Olimpik haberler

Geçtiğimiz Cumartesi günü Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin Olağan Mali Genel Kuruluna katıldım. Bu türden toplantılar Olimpiyat Komitemizin Ataköy’deki “Olimpiyatevi” ismi verilen binasında yapılıyor. Bu defa bu tesisin biraz toparlanmış ve güzelleşmiş olduğunu gördüm. Buna sevindim. Binaları yapmak değil onları koruyabilmek önemlidir.

Olimpiyat Komitemizin kıymetli Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulunduğu konuşmasında ağırlıklı olarak sponsorlardan, birlikte çalışmakta oldukları kurum ve kişilerden söz etti. Erdener, bildiğinizi tahmin ediyorum ama aynı zamanda Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı olarak görev yapıyor. IOC üyesi (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), WADA’nın (Dünya Anti Doping Ajansı) Yönetim Kurulu üyesi.

İstanbul, kuşkusuz Olimpik hayallerimizin başkenti. Turgut Atakol’dan başlayarak, Sinan Erdem, Jerfi Fıratlı, Togay Bayatlı ve şimdi de Uğur Erdener ile devam edem Olimpik mücadelemiz devam ediyor.

Yaz Olimpiyat Oyunlarını organize etme çabalarımız cesaretle sürüyor. Bu toplantıda kimseden “Olimpiyatları ne zaman yapacağız” sözü çıkmadı. Sanıyorum, gelişmelerden büyük dersler çıkardık. Her bakımdan hazır olduğumuzda adaylığımızı konuşabiliriz görüşü artık tüm üyeler tarafından kabul edilmiş durumda.

Olimpiyatlar her dört yılda bir yapılan ve bir şehrin bunu yapabilmesi kararının 7 yıl öncesinde belli olan bir faaliyet. Bu oyunlar daha çok şehir isimleri ile anılıyor. 2020 yılı oyunları her ne kadar 2021’de yapılmış olsa da “Nerede yapıldı?” sorusuna cevap olarak neredeyse herkes Japonya değil “Tokyo” ismini söyleyecektir. O yüzde bizim adayımız Türkiye değil, İstanbul’dur!

Sponsorsuz bir Olimpiyat mümkün değil. Bu yüzden hem IOC hem de TMOK yerel ve genel sponsorlar ile faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak, ulusal komiteler eğer yerelden destek alamazlarsa başarılı olabilmeleri mümkün değildir. Bu defaki toplantıda Başkanın konuşmasından anlıyoruz ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi TMOK’a destek veriyor. Nitekim bu kuruluşa teşekkür ettiğini bizzat toplantıya katılan üyeler olarak duyduk. Bu tablo önemli bir gelişmedir.

Toplantıda, Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Karate Federasyonu Başkanı Avukat Dr. Aslan Abid Uğuz’u gördüm. Belki diğer Federasyon Başkanları da vardı ama bu başkanlar birer kısa konuşma yaparak öne çıktılar.

Türkiye, Olimpiyatları düzenleme yolunda önemli bir restart düzlüğüne girmiş bulunuyor. Yanılmıyorsam İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2036 Yaz Olimpiyat Oyunları için hedef koymuş durumda. Taraflar, ortak bir hedef için eğer bir araya gelirlerse yapılamayacak hiçbir iş yoktur. Bütün mesele, Olimpik Kültür ve Olimpizm ışığı altında birleşebilmektir. Salonda bu ruhu gördüm…