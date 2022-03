Aç kapa aç kapa, bunun adı Cengiz Topel Havaalanı

Bizim Cengiz Topel Havaalanı, hani o musluk reklamındaki spota döndü.

“Aç kapa aç kapa, Artema”…

Bizimki de “Aç kapa aç kapa, Cengiz Topel Havaalanı”…

Yine kapalıymış.

Beş aydır…

Açarken yaygara yapıyorlar da, kapatırken pek sesleri çıkmıyor.

İlk, 2 Kasım 2011’de tarifeli uçak seferi başlamıştı.

İfadeyi “tekil” kullanıyorum, çünkü sadece Trabzon’a uçuş vardı.

Hatırlayın, ne tantana ne tantana!

AKP’lilerin ağzı kulaklarında.

Büyük iş başarmışlar, İzmit’e havaalanı kazandırmışlardı.

Uçuşlar Trabzon’la başlayacaktı, daha sonra Antalya, İzmir, Erzurum ve Urfa’ya da seferler konacaktı.

Hatta “yurtdışı uçuş” hayali bile kuruluyordu.

Biz ise bugün ne düşünüyorsak, dün de aynı görüşteydik.

“Bu, israftır” diyorduk.

“Yarım saat uzaklıkta Sabiha Gökçen Havaalanı dururken, salt siyasi rant elde edebilmek için Cengiz Topel’i açmak, akla ziyan bir uygulamadır” diyorduk.

“Haftada iki uçak kalkacak, iki uçak inecek, bu iş yürümez” diyorduk.

“Salt İzmit’e havaalanı açtık demek için açılan Cengiz Topel’de 110 kişi çalışacak, yazık bu milletin parasına” diyorduk.

Biz bunları yazdıkça, AKP’nin o dönemki malum tipleri bizi “kent düşmanı” olarak gösteriyorlardı.

Neymiş, İzmit’in çıkarını düşünmüyormuşuz…

Bir kentin çıkarı, ülkemizin genel çıkarının önüne geçebilir mi?

Böyle diye diye, hesapsız kitapsız abuk sabuk işler yapa yapa zaten bu ülke böyle batma noktasına gelmedi mi?

Saydınız mı, kaç defa açıldı, kaç defa kapandı?

Ben saymadım, sayan varsa söylesin, Cengiz Topel Havaalanı ilk seferin başladığı 2 Kasım 2011’den beri kaç defa kapandı, kaç defa açıldı?

Aç kapa aç kapa, bu iş hep böyle mi gidecek?

İşin doğrusu, açılan kapanan havaalanı değil, havaalanı hep açık, ancak uçuş yapılmıyor.

Neden?

Müşteri sayısı yetersiz…

Tamam da bu işin doğru dürüst bir fizibilitesi yapılmaz mı?

Bir yerde “ihtiyaç” varsa, “ticaret” vardır.

İhtiyaç yoksa neyin ticaretini yapacaksın?

Geçmiş yıllarda Anadolu Jet’in dışında bazı özel şirketler de Cengiz Topel’i denedi.

Sonuç alamadı, çekti gitti.

110 havaalanı personeli ne iş yapıyor?

Benim bildiğim, üç aşağı beş yukarı olabilir, Cengiz Topel Havaalanı’nda 110 kişi çalıştırılıyor.

Müdürü, yöneticisi, mühendisi, teknikeri, güvenlikçisi…

Ve bu 110 kişi 11 yıldır bu devletin sırtında bir yük.

Aylardır kapalı kalan, açık olduğunda da haftada sadece iki uçağın kalktığı ve iki uçağın indiği bir havaalanında 110 kişiyi istihdam etmek ne demek?

Şimdi havaalanı yine 5 aydır kapalı ve açılıp açılmayacağı da belli değil.

Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi, bir hizmeti gerekliyse yaparsın, gerekli değilse yapmazsın.

İktidar partisine siyasi rant sağlasın, siyasetçiler hava atsın diye, işlevi olmayan bir havaalanı açık tutulabilir mi?

Sadece Cengiz Topel değil, Cengiz Topel gibi daha kaç havaalanı var.

Balıkesir Havaalanı…

Yapılmış, açılmış, bugüne kadar ne bir uçak inmiş ne bir uçak kalkmış, ama yüzlerce çalışanıyla havaalanı açık.

Gümüşhane’de de, hemen yanındaki Bayburt’ta da havaalanı var, daha geçenlerde Tokat Havaalanı da yeniden yapılıp hizmete açıldı, buralara kaç uçak iner kaç uçak kalkar, kurtarır mı kurtarmaz mı, hiç düşünüldü mü?

Böyle bir savurganlık dünyanın neresinde görülmüş?

Kasası dolu olan devletler bile böyle hesapsız kitapsız davranmaz, biz borçla yaşayan bir devletiz, aldığımız borçları nerelere harcıyoruz bir bakın!

O yolcu garantili havaalanlarını yazmıyorum, onlar devletimizin ve milletimizin sırtında ayrı bir kambur.

Cengiz Topel, 11 yılda devlete ne kadar yük oldu?

Çok merak ediyorum.

Hepimiz aynı merak içinde olmalıyız.

Düzenli uçuş olmasa bile Cengiz Topel Havaalanı 11 yıldır açık, bu sürede bu ticari işletme ne kadar zarar etti?

Kâr etmesi mümkün değil, ettiği zararın boyutu ne?

Bugüne kadar kaç sefer yapıldı, kaç yolcu bu uçuşlardan yararlandı, bir yolcunun uçuşu devlete kaça mal oldu?

Hesap edin, korkunç bir rakamla karşı karşıya kalırsınız.

Burada “uçuş bedeli”, yolcunun ödediği “bilet parası”nın çok ötesinde bir tutardır.

Aradaki fark, bu milletin cebinden çıkıyor, ama kimsenin umurunda değil.

Biliyorum, “ticari sır” deyip, Cengiz Topel’in verdiği zararı açıklamayacaklardır.

Ben yine de sordum, gün gelir bu sorumu yanıtlayan çıkar.

Bir kez daha yazıyorum

Daha önce de yazdım, bir kez daha yazıyorum…

40 kilometre uzaklıkta Sabiha Gökçen Havaalanı varken, bu havaalanından her an her yere uçma imkânı bulunurken, haftada sadece bir iki uçuşun yapıldığı bir havaalanı çalışmaz.

Haaa, bizim havaalanı ne zaman çalışır?

Sabiha Gökçen, artık ihtiyaca cevap veremez hale gelir…

Bölgenin uçuş ihtiyaçları Cengiz Topel’e yönlendirilir…

“Eğreti” değil, “adam gibi” bir düzen kurulur…

İşte o zaman bizim havaalanı çalışır.

İşte o zaman “Bizim de havaalanımız var” diyebiliriz.

Öyle haftanın iki üç günü sadece bir noktaya uçak kaldırmakla “Havaalanımız var” diyemeyiz.

Deriz de, kendi kendimizi kandırırız.

“Cengiz Topel muhabbeti”, artık milleti sıktı.

Kurumlarımızı akıl ve mantıkla, “ticari kurallar” çerçevesinde yönetmeliyiz.

Ahbap çavuş ilişkileriyle değil!