Suçu başkalarında arama

Ülke sıralı zamlara teslim olmuş ve gidişat işçiyi, köylüyü, emekliyi, öğrenciyi, memuru tedirgin ediyor ama bizimkisi güle oynaya bize masal anlatıyor. Ne de olsa onlarda biliyor insanımızın ne kadar masal dinlemeye meraklı olduğunu. Çocuklarımızı uyuturken masal anlatmıyor muyuz?

Çıkmış, ekonomide güya gelecek olan güzel günleri anlatıyor ve biz bu hikayeye kanıp ağzımıza kürdanı götürdüğümüz anda ete yüzde kırk sekiz zam geldi. Ha… Ete zam gelince Et Balık ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun “Kuyruk artınca, kuyruğu giren insan sayısını azaltmak için ete zam yaptık demez mi? Hay Allah’ım aklıma mukayyet ol. Neredeyse unutuyordum. Ramazanda İran ve Katar etsiz kalmasın diye bu iki ülkeye et ihracatı yapıyoruz. Benim ülkemin vatandaşı ramazanda et yemese de olur.

Ramazan demişken AKP Grup Başkanı Kayseri Milletvekili Elitaş Ramazan pide fiyatlarının fazla olduğunu söyleyen CHP Grup Başkanı Engin Altay’a ne yanıt verdi biliyor musunuz? Efendim pide çok çabuk bayatlıyormuş. Bu nedenle beyaz ekmek yani francala ekmek yesinler. Dedi.” Güler misin, ağlar mısın? Bunlar olurken benim vatandaşım halen buna “Bayrak inmez, ezan susmaz, vatan bölünmez” diyerek gemiyi hangi limanda güvenle tutacağının kurnazlığını bir kez daha bize gösterdi. Üstelik gemi tam takır. Ama olsun.

Elbette bunun karşılığı olarak güzelim memleket insanında yeter ki vatan gitmesin, ezan susmasın. Aç kalsak da olur!”

Oldum olası “Vatan gidiyor diye kapı nöbeti tutarım. Bugüne kadar ne giden oldu ne de gelen.

Vatan derin uykudaaaaaa. Uyanmaya da hiç niyeti yok. Siz hiç uyuyan insanın yürüdüğünü gördünüz mü? Tabi uyurgezerler hariç. Zaten onlar da kendilerinde değiller.

Bir de iç işlerinden sorumlu bakanımız şu türbanlı polisin türbanlı kadın protestocuya hınçla, hışımla cop sallamasını değerlendirdi. Değerlendirmede bu grubun ne kadar fesat olduğunu anlatıp durdu. İmdadına yetişen Bahçeli, “Soyadı gibi Soylu olan bakanımızı tebrik ederim.” diyerek gördüğü bu polis manzarasından son derece memnun olduğunu açık ve net beyan etti.

İnsanları dini, dili, ırkı, mezhebiyle ayırmam. Tüm insanlara insan anlayışıyla bakarım. Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Güvenlik güçlerinin kimseye orantısız güç kullanmasına da karşıyım. İç İşleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu bugüne kadar yapılan masumane eylemlerde örneğin 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın polislerin anaları yaşındaki ak saçlı kadınları yerlerde sürüklemelerine, hatta doktorların hak aramak için sokağa çıktıklarında polislerin 80 yaşındaki bir doktoru yere düşürmelerine ses çıkarmadı. Ancak bir vakfının düzenlediği eylemde türbanlı bir polisin kapalı, çarşaflı bir kadını itmesine “Orantısız güç kullanılmıştır.” demesi ayrımcılık değil midir? Sayın Soylu eğer polis hangi eylemde olursa olsun orantısız güç kullanmışsa gereğini yapmalıdır.

Şimdi savcılar düşünsün. Bakalım hangi cesaretle bu polisleri yargılayacaklar? Bakan “Soyadı gibi soylu, protestocu grup nifak ve şer odağı” olunca birkaç copun lafı mı olur ve birkaç gün sonra Devlet Bey tarafından muhataplarına “Ellerin dert görmesin copun kadim olsun.” Plaketi verilirse hiç şaşırmayın. Çünkü bizde asıl sürpriz olağan şeylerdir.

Bir tarım ülkesi düşünün. Taş eksen bire bin verecek bir toprağa sahip ve alabildiğine verimli ovalar… Şeker fabrikaları kapanırken bu fabrikaları kapatmayın. Bizi dışarıya muhtaç etmeyin.” diye bağıranlara” Teröristler” diyenler şekere zam gelince hele piyasada şeker kalmayınca bağırıp çağırıyorlar. Kağıt fabrikaları kapanınca bu ülkenin kağıt almak için dışardan pahalıya kağıt ithal edeceğini söylediğimizde “terörist” olduk. Şimdi yayınevleri kitap basamıyor. Zaten okuyan da yok ya.

Muhataplarına soruyorsun bu kadar bereketin içinde ben neden açlığa mahkûmum diye! Adam seni göğsünden itiyor ve avazı çıktığı kadar bağırıyor ”vatan bölünmez, ezan susmaz, bayrak inmez.” Sonra… Dinleyenler seni taşa tutuyorlar. Linçten kurtulduysan çok şanslısın.

Tıpkı haklarını savunmak için gittiğiniz fabrikalarda işçilerin saldırılarına uğradığınız gibi. Üstelik, “Komünistler Moskova’ya” denilerek.