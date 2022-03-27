Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü’nün, okulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulması, büyük tepkilere neden oldu… Aslında AKP iktidara gelmeden önce, bunlar olmuyordu… AKP iktidara geldikten sonra, bu tür olaylara rastlamaya başladık… Eğitim Sen Kocaeli Şubesi, bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı…

“Okullarda karma eğitimi hedef alan cinsiyet ayrımcı uygulamalar, laik eğitime meydan okumak anlamına gelmektedir” diyen Eğitim Sen Kocaeli Şubesi’nin açıklamasını birlikte okuyalım;

BASKI VE DAYATMA

Toplumsal yaşamın farklı alanlarında olduğu gibi, eğitim sisteminde ve okullarda iktidarın kendi dünya görüşüne uygun bir nesil yetiştirme yönündeki uygulamalar, çocuk ve gençlerimize yönelik açık bir baskı ve dayatma haline gelmiştir. Bu durumun son örneği Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki bir ortaokulda yaşanmıştır.

YENİ OTURMA DÜZENİ

Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü’nün, okulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulması için öğretmenlere bir yazı gönderdiği basında yer almıştır. Basında çıkan haberlere göre, öğretmenlere gönderilen yazıda, “Değerli öğretmen arkadaşlarımız 22.03.2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturması gerekmektedir.” şeklinde cinsiyet ayrımcı ifadeler kullanılmıştır.

KARMA EĞİTİM KARŞITLIĞI

Osmangazi’de yaşanan bu örneğin ilk olmadığı bilinmektedir. Okul müdürünün, yetkisini ve haddini aşarak kız ve erkek öğrencileri cinsiyetçi bakış açısıyla ayrı sıralarda oturtmak istemesi, iktidar ve yandaşları tarafından sık sık gündeme getirilen karma eğitim karşıtlığının tipik bir sonucudur. Bu çağ dışı zihniyetin kız ve erkek öğrencileri ayrı sıralarda, ayrı sınıflarda, daha sonra ayrı ayrı okullarda okutulması fikrinin somut bir yansıması olduğu açıktır. Eğitim biliminin en temel ilkeleri ile çelişen böylesine çarpık ve hastalıklı bir yaklaşımın laik eğitime meydan okumak anlamına geldiği açıktır.

TEHLİKELİ BİR DURUM

Çocukların eğitiminden ve kişisel gelişiminden endişe duyan hiç kimsenin, ileriki yaşlarda çocuklarda farklı kişilik sorunları ortaya çıkarma ihtimali taşıyan böylesine cinsiyetçi ve ayrımcı bir uygulamayı kabul etmesi mümkün değildir. Bu tür uygulamaların asıl hedefi karma eğitimdir ve çocukların gelişimi açısından son derece tehlikeli bir durumdur. Kız ve erkek çocuklarının ayrı sıralarda ve sınıflarda, hatta ayrı okullarda eğitim görmesi gerektiğini savunanlar, okulların çocukların sağlıklı gelişimi açısından aynı zamanda önemli sosyalleşme mekânları olduğu gerçeğini yok saymaktadır.

AYNI ORTAMDA EĞİTİM

Laik eğitimin önemli göstergelerinden biri de ‘karma eğitim’dir. Karma eğitimle öğretim, kız-erkek öğrencilerin aynı ortamda öğretim görmesiyle birlikte sağlıklı oluşabilmekte, kadın erkek eşitliğini yaşama geçirmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu şekilde daha dengeli kişilikler oluşmakta, farklı cinslerin birbirine ve farklılıklarına saygı göstermesi eğitim süreci içinde öğretilebilmektedir.

TECRİT EDİLMESİ

Erkek ve kız öğrencilerin karma eğitimine dinsel ve cinsiyetçi gerekçelerle karşı çıkmak ve tek cinse dayalı eğitimi savunmak, okulların sadece öğrenme değil, aynı zamanda çocuklar ve gençler için sosyalleşme mekânları olduğu gerçeğinin göz ardı edilmesi, öğrencilerin cinsiyetlerine göre ayrıştırılması birbirinden açıkça tecrit edilmesi anlamına gelmektedir.

Böylesine ayrımcı ve cinsiyetçi bir anlayışa sahip kişilerin okul yöneticisi olarak görev yapıyor olması çocuklarımızın geleceği açısından en büyük tehditlerden biridir.

ÇAĞ DIŞI ZİHNİYET

Çocuklarımızın cinsiyetleri üzerinden yasal yetkilerini de aşarak suç işleyen bu okul müdürü yükselen tepkiler karşısında görevden alınmıştır. Ancak böylesine çağ dışı zihniyete sahip kişilerin sadece görevden alınmamaları yetmemekte, bu zihniyetin idarecilik ya da öğretmenlik yapmasına kesinlikle izin verilmemelidir. Eğitim Sen olarak laik-demokratik eğitime yönelik böylesi gerici müdahalelere karşı tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kere daha kamuoyuyla paylaşıyoruz”

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Eğitim Sen Kocaeli Şubesi’nin açıklamasını yukarıda sizinle paylaştım…

Okul müdürünün bu yaptığı kabul edilemez.

Resmen çağ dışı bir zihniyet.

Sendikanın dediği gibi, bu zihniyeti okullara empoze etmek isteyenler, en ağır şekilde cezalandırılmalı.

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