayı 500 bine kadar düştü..

Yani insanlar köylerini derk etti, çiftçiliği bıraktı..

Durum böyle olunca, ithalat kaçınılmaz oldu…

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2021 yılında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler 3.912 milyon dolar ile Rusya, 1.491 milyon dolar ile Brezilya ve 1.438 milyon dolar ile Ukrayna oldu. Kritik ürün gruplarında Rusya ve Ukrayna'nın en büyük ithalatçısı konumundaki Türkiye için savaş sonrası gıda güvenliği de risk altına girdi. Başta buğday olmak üzere, ayçiçeğinden hububata pek çok ürünün fiyatını tarihi zirvelere taşırken, son iki yıldır artışa geçen Türkiye'nin ithalat tablosu da temel gıda ürünleri için alarm veriyor.

İŞTE GIDADA İTHALAT TABLOSU

KIRMIZI MERCİMEK

Kanada, Avustralya, Kazakistan

BADEM

ABD, İran, Özbekistan

PİRİNÇ

Çin, Hindistan, İtalya

SOYA FASÜLYE

Brezilya, ABD, Ukrayna

ARPA

Rusya, Ukrayna, Romanya

BUĞDAY

Rusya, Ukrayna

PORTAKAL

KKTC, Romanya, Güney Afrika

ÇAY

Sri Lanka, Kenya, İran

RAFİNE PALM YAĞI

Malezya

Endonezya

MUZ:

Ekvator, Kostarika

PEYNİR

KKTC, İrlanda, Danimarka

KEPEKLER BUĞDAY

Rusya,Ukrayna

HAM AYÇİÇEK YAĞI

Rusya, Ukrayna

TÜTÜN:

Brezilya, Almanya, Mozambik

PAMUK:

ABD, Brezilya, Yunanistan

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Yukarıda, ithal ettiğimiz ürünlerin listesini verdim…

Tarım ülkesi Türkiye, her şeyi ithal eder duruma geldi…

Eskiden okullarda Türkiye için, “Kendi kendine yeten 7 devletten biri” deniyordu…

Şimdi ise, neredeyse her şeyi ithal ediyoruz…

Nereden, nereye?

XXXXXXXX

UYANDIRMA SERVİSİ!

Sırbistan'dan kasaplık et

Bulgaristan'dan ayçiçeği

Kanada'dan mercimek

Yunanistan'dan börek

Venezüella'dan peynir

Tunus'tan zeytinyağı

İran'dan kuru soğan

Amerika'dan pirinç

Rusya'dan buğday

Arjantin'den nohut

Suriye'den patates

Çin'den sarımsak

Tarımda Avrupa birincisiyiz!!!

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Sırasöğütler’den

pis kokular geliyor

Darıca Sırasöğütler Mahallesi’nden gazetemizi arayan vatandaşlar, dere yatağından gelen pis kokudan şikayet ettiler. Sırasöğütler Mahallesi dere yatağına (A101arkası) 23 Mart gece saatlerinde kimyasal atık dökülmüş. Bölge hiç bir kamera ile görülmediği için kimin yaptığı muhtemelen tespit edilememiş. Yakınında bir sürü ev, iş yeri ve okul mevcut. Bölgede yaşayan vatandaşlar nefes almakta zorlandığı belirtildi. Bölge sakinleri bu kimyasalları dereye kimin bıraktığını merak ediyor. Yetkililerin harekete geçmesini istiyor.

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Fahri Örengül

kitabını tanıtıyor

Gazetemiz yazarı Fahri Örengül’ü, gazetemizde yazı yazmaya teşvik edenlerden biri de benim. Örengül, uzun zamandır her Salı gazetemizde yazı yazıyor. Yazdığı yazıların bir kısmını da kitaplaştırdı. Örengül, bugün saat 10.30’da İzmit Belediyesi Gülümse Cafe’de kitabını tanıtacak. Kitabın Fahri Örengül’e hayırlı olmasını temenni ediyoruz.