Dino’yu Manisa sakat diye 160 bine almadı biz 500 bine üzerine atladık

Bombalar art arda geliyor...

Transfer yanlışları diyerek üzerini kapattığımız olayların perde arkasını aralıyorum...

İşe Dino’da başlıyorum...

Dino’yu Engin Koyun’a aldıran Mustafa Reşit Akçay...

Zonguldaklı Açıkgöz bir menajer adamlarına aldırttı...

Manisa FK ile görüştüler, Manisa araştırdı gereğini yapıtı ve 170 bin dolara mal olacak Dino’yu almaktan vazgeçti..

Çünkü sakattı...

Bizimkiler uyanık davrandı !..

160 bin dolarlık Dino’yu 500 bin dolara kapattı !..

Asistine para verdi...

Sahaya adım atışına para verdi...

Adam krallığını ilan etti, bu takımı futbola küstürdü...

‘Ailesin yanına gidip tedavi olacağım’ dedi...

Herkesi aptal yerine koyarak instagram’dan Dubai tatilinin fotolarını paylaştı...

Kimse bu ne cesaret bile diyemedi...

Haberleri yoktu...

Pekala İlyas Kubilay Yavuz’u kaç liraya aldık...

Kim kaç liraya almadı...

O da yarın...