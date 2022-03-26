Bu kentte başarı cezasız kalmaz… Yıllarca Kocaelispor genç takımlarında ne kadar şampiyon varsa hepsi kapı dışı edildi… Çünkü dışarıdan getirilen oyuncunun rantı tatlı olur. Senin genç sana para yedirmez… İzmitlidir… 7 ceddini bilir… Ama yabancı öyle mi ?... İstediğini yaptırırsın. Komisyonunun alırsın… O da sırlarıyla çeker gider… Birilerinin cebine temiz kâr bırakır… A milli takım Ronaldo’lu Portekiz’e kafa tutuyor… Sahada 6 gurbetçi Türk var… geriye kalman 5'inden ikisi Gölcük ve Karamürselli Kerem ile Merih…

Göksel Ali Argun yönetimindeki küçük takımlarımız yine Türkiye zaferlerine adım adım ilerlerken, sıra onların kellesini almaya geldi… Göztepe, Beşiktaş, Galatasaray takımlarının alt yapı okul takımlarını birer ikişer deviren İzmit 28 Haziran Ortaokulu, Kocaelispor’un pilot takımıdır… Bursa’da zafer yaşadı… İlk 8 arasına girdi… Benim kanımca Türkiye şampiyonu da olacak… Onun için bu kentin içindeki hainlere çağrımdır:

Hemen onların da önünü kesin ve yurt dışından 12-13 yaşında çocuk getirerek idmanlara alın…

Yeter ki bu kentin çocukları bu takımda oynamasın !.. Yoksa rantınız gider… Dino getirin, paranızla rezil olun, size hakaret etsin, ama bizim çocuklara hemen kıyın !.. Hatırım kalır…