Bazı sebze çeşitlerine zarar veren bitkisel parazitler ve mücadelesi

1) Baklada Canavar Otu (Orobanş): Bu bitkisel parazitin birçok türleri vardır ve bunlar çeşitli sebzelere zarar verirler. Bunların bir tanesi de bakla bitkisinin kökleri üzerinde yaşayarak onun gıda ve suyu ile beslenir ve üzerinde yaşadığı bakla bitkisini erkenden sarartıp soldurur.

Çaresi: Orobanş otları görünen tarlalarda bunlar, çiçek açmadan evvel derhal toplanmalı ve yakılmalıdır. Baklaların diplerinde dahi görülse hiç acımadan baklası ile beraber topraktan çıkarmalı ve üzerindeki orobanşı yok etmelidir. Aksi halde bahçeyi orobanştan kurtarmanın imkânı yoktur. Orobanş sarmış bahçelere üç veya dört sene bakla ekmemek veyahut bunun sevdiği diğer sebzeleri yetiştirmemek lazımdır.

2) Kavunda Orobanş (Canavar Otu, Bostan Göçüren): Ekim sırasında dikkat edilmeyerek üst üste aynı yere bostan ekilirse bu tarlalarda orobanşın zararına çok rastlanmaktadır.

Çaresi: Orobanşlar, çiçek açıp tohum bağlamadan evvel toplanıp yok edilmeli, münavebeye önem verilmeli ve aynı yere bunların sevdikleri bitkiler ekilmemelidir.

3) Patlıcanda Orobanş: Halkımız bu zararlı bitkisel parazite çeşitli isimler takmışlardır. Mesela, canavar otu, taun otu, hınzır otu, bostan göçüren vesaire gibi. Bu parazit; patlıcanın kökü üzerinde, bitkinin öz suyunu emerek yaşar ve bitkinin büyümesini engeller.

Çaresi: Orobanş, bahçenin neresinde görülürse çiçek açmadan evvel, hemen yerinden çıkarılıp imha edilmelidir. Hatta patlıcanın boğazında dahi çıkmış olsa patlıcanı da beraber feda edip sökmeli ve bir yere gömerek veya yakarak yok etmelidir. Bu parazitin sevdiği meselâ bakla, patlıcan, bostan gibi sebzeleri arka arkaya aynı yere dikmemek veya ekmemek; yani muntazam bir münavebe programı takip etmek lazımdır. Aksi takdirde bu parazitin önüne geçmek mümkün olmaz.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…