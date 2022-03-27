Savaş ve öz yıkım

Gerçek başarı, düşmanın direncini, savaşmadan kırmaktır. (Sun tzu)

Güvercin, bir öğlen üzeri, yanında savaş mağdurlarıyla birlikte çıkageldi. Akşam olduğunda, tüm kafile, yerleşmiş, dinlenmeye çekilmiş, görev tamamlanmıştı. Nihayet, diye düşünerek, yuvasına doğru uçtu. Her tarafı, sızım sızım sızlıyordu, beyni sanki bir sis perdesi ile kaplanmıştı. Uyumaya çalışıyor, bir türlü uyuyamıyordu. İçi boşalmış gibiydi. Ama boş olan yerlerde, kapkara bir kararlılık ve acı vardı.

Bu yolculuğu ve yaşadıklarını kimselere anlatamayacağını biliyordu. Nasıl anlatabilirdi ki zaten? Yavruları için kendini feda eden anne güvercinleri, yaralı oldukları için kendini koruyamayan, yırtıcı kuşlara, yem olan gücü tükenmiş güvercinleri, yaralı acı içindeki yavruları, yavrularını korumaya çalışırken telef olan güvercinleri, çektikleri acıdan dolayı yaşamaktan vazgeçenleri, aşırı yorgunluktan dolayı uçamayanları, acı içinde ölürken hala çığlık çığlığa yardım isteyenleri, güçleri tükendiği için kendilerini boşluğa bırakıverenleri, yolculuk boyunca acı içinde çekilen eziyetleri, kimlere, nasıl, ne kadar anlatılabilirdi ki? Güvercin, bazılarına yetişerek yardım edebilmiş, bazıları da gözlerinin önünde onlara ulaşamadan kayıp gitmiş, yok olmuştu.

Ya içindeki kocaman karanlık, savaşın kirli enerji ne zaman yok olacak, içi ne zaman ve nasıl temizlenecekti? İçindeki bu korkunç karanlıktan, bulaşık savaş enerjisinden nasıl kurtulacaktı? Güvercin, hala savaşın ne olduğunu ve neden çıkarıldığı anlayamıyor, sonuçlarından dehşete düşüyordu. En iyisi, insan bilgesi ile konuşmaktı. Belki de konuşurken, içindeki bu karanlıktan kurtulmanın bir yolunu bulabilirdi.

‘Sahip oldukları zenginlik ve güçle, kendilerini dünyanın sahibi zannedenler, kaba saba bir savaş yürüterek, yeni bir dehşet dengesi yaratmaya çalışıyorlar. Çünkü son zamanlarda, güçler arasındaki dehşet dengesi bozuldu, herkes, kendi menfaatlerini öne alarak ,yeni ve kendilerine fayda sağlayacak bir denge yaratmaya çalışıyor’, dedi Lal. ‘Kullanılan silahlar, çok eski moda, kullanan askerler, acemi ve eğitimsiz. Vurmak istemedikleri halde, yanlış yerleri ve sivil hedefleri vuruyorlar. Bu yüzden belki de haklıyken, haksız duruma düşüyorlar’, dedi. ’Ama savaşın kazananı olmaz ki, nasıl haklı durumda olabilirlerdi,’ diye sordu Güvercin? ‘Her canlı kışkırtılırsa saldırır, en zayıf olanlar bile… Bu savaşta, taraflar birbirlerini fazlasıyla kışkırttı. Sahte veya gerçek bir savaş tehlike ve tehdidi yaratıldı. Böylece başlangıç da haklı gibi görünürken, canlılara verdiği zararla, haksız duruma düşüldü. Üstelik savaş cephesinden gelen her haber, şaibeli, güvenilmez. Kötü karalamalarla, birbirlerini suçlayacak şeyler söylüyor, avazları çıktığı kadar bağırıp, haklı çıkmaya çalışıyorlar. Söyledikleriyle yaptıkları birbiriyle çalışıyor. İşin en kötüsü de, ne biliyor musun güvercin? Bu savaş, silah deneylerinin yapıldığı, deneysel bir savaşa dönüştü…Silahlar, uğursuz aletler, kötü kehanet araçlarıdır. Gözünü kan bürüyenler, nedense, silahlardan medet umarlar. Oysa zorlama ve haksız öfke, sahibine geri döner, geçtiği her yerin enerjisini emer, değdiklerini çöle dönüştürür. Öfkeli saldırılar, ateşe benzer, kontrolden çıkarsa kendini yakar, bitirir’.

‘Bu savaştan bu kadar etkilenmene çok şaşırıyorum’, dedi Lal. ‘Gökyüzündeki varoluşun bile her an, bir savaş değil mi? Sen, aslında bizzat savaşın kendisini yaşamıyor musun? Üstelik bunu en iyi sen başarıyorsun’. ‘Oradan oraya nasıl geçiverdin’, diye sorarken güvercin şaşkındı. Yüzünü buruşturdu Lal. ‘Belki de seni gerçeklerle yüzleştirip, silkelemeye, içine düştüğün, karanlık duygusallık çamurundan çıkarmaya çalışıyorumdur. Ya da belki de içindeki karanlıkla, konuşmaya çalışıyorumdur.’

‘En iyisi sana, biraz savaş sanatından bahsedeyim’. ‘Hayır, asla olmaz lal’, diye bağırdı Güvercin. ‘Öyle yorgunum, öyle bitkinim ki; seni dinleyecek, söylediklerini anlamaya çalışacak halim yok. Senin sıcaklığınla ısınmaya gelmiştim. Sen de hep savaştan bahsettin. Beni daha da üşüttün Lal.’

‘Galiba öyle oldu. Ama biliyor musun Güvercin? Ateşin kendisi de bir savaştır aslında…’ Güvercin artık isyanlardaydı. ‘Bugün söylediklerini duyamıyorum bile Lal. İçim yanıyor, neden anlamıyor, anlayamıyorsun?’ Lal, Güvercinin yaşadığı travmanın büyüklüğünü, ancak o zaman fark etti. Çok büyük bir iş başarmıştı Güvercin. Savaş cephesinde hareket edebilen bütün güvercinleri, en az kayıpla kurtarmış, hepsini, sağ salim buraya getirebilmişti… İçindeki acıyı, kimselere belli etmezdi zaten. Her zaman olduğu gibi davranıyordu. Herkes gibi, görünüşüne kanmıştı işte. İçi yandı. Bir an düşündü, kaçmak üzere olan güvercine seslendi.

‘İçindeki karanlık için, bir çare biliyorum güvercin, dur bekle. Uçarken, nefesini yavaşlat, nefes ritmini uzun nefesler alarak, yeniden düzenle. Gökyüzünde uçarken, arada uzun nefeslerle, iç çekmelerle kendini rahatlat. Kımıldamadan durur, içindeki karanlığı büyütmemeye çalışırsan, tam tersine karanlık ve acı istemesen de büyür. Doğru hareketlerle, uzun nefesler ve derin iç çekmelerle, boğucu karanlık duygusundan kurtulabilirsin’, dedi Lal.

Derin ve çok yavaş bir nefes aldı güvercin. Bu nefesin ardından, derin bir iç çekiş gelmişti zaten. Sonunda doğru adres, doğru enerjiye gelmişti… Yeniden derin bir nefes aldı. İçinde yavaş yavaş bir umut belirmeye başlamıştı. Yarın daha iyi olacağım, derken, bir an güldü Güvercin. Umut yarını severdi…