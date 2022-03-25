Hani Türkiye kendi kendine yeten 7 DEVLETTEN biriydi!

Akaryakıt ve gübre zamlarıyla…
Tarım bitirildi…
Çiftçi bitirildi…
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2022 yılında 2.5 milyon çiftçi varken, bu sayı 500 bine kadar düştü..
Yani insanlar köylerini derk etti, çiftçiliği bıraktı..
Durum böyle olunca, ithalat kaçınılmaz oldu…
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2021 yılında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler 3.912 milyon dolar ile Rusya, 1.491 milyon dolar ile Brezilya ve 1.438 milyon dolar ile Ukrayna oldu. Kritik ürün gruplarında Rusya ve Ukrayna'nın en büyük ithalatçısı konumundaki Türkiye için savaş sonrası gıda güvenliği de risk altına girdi. Başta buğday olmak üzere, ayçiçeğinden hububata pek çok ürünün fiyatını tarihi zirvelere taşırken, son iki yıldır artışa geçen Türkiye'nin ithalat tablosu da temel gıda ürünleri için alarm veriyor.
İŞTE GIDADA İTHALAT TABLOSU
KIRMIZI MERCİMEK
Kanada, Avustralya, Kazakistan
BADEM
ABD, İran, Özbekistan
PİRİNÇ
Çin, Hindistan, İtalya
SOYA FASÜLYE
Brezilya, ABD, Ukrayna
ARPA
Rusya, Ukrayna, Romanya
BUĞDAY
Rusya, Ukrayna
PORTAKAL
KKTC, Romanya, Güney Afrika
ÇAY
Sri Lanka, Kenya, İran
RAFİNE PALM YAĞI
Malezya
Endonezya
MUZ:
Ekvator, Kostarika
PEYNİR
KKTC, İrlanda, Danimarka
KEPEKLER BUĞDAY
Rusya,Ukrayna
HAM AYÇİÇEK YAĞI
Rusya, Ukrayna
TÜTÜN:
Brezilya, Almanya, Mozambik
PAMUK:
ABD, Brezilya, Yunanistan
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Yukarıda, ithal ettiğimiz ürünlerin listesini verdim…
Tarım ülkesi Türkiye, her şeyi ithal eder duruma geldi…
Eskiden okullarda Türkiye için, “Kendi kendine yeten 7 devletten biri” deniyordu…
Şimdi ise, neredeyse her şeyi ithal ediyoruz…
Nereden, nereye?
XXXXXXXX
UYANDIRMA SERVİSİ!
Sırbistan'dan kasaplık et
Bulgaristan'dan ayçiçeği
Kanada'dan mercimek
Yunanistan'dan börek
Venezüella'dan peynir
Tunus'tan zeytinyağı
İran'dan kuru soğan
Amerika'dan pirinç
Rusya'dan buğday
Arjantin'den nohut
Suriye'den patates
Çin'den sarımsak
Tarımda Avrupa birincisiyiz!!!
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Sırasöğütler’den
pis kokular geliyor
Darıca Sırasöğütler Mahallesi’nden gazetemizi arayan vatandaşlar, dere yatağından gelen pis kokudan şikayet ettiler. Sırasöğütler Mahallesi dere yatağına (A101arkası) 23 Mart gece saatlerinde kimyasal atık dökülmüş. Bölge hiç bir kamera ile görülmediği için kimin yaptığı muhtemelen tespit edilememiş. Yakınında bir sürü ev, iş yeri ve okul mevcut. Bölgede yaşayan vatandaşlar nefes almakta zorlandığı belirtildi. Bölge sakinleri bu kimyasalları dereye kimin bıraktığını merak ediyor. Yetkililerin harekete geçmesini istiyor.
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Fahri Örengül
kitabını tanıtıyor
Gazetemiz yazarı Fahri Örengül’ü, gazetemizde yazı yazmaya teşvik edenlerden biri de benim. Örengül, uzun zamandır her Salı gazetemizde yazı yazıyor. Yazdığı yazıların bir kısmını da kitaplaştırdı. Örengül, bugün saat 10.30’da İzmit Belediyesi Gülümse Cafe’de kitabını tanıtacak. Kitabın Fahri Örengül’e hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.