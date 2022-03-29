Bu rakamlar Türkiye’de yoksulluğu gösteriyor!

Önce pandemi…

Sonrasında ekonomik kriz…

Vatandaşın belini büktü…

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Asgari ücret arttı…

Memur maaşı arttı...

Emekli maaşı arttı…

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Buna bağlı olarak iğneden ipliğe her şeye de zam geldi…

Yani artırılan ücretler, iki üç ay içinde A’dan Z’ye her şeye gelen zamlar karşısında eridi gitti…

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Alım gücü azalınca, geçim sıkıntısı baş gösterince, vatandaş çareyi devletin yardımlarında bulmaya çalışıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 15 Ekim 2021'den itibaren, yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yardım başvurularını e-devlet sistemi üzerinden kabul etmeye başladı. Vatandaşlar sosyal yardım almak için başvurularını yaptı.

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Bakanlığın açıkladığı verilere göre 2021 yılı sonuna kadar, 2.5 ayda 1 milyon 130 bin 487 vatandaş sosyal yardım için başvurdu. 2021 yılında toplam 5 milyon 903 bin 515 aile sosyal yardımlardan faydalandı. İhtiyaç sahibi ailelerin gıda, giyim vb. temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan ‘gıda yardımı'ndan yararlanan kişi sayısı 2021 yılında 11 milyon 369 bin 761 olarak gerçekleşti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerini yukarıda sizinle paylaştım…

Çok yüksek bir rakam, bu rakam Türkiye’de yoksulluğu gösteriyor…

Bir ülkede devlet vatandaşa ne kadar çok yardım ediyorsa, demek ki vatandaşın ekonomik durumu iyi değil…

Vatandaş ciddi manada geçim sıkıntısı yaşıyor…

Bir ülkede vatandaş ne kadar devletten az yardım alırsa, demek ki o ülkede refah seviyesi ve geçinme seviyesi daha yüksek.

Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım…

Devletin görevi, vatandaşın refah seviyesini yükseltmek olmalı, kendisine bağımlı hale getirmek olmamalı…

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AKP iktidarı bebek bezine kayıtsız kalamadı

Bebek bezi, almış başını gitmişti. Aileler her defasında bebek bezinden KDV’nin düşürülmesini istemişti… AKP iktidarı buna kayıtsız kalamadı… KDV oranlarında değişikliğe gidilen yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete, bebek bezi diş macunu, diş fırçası ve diş ipi gibi ürünlerin KDV’si yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi. Yani bebek bezi alanlar, amacına ulaştı.

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Temmuzda asgari ücrete zam gelir mi?

Yılbaşından bu yana yağan zamlar karşısında alım gücü iyice düşen asgari ücretliler, yıl ortasında ek zam yapılması talebinde bulundu. Yaklaşık 6-7 yıldır, asgari ücret ocak ayında belirleniyor… Bu da 1 yıl için geçerli… Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl ortasında asgari ücretin artmasıyla ilgili net bir şey söylemedi… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın vereceği rapora göre değerlendirme yapacağını söyledi…

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İşverenler temmuz ayında asgari ücretin yeniden belirlenmese karşı çıkarken, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, buna destek verdi… Asgari ücret zammının enflasyon karşısında eridiğini kabul eden Özdebir, “İnsanları aç bırakamazsınız. Ara zam için yasa çıkmasa da şirketlerimiz telafi zammını pandemide olduğu gibi bir şekilde yapacaktır” dedi. Özdebir’in bu açıklaması asgari ücretle çalışanları mutlu ederken, işverenin hoşuna gitmemiştir.

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Milli Yol Partisi, siyasete yeni bir solu getirecek mi?

Büyük Birlik Partisi’nin siyasetine beğenmeyenler, Milli Yol adında yeni bir parti kurdu… Eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, partinin kurucu genel başkanı oldu… Çayır, önceki gün ilimize gelerek il ve İzmit ilçe başkanlığının açılışını yaptı… Çayır, “Göreceksiniz bu hareket, milletin makus tarihini değiştirerek yeniden adaleti getirecek” dedi. İddialı bir açıklama. Bakalım, Milli Yol Partisi, siyasete nasıl bir solu getirecek. Milli Yol Partisi’nin Kocaeli İl Başkanlığını Recep Süslü yapıyor…