Asgari ücret, bence “günlük” belirlensin!

Gündemde yine “asgari ücret” var.

Enflasyon, yılbaşında asgari ücrete yapılan zammı aldı götürdü, altıncı ayın sonunda asgari ücrete “ara zam” yapılsın!

Bence doğru…

Bence yerinde bir istek…

Hatta altı ayı beklemeye gerek yok, madem birkaç gün sonra ilk üç ay bitecek, anında bir “ara zam” yapılsın.

Yok yok üç ay da kurtarmaz, biz şu asgari ücrete her ay “ara zam” yapalım.

Baktık olmuyor, her gün değişen etiketler yaşamı çekilmez hale getiriyor, asgari ücreti de günlük olarak düzenleyip ilan edelim.

En iyisi bu!

Örneğin her akşam saat 17.00’de bir sonraki günün asgari ücreti açıklansın.

Çalışan, ertesi gün işe gittiğinde eline ne geçecek bilsin.

Çalıştıran mı?

Bırakın canım çalıştıranı!

Çalıştıranın, yani işverenin, yani patronların canı çıksın.

Zaten canları çıkmış durumda…

Her gün elektriğe gelen zam, her gün akaryakıta gelen zam, her gün doğalgaza gelen zam, her gün emtia (mal ve malzemelerin tümüne verilen ad) fiyatlarına gelen zam nedeniyle iyice bunaldılar, fıttırmak üzereler, maliyet ve satış fiyatı belirleyemiyorlar, uzun süreli satış bağlantısı yapamıyorlar.

Kâr mı ediyorlar, zarar mı ediyorlar, battılar mı çıktılar mı, farkında değiller.

Bir de “asgari ücret aylık-günlük belirlense” ne olacak yani!

Oldu olacak, işverenin sırtına o kamburu da bindirin.

Sonunda işyerleri zaten sapır sapır dökülüyor, kalanların üstüne de kibrit suyu dökelim, “Tak sepeti koluna, herkes yoluna” deyip işi bitirelim.

Türkiye’nin acıklı iş hayatı

TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) ilginç bir tespiti var.

Ülkemizde kurulan firmaların yüzde 72’si ilk üç yıl içinde kapanıyor.

Geri kalanların ortalama ömrü de 12 yıl.

Türkiye’deki iş hayatının şu acıklı haline bakar mısınız?

Toplumda ne “ticaret kültürü” var, ne “sanayi kültürü”, ne de “tarım kültürü”…

İşyerleri bir hevesle açılıyor, sonra da çok geçmeden kapısına kilit vuruluyor.

30 yıllık, 40 yıllık, 50-100 yıllık kaç firmamız var?

Kaç firma, nesiller boyu ayakta kalabilmiş?

Kocaeli’ne bakın, Türkiye’ye bakın, sayın bakalım iki elin parmaklarını geçebilecek misiniz?

Ülkeyi yönetenler, işi gücü bırakıp bu temel sorun üzerinde duracaklarına, iş yapanın ve üretenin önünü açacaklarına, işverenin boğazına boğazına sarılıyorlar.

Asgari ücret…

Tamam, bu enflasyon ortamında yetersiz.

Ama işveren ne yapsın?

Sen azan enflasyonu durduramıyorsan…

Sen ekonomide hâlâ 1400 yıl önceki kuralları denemeye kalkıyorsan…

Sen “borç alarak ülkeyi yönetmeyi” marifet sanıyorsan…

Sen ülkeyi yönetemediğin halde, yönetmekte ısrar ediyorsan…

Çözüm, asgari ücrete “ara zam” yaparak can çekişen işvereni tamamen “nefessiz” bırakmak mı?

Zincir, koptu…

Deniz, bitti…

Biz hâlâ lay lay lom palyatif (köktenci olmayan, geçici) tedbirlerle günü kurtarmaya çalışıyoruz.

Diyelim ki bugünü kurtardık, yarın ne olacak?

Bu eğitimsizlikle, bu üretimsizlikle, bu rantçılıkla, bozulan bu toplumsal ahlâkla, bu “ben merkezli yönetim sistemi”yle nereye gideceğiz?

******

Sevgili okurlarım, biliyorum bugün pazar.

Ama görüyorsunuz, şu yaşananlar içinde şöyle “keyifli pazar yazıları” yazmaya bile elimiz gitmiyor.

Her şeye rağmen sizlere iyi pazarlar diliyorum.