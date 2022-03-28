“Suriyeli” konusu her açıldığında, hep o eczacının anlattığı ibretlik olay aklıma gelir

Önce olayı anlatayım.

İki yıl önce, GSS (Genel Sağlık Sigortası) borcu olan 5 milyon Türk vatandaşının hastanelere alınmadığı günlerde, “Suriyelilerin canı can da, GSS borcu olan Türklerin canı patlıcan mı?” başlıklı bir yazı yazmıştım.

Ülkemin kanayan yarasını dile getirmiştim.

Yazımın çıktığı gün Köseköy’den bir eczacı aramış ve şu olayı anlatmıştı:

“Biraz önce sizin yazınızı okudum. Konuyu çok çarpıcı işlemişsiniz… Birkaç gün önce eczanemde ilginç bir olay yaşandı, size aktarmak istiyorum. Sizin bugünkü yazınızı destekler mahiyette… Bir kadın elinde reçeteyle eczanemize geldi, reçetede ne yazıyorsa, hepsini çıkarıp hazırladım. Hesap ettim, 176 lira… Kendisine, 176 lira tuttuğunu söyledim. Kadın, ‘Ne parası, ben Suriyeliyim, bugüne kadar hiç ilaç parası ödemedim ki’ diye cevap verdi. İsmini sisteme tekrar girdim, baktım Türk vatandaşı… ‘Siz Suriyelisiniz de, Türk vatandaşlığına mı geçtiniz?’ diye sordum. İki hafta önce Türk vatandaşlığına geçmiş… Bakın dedim, siz Türk vatandaşlığına geçmişsiniz, bundan sonra ilaçlar parayla… Kadın feryat figan ağlamaya ve dövünmeye başladı. ‘Beni aldattılar, beni Türk vatandaşı yaptılar’ diye… Döndü, ‘Nasıl tekrar Suriye vatandaşı olabilirim’ diye sordu. ‘Sizi kim Türk vatandaşı yaptıysa, gidin onunla konuşun’ dedim…”

Türk’e parayla, Suriyeliye bedava

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Nasıl, gerçekten ibretlik bir olay değil mi?

Değişen bir şey var mı?

Yok…

Suriyelilere; doktor bedava, muayene bedava, ameliyat bedava, her türlü tıbbi tetkik bedava, ilaç bedava…

Türk vatandaşı isen, hapı yuttun hepsi parayla.

İnsanın kendi yurdunda “garip” kalması, sanırım tam buna denir.

Devletimizin “şefkat eli” bütün sığınmacılara, bütün mültecilere uzanıyor, ama her nedense bizim kendi vatandaşımıza uzanmıyor.

Aradan 2 yıl geçti, eczacının anlattığı o olay, yüreğimde hâlâ taş gibi duruyor.

Kafam allak bullak!

Şu işe bakar mısınız?

Hangi vicdan, bu çarpıklık karşısında sessiz kalabilir?

Suriyeli kadın Suriyeli kalsa, ilaç bedava…

Suriyeli kadın Türk vatandaşlığına geçmiş, ilaç parayla!

Bir devlet, kendi vatandaşını bu kadar aşağılayabilir mi?

“Önce benim vatandaşım” arkadaş, “önce benim vatandaşım”!

Benim vatandaşım aç sefilken, düzenli sağlık hizmeti alamazken, Suriyeliden bana ne?

Her konuda “ayrıcalıkları” var

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Gidin bakın, Suriyelilerin sadece sağlık hizmetleri konusunda değil, her konuda “ayrıcalığı” var.

“Suriyeliler artık ülkemizden gitsin” tartışması başladığında, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin basına yansıyan o tepkisini hatırlayın!

Ne demişti, “Suriyeliler giderse, sanayinin çarkları durur…”

Bunun ne anlama geldiğini, hepimiz biliyoruz.

“Bizim sanayiciler düşük ücretle kaçak Suriyeli işçi çalıştırıyor, eğer biz Suriyelileri gönderirsek sanayimizin çarkları dönmez…”

Mehmet Özhaseki’nin söylemek istediği tam bu değil miydi?

Demek, Suriyelilere iş var, Türklere iş yok.

Demek, Suriyelilerin kaçak çalıştırılması serbest, Türklerin kaçak çalıştırılması yasak ve suç.

Yasalarımız Türklere işliyor, Suriyeli denince yasalar rafa kaldırılıyor.

Bu “Suriyeli konusu”, başımızı daha çok ağrıtacak, iç huzurumuzu daha çok bozacak.

İzlemeye ve yazmaya devam edeceğiz.