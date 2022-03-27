Önce yıkılan insanı onarmak!..

İkinci Dünya Savaşı sonunda 8 Mayıs 1945’de “Nazi Almanya’sı” teslim oldu.

23 Mayıs 1949; “Federal Almanya” kuruldu.

“DOĞU BERLİN” Sovyetler Birliği egemenliğine bırakılmıştı.

Federal Almanya’ya Marshall Yardımları kapsamında maddi yardımlar yapılır.

İlginç olan şu ki;

Federal Almanya yönetimi öncelikle “Berlin Operası” onarımı ile işe başlamıştır!

ABD’li görevli sorar; “Bunca yıkılmış bina varken, kent harabe halindeyken? Neden önce opera binası?”

Alman yönetici yanıtlar; “Önce yıkılan insanı onarmalıyız! Kentin onarımını her koşulda yaparız!”

Sanat ve kültür, bireyin ve toplumun manevi gücüdür.

27 Mart “DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ” olarak belirlenmiş.

Tiyatro, “İnsana ve topluma tutulan bir ayna” olarak tanımlanıyor.

Aklı “ÖZGÜR” olan insan, Tiyatro ile insanı ve toplumu görür!

Tiyatro ve tiyatrocu “Siyasi iradenin tutsağı” olamaz!

Olmamalıdır!

Elbette, “ULUSAL KÜLTÜRÜ” gelişmiş toplumlarda!

Yaşadığımız son iki yıl içinde, PANDEMİ koşullarında en büyük darbeyi yiyen TİYATRO ve TİYATRO SANATÇILARI oldular!

Çünkü, “siyasi iradenin KÜLTÜR karnesi zayıflarla dolu!”

Bu ölü dönem içinde, tiyatrolar kapandı, oyuncuları işsiz kaldı, kirada olanlar kira bedelini ödeyemediler, elektrik-doğalgaz faturaları ve vergi-sigorta borçları da ödenemedi.

Mesleğini terk etmek zorunda kalan kimi sanatçılar, en ağır koşullarda farklı işlerde çalışarak yaşam kavgası verdiler.

Kimileri iş bulamadılar, anne-baba, akraba yanına sığındılar.

Kimileri hiçbir yere sığınamadı, kendi eliyle yaşamına son verdi!

Toplum ise uzun süre “TİYATRO” ile “KÜLTÜREL BESLENME” olanağını kaybetti.

MÜZİK alanında da aynı sorunlar yaşandı.

Siyasi iktidarın, KÜLTÜR-SANAT SİYASETİ işte böyle ortaya çıktı!

Ne tiyatrolara, ne tiyatro ve müzik sanatçılarına sahip çıkılmadı!

Oysa, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK;

“Efendiler; milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız!

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” Diyor.

Eğitim, kültür ve sanattan koparılmış bir toplum;

· Düğünlerde silahla eğlenir ve masum insanların canına kıyar!

· Düğün konvoylarında GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ üretir! Uyuyan çocukları, sınava giren öğrencileri, hastaları, yaşlıları, vardiyalı çalışanları rahatsız eder!

· Ana yolları keser, görgüsüzce topaç çevirir gibi araç çevirir, bunu “mutluluk ve eğlence” sayar!

· Kendisi gibi düşünmeyene KİN ve ÖFKE duyar, DÜŞMAN olur!

Çünkü, İNSAN SEVGİSİ ve HOŞGÖRÜ kültürünün öncüleri olan atalarını Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Hacı Bektaş’ı tanımaz!

Dün, Dünya Tiyatrolar Günü idi.

Tiyatro sanatçılarımız dert küpü!

Çünkü, SİYASET SAHNESİNİN aktörleri, bütün bir toplumu derin acılara salan bir DRAM oynuyorlar!

Farkında olan var, gözlerini kulaklarını kapayanlar da var.

Tiyatro, hem göze hem BEYNE seslenir!

Tiyatronun farkında olanlara ve tiyatro emekçilerimize saygıyla…