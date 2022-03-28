Avukatı ve çantasını aramaya kalkan Gebze Başsavcılığı suç işlemektedir

Geçtiğimiz günlerde Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı güvenlik tedbirleri konulu bir yazı ile hakim, cumhuriyet savcısı, avukat ve adli personelin ve tarafların güvenliklerinin sağlanması amacıyla avukatların adliye girişlerinde çanta, poşet ve torbaları ile kendilerinin de X RAY cihazından geçirileceği talimatını verdiği anlaşıldı. Bildiğim kadarıyla talimat hala geriye alınmış değil.

Yani güvenliği bozan şey bu yazıya göre savunma ve avukatlar.

Yani avukatlar ve eşyaları arandığında güvenlik sağlanacak.

Arama, suçu önlemek veya işlenen suçun failini ve delillerini bulmak amacıyla uygulanan, bireyin özel hayatının gizliliği ve korunması hakkını kısıtlayan, hakim kararı gerektiren bir tedbirdir. Bir de bazı durumlarda uygulanan hakim kararı gerektirmeyen önlem aramaları vardır.

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5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6./1-d hükmü,avukatı, “yargı görevini yapan”, yani “yargı mensubu” olarak tanımlamıştır.1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 1. Maddesine göre savunma, avukatlık; serbest meslek mahiyetinde bir kamu hizmeti ve yargının kurucu unsurlarından birisidir. Avukatlık Kanunu 58/1. fıkrasının son cümlesi, avukatın üzerinin ağır cezalık bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında aranamayacağını emretmektedir.

Avukatlık Kanunu m.58’in başlığı ve içeriği itibariyle adli nitelik taşıdığı, önleme aramalarında uygulanamayacağı ileri sürülebilir. Bu düşünceye katılmak da mümkün değildir. Avukatın üzerinin aranması ile ilgili cümlenin tartışmaya yer vermeyecek açıklıkta olduğu, yalnızca adli olmayıp önleme aramalarını da kapsadığı nettir.

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Gebze Başsavcılığının hakim ve savcı meslektaşlarına uygulamadığı bir biçimde yargının kurucu unsuru olduğu yasa ile kesin olan avukatların, dosyaları, çantaları ve eşyalarının X RAY cihazından geçirileceğine dair talimatı yargıdaki silahların eşitliği prensibine, yargı bağımsızlığına, savunmanın kutsallığı ve bağımsızlığına tamamen aykırı bir talimattır.

Avukatların kendilerinin çanta ve eşyalarının aranmayacağı, X RAY’den geçirilemeyeceğine dair uygulama bir kanun emri olup bunun genelge veya talimatla değiştirilmesi mümkün değildir. Kanunun göz ardı edilmesine yönelik bu türdeki her türlü genelge veya talimat “kanunsuz emir” niteliğini taşır.

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Anayasa m.137’ye göre kanunsuz emrin verilmesi ve yerine getirilmesi suç olup, TCK m.24’de düzenlenen “amirin emri” adlı hukuka uygunluk sebebi de sayılamaz. Nitekim “Haksız arama” başlıklı TCK m.120’de, hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisine 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verileceği ifade edilmiştir.

Özel hayatın gizliliği ve savunmanın özgürce yapılabilmesinin temel koşulu olan avukatların eşyalarının, dosyalarının, çantalarının, kendilerinin ve bürolarının ağır cezalık suçüstü halleri dışında aranamayacağı hükmü;tarihin derinliklerinden gelen savunmanın olmazsa olmaz temel koşullarındandır.

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Bu bir ayrıcalık değil, işin gereği gibi yapılabilmesinin temel koşuludur.

Bu uygulama ile savunma kısıtlanmakta, savunma yargının dışına itilmekte, savunmaya olması gereken saygı gösterilmemekte, tarihin derinliklerinden gelen bu yasal düzenlemeler ve tarihi süreç inkar edilmekte,esasında savunma ile birlikte,adalet de yara almakta,demokrasi de çöpe atılmak istenmektedir.

Adaletsiz devlet, savunmasız da adalet olmaz.

Halen devam etmekte olan bu yazılı emre dayalı uygulama ile Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı bence suç işlemekte olup bu uygulamanın acilen kaldırılması gerekmektedir.