Saygıyı tercih

Belki birçoğunuz biliyordur.

Kendisiyle yapılan bir röportajda analitik psikolojinin kurucusu olarak bilinen İsviçreli psikiyatr Carl Gustav Jung’a, psikolojinin önemli alt dallarından biri olan psikanalizin kurucusu Sigmund Freud ile ilgili bir anısı sorulur.

Bu anı, Freud’un kendisini kişisel olarak analiz edip etmediğine ilişkindir.

“Tabii ki, rüyalarımın birçoğunu ona anlattım. O da bana anlattı” şeklinde cevap verir Jung.

Bunun üzerine röportör:

“Üzerinden bunca zaman geçmesine rağmen, Freud’un rüyalarının önemli özelliklerinin neler olduğunu hatırlıyor musunuz?” diye sorar.

Jung sakince: “Yersiz bir soru oldu bu. Biliyorsunuz ki profesyonel meslek sırrı diye bir şey var” şeklinde, biraz da tersleyerek cevap verdiğinde röportör “Fakat öleli çok oldu” diye itiraz etmeye kalkar. Karşılığında Jung’tan şu anlamlı cevabı alır:

“Evet, ama ‘saygı hayattan daha uzun sürer’. Bu konuda konuşmamayı tercih ederim.”

Hakikaten anlamlı bir cevaptır bu.

Zira kişisel hakların gözetilmesinin, insanların mahremiyetinin muhafaza edilmesinin insanın sadece fizikî varlığıyla değil, hatıralarıyla da devam ettirilmesi gerektiğini; insanın kişisel haklarına sadece yaşarken değil, öldükten sonra da saygı duyulması lazım geldiğini vurgulaması, saygı kavramına önemli bir boyut kazandırıyor.

Hele ki, bırakın ölen bir kişinin, dirinin dahi mahremiyetine saygının neredeyse kalmadığı günümüz için.

Öyle ya, kaset vakalarından tutun, cep telefonuyla habersiz ve izinsiz çekilen görüntülerin paylaşımına kadar nelere şahit olduk, oluyoruz…

Bir de bunları “özel hayat sayılmaz” yorumuyla meşrulaştırmaya da çalışanları gördük, görüyoruz…

Neyin uğruna?

Ya birilerini bertaraf etmek ya da eğlenmek gibi yıktıklarımızdan daha güzelini getirmesi mümkün olmayan amaçlar uğruna.

Halbuki gözden kaçırdığımız çok önemli bir husus var:

İnsanın belki de en hassas ve savunmasız alanı olan mahremiyetinin ihlali, sadece ihlal edilene değil, toplumdaki her ferde zarar veren bir tutum ve davranış.

Çünkü öncelikle insanlar arasındaki güven duygusunu ortadan kaldırıyor.

Güvenin olmadığı yerde sevgiyi inşa edemezsiniz.

Güveni yıkılan insanın yıkanlara karşı kırgınlık ve öfke ile yaklaşmamasını bekleyemezsiniz.

Bu durum ise bir müddet sonra yalnızlaşan insanları meydana getirir.

Güvensizliğin doğurduğu yalnızlık ise insanı güçsüzleştirir.

Neticede kaybeden toplum olur.

Nitekim öyle de olmuyor mu?

Ve tüm bunlara sebep olan esasında, Jung’ın gösterdiği tutum gibi, tercihlerimiz değil mi?

Sonuçta saygı göstermemiz gereken hususlara saygı göstermek öncelikle bizim tercihimize dayanıyor.

Tercihlerimiz ise öncelikle şahsiyetimize.

Şahsiyetimize dayanarak oluşturduğumuz tercihlerimiz de kim olduğumuzu ve olacağımızı belirliyor.

Kısacası hayatımızda nelerin ne kadar sürmesi gerektiğine genel olarak biz karar veriyoruz.

Aile hayatımızdan tutun arkadaş çevremiz ve hatta yöneticilerimize kadar.

O nedenle “hayatımızdan bile uzun sürmesini istediğimiz” şeylerin tercihini doğru yapmanın da öncelikle bizim sorumluluğumuz olduğunu unutmamak lazım…

Ne diyordu Kur’an: “Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez…” (Ra’d, 11)

İyiye ve güzele doğru bir değişim mi istiyoruz?

İşe önce iyi ve güzeli tercih etmekle başlamak lazım…