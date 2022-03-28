Evinize her ay 17 bin 349 lira girmiyorsa, YOKSULSUNUZ!

Ekonominin gidişatıyla ilgili peş peşe araştırmalar yapılıyor…

KAMU-AR'ın verilerine göre, 2022 Mart'ta açlık sınırı 5 bin 738 TL olurken, yoksulluk sınırı 17 bin 349 TL'ye yükseldi. Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Akın, KAMU-AR’ın verilerini değerlendirdi. Birlikte okuyalım;

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İktidarın yanlış ekonomik politikalarının tetiklediği enflasyon, yoksulluk ve açlık sorununu büyütmeye devam ediyor. Temel gıda maddelerinin fiyatlarında yüzde 17'nin üzerinde artış yaşanan martta dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 738 liraya kadar yükseldi. Yoksulluk sınırı da 17 bin liranın da üzerine çıktı.

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın verilerine göre, açlık sınırı marta ayında bir önceki aya göre 601 lira artarken, yoksulluk sınırı da toplam 1029 lira yükseldi. Dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi aylık yapması gereken mutfak harcaması mart ayında 5 bin 738 TL’ye yükseldi. Mart ayında yoksulluk sınırı ise 17 bin 349 lira oldu.

SEBZE FİYATLARI ZORLADI

KAMU-AR’ın hesaplamasına göre:

• Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 8 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 66 liralık artışla 146 lira oldu.

• Meyve için harcanması gereken para martta 31 lira azaldı, geçen yılın aynı ayına göre ise 108 lira artarak 406 lira oldu.

• Sebze harcamasının parasal tutarı da martta önceki aya göre 64 lira arttı. Sebze için ödenmesi gereken para geçen yılın aynı ayına göre ise 544 lira artarak 740 lira oldu.

• Martta 988 liraya yükselen ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama son bir ayda 182 lira, son bir yıllık dönemde ise 544 lira arttı.

• Pirinç ve bulgur harcamaları martta değişmedi. Son bir yılda ise 34 lira artarak 121 lirada kaldı.

• Yağ için yapılması gereken harcama martta 45 lira artarak 219 liraya çıktı.

• Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da martta 12 lira artarak 270 lira oldu.

• Zeytin için yapılması gereken harcama ise 3 lira artarak 103 liraya yükseldi.

• Yetişkin erkek için 2 bin 800 kalori, yetişkin bir kadın için 2 bin 200 kalori, genç için 3 bin kalori ve çocuk için de 1.600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre martta açlık sınırı yetişkin bir erkek için bin 675 lira, yetişkin bir kadın için bin 315 lira, çocuk için 955 lira ve genç için de bin 793 lira oldu.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini “yoksunluk hissi duymadan” karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da martta 448 liralık artışla 11 bin 611 liraya yükseldi.

• Martta giyim ve ayakkabı için yapılması gereken harcama 766 lira oldu.

• Barınma (kira dâhil) harcamaları 2 bin 587 liraya yükseldi.

• Ev eşyası harcamaları bin 597 lira, sağlık harcamaları 503 lira oldu.

• Ulaştırma harcamaları 3 bin liraya çıktı, haberleşme harcamaları 569 lira, eğlence ve kültür harcamaları 4458 lira oldu.

• Eğitim harcamaları 305 liraya yükselirken, otel harcamaları 1.025 lira, diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 796 lira olarak hesaplandı.

• Gıda dışı harcamalarda, bu yılın ilk üç aylık döneminde 2 bin 94 lira, son bir yıllık dönemde 3 bin 432 liralık artış yaşandı.”

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın verileri yukarıda sizinle paylaştım… Dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi aylık yapması gereken mutfak harcaması mart ayında 5 bin 738 TL’ye yükseldiği, Mart ayında yoksulluk sınırı ise 17 bin 349 lira olduğu belirtildi. Zamlar devam ettikçe, alım gücü azaldıkça, sorunlar katlanarak büyüyecek…

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Bu ülkede genç olmak!

Her söylediği olay olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Bu ülkede genç olmak, iş adamı, iş kadını olmak o kadar tatlı ki” demişti… Ancak Nebati’nin açıklamaları, hep söylemde kalıyor… Sadece İŞKUR'a kayıtlı 1 milyon 31 bin 612 genç iş arıyor. Bu İŞKUR’a kayıtlı işsizler, bir de kayıtlı olmayan işsizler var… Verilere göre Türkiye’de genç işsizlik oranı yüzde 20 civarında… Yani her 100 kişiden 20’si işsiz… Rakamlar çok korkutucu.

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Vatandaş kredi

kartına yükleniyor

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi raporuna göre ocak ayında kredi kartından kaynaklı 107 bin kişi, bireysel kredilerden kaynaklı 145 bin olmak üzere toplam 222 bin kişi borçlarını ödeyemedikleri için takibe düştü. Geçen yıl ocak ayında bu sayı borç yapılandırmaların etkisiyle 73 bin 380 kişide kalmıştı. Bir yılda yüzde 202 oranında artış görüldü. Bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı ocak ayı itibarıyla 4 milyon 130 bin 354'e çıktı. Ekonomik kriz büyüdükçe, vatandaş kredi kartına yükleniyor… Kredi kartı borcunu, yine kredi kartıyla kapatmaya çalışıyor… Anlayacağınız, durum hiç iç açıcı değil.

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Ramazan kolisi

169 liraya çıktı

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım Kredi Kooperatifi'nden 169 liraya temin ettiği Ramazan kolisi ile Meclis’te basın toplantısı düzenledi. 2018 yılında 49 lira olan Ramazan kolisinin bu yıl 169 liraya çıktığını anlatan Gürer, “Ramazan kolisinde zeytin, peynir ve et gibi ürünler de yok” dedi. Kasım ayından beri iğneden ipliğe zam geliyor… Ramazan kolisi de zamlardan nasibini aldı.

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İktidar, web sitelerine

sansür yetkisi’ çıkardı

AKP’nin tüketiciyi koruma gerekçesiyle Meclis’ten geçirdiği yeni yasayla, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu’na, internet sitelerine erişim engelleme yetkisi verildi. Düzenlemeye tepki gösteren CHP Milletvekili Utku Çakırözer, 2022 yılı itibariyle Türkiye'de 510 bin web sitesine ve internet sayfasına erişim engeli getirildiğini açıklayarak, “Mahkeme kararı olmaksızın bir internet sitesinin tümüne erişime engelleme yetkisi verilmesi Anayasa’ya aykırıdır. Bu yetkinin doğuracağı sonuçlar özgürlük alanının daraltılması gibi felaketlere yol açar. Eğer ortada bir suç iddiası varsa bu mutlaka mahkeme kararıyla belirlenmelidir” dedi. Sansürle, erişeme engellemekle bir yere varılmaz. İyi bir internet yasası çıkarılmalı. Gazete sitelerinden beslenen sitelere yasak getirilmeli.

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Amazon Türkiye’de

1000 kişiyi işe alacak

Pandemi ile birlikte internetten alışveriş fena halde arttı… Rekor üstene rekor kırıyor… Suna kayıtsız kalmayan Amazon, 100 milyon doların üzerinde yatırımla Türkiye'de lojistik üssü kuracağını, üs ile birlikte bir yılda 1000'den fazla istihdam yaratmayı planladığını duyurdu. Açıklamada yer alan bilgiye göre Amazon Türkiye’de bugüne kadar 500’ü aşkın kişiye istihdam yarattı. Yani anlayacağınız, yeni bir sektör oluştu… Bu sektör birçok kişiye de ekmek kapısı oldu.