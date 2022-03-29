Tülin Keçeci Güngör iddialı çalışıyor

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Sekreteri Tülin Keçeci Güngör, 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek oda seçiminde başkan adayı olduğunu geçtiğimiz ay düzenlediği basın toplantısıyla açıklamıştı. 6 yıldır odada aktif olarak yönetimlerde görev alan Tülin Hanım, günün önemli bir kısmını odada, oda işleriyle ilgili geçiriyordu.

Kentimizde geniş bir kesim tarafından tanınan bir mali müşavir olan Tülin Keçeci Güngör bu dönem de yönetimde ve icranın başında olmak için oda seçimlerine girecek.

İzmit Ticaret Lisesi’nden mezun olan ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi Adalet Yüksekokulu’nu bitiren Güngör, 1988 yılında Kocaeli’de mesleğe serbest muhasebeci olarak başladı.

2009 yılında ‘Serbest Muhasebeci Mali Müşavir’ unvanını aldı. 1992 yılından bu yana aktif olarak oda komisyonlarında görevler üstlendi. 2006-2008 ve 2013-2016 yıllarında Basın Yayın Komisyon Başkanlığı, 2016-2019 döneminde Kocaeli SMMM Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Oda Sekreterliği görevlerini yürüttü. 2016 yılından bu yana Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) üyesi olup, halen Kocaeli Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği Başkanlığı’nı ve 2019 yılından bu yana Oda Sekreterliği görevini yürütmekte. Mali Müşavir Atilla Güngör ile evli olan Tülin Keçeci Güngör, Alaz adında bir çocuk annesi.

Oda sekreterliği görevini halen aktif bir şekilde gerçekleştiren Güngör, aynı zamanda da kapı kapı gezerek neden aday olduğunu ve neler yapacağını anlatıyor.

Heyecanını ilk günkü kadar korumayı başaran Tülin Keçeci Güngör, başkanlığın yanı sıra yönetimde de çoğunluğu almayı hedefliyor.

Okul önünde dev araç tehlikeye neden oluyor

Körfez ve Derince ilçesinin ardından şimdi de başıboş TIR parklanmaları İzmit’te yaşanmaya başladı. İzmit Alikahya Mahallesi, Osman Hamdi Bey Caddesi üzerinde bulunan Alikahya İlkokulu önüne park edilen araçlar yüzünden okula giden çocuklar tehlike yaşıyor. Okul giriş ve çıkış saatinde her zaman aynı sorunu yaşadıklarını söyleyen veliler, TIR ve ağır tonajlı araçların sokak aralarına park ettirilmemesini istiyor.

Kent Konseyi, kansere dikkat çekecek

1-7 Nisan Kanser Farkındalık Haftası nedeniyle Kocaeli Kent Konseyi “Kanserde Erken Tanının Önemi” konulu bir seminer düzenleyecek. 2 Nisan Cumartesi günü Kocaeli Ticaret Odası Burhan Kasım Konferans Salonu’nda yapılacak olan seminere KOÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, Prof. Dr. Salih Topçu, Doç. Dr. Alev Selek, Doç. Dr. Önder Kara ve Burhan Aslan konuşmacı olarak katılacak. Seminerin başlama saati 13.00 olarak belirlendi.

Ulaşıma 3 ay içerisinde 2’nci zam…

Akaryakıta gelen zamlar ulaşım ücretlerinde ilk defa 3 ay içerisinde iki zam yapılmasına neden oldu. 23 TL’yi geçen motorin fiyatı kriz olmaya devam ediyor. Servisçilerin ardından şehir içi taşımacıları da ikinci zam talebinde bulundu. Dün yapılan UKOME toplantısının ardından da zam talebi onaylandı. Buna göre şehir içi ulaşımı 4.35 TL’den 5.50 TL’ye çıkartıldı. Yani tam bilete 1.15 TL zam gelmiş oldu.

Akaryakıt ve amortisman giderleri artan minibüsçüleri bu zam da kurtarmıyor ama kötünün iyisi olarak buna da razı gelmek durumunda kaldılar. Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, “Ocak ayında 2 yolcu parasına 1 litre mazot alıyorduk, şimdi 5 yolcu parasına 1 litre mazot alıyoruz, varın gerisini siz düşünün” diyor. Bakalım gelecek bize neler gösterecek…

Polis emeklileri yönetimi güven tazeledi

Kocaeli Polis Emeklileri Derneği olağan kongresini tamamladı. Mevcut Başkan Ayhan İlhan güven tazelerken yönetim şu isimlerden oluştu:

Adem Elbaş (Başkan Yardımcısı),

İsmail Erbain (Yönetici),

Şükrü Çelikağ (Yönetici),

Zeynep Özer (Yönetici).