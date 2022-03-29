Cemreler nereye düştü?

İnanışa göre;

7 gün arayla havaya, suya ve toprağa düşen Cemreler, baharın habercileridir.

İlk cemre 19-20 Şubat’ta havaya, 26-27 Şubat’ta suya, 5-6 Mart’ta da toprağa düşüyor!

Cemre, Arapça “kor durumunda ateş” olarak tanımlanıyor.

Yaşadığımız dünyanın kendine göre bir düzeni vardı!

“Var dı” diyorum.

Çünkü, maddi kazanımlar adına ihtirasın tutsağı olmuş, doğayı ve insanı ahlaksızca sömüren bir küçük insan topluluğunun günahlarının bedelini ödüyoruz!

Ormanlar hızla yok ediliyor, su kaynakları kirletiliyor, havaya salınan zehirli gazlarla insan başta olmak üzere tüm canlılar olumsuz yönde etkileniyor, buzullar eriyor…

Dünyanın dengesi bozuluyor!

Cemreler ne yapsın?!

Yaşıyor ve tanık oluyoruz ki;

üç cemre de ard arda düştü!

İyi de ard arda yaşadığımız yoğun kar yağışı ve soğuklar ne oluyor?

Bilen, anlayan var mı?

Doğaya ve insanlara yapılan “İHANETLERİN” farkında mıyız?

Çocuklarımıza, torunlarımıza nasıl bir ülke ve dünya bırakacağız?

İNSANLARIM, AH BENİM İNSANLARIM!..

“Elleriniz ve yalana dair” adlı şiirinde şöyle diyor Nazım;

“İnsanlarım, ah benim insanlarım

yalanla besliyorlar sizi

halbuki açsınız

etle kemikle, ekmekle beslenmeye muhtaçsınız

ve beyaz bir sofrada bir kere bile yemek yemeden doyasıya

göçüp gidersiniz her dalı yemiş dolu dünyadan…”

· Çanakkale Köprüsü açılışından sonra vatandaşa MAKARNA dağıtılmış! Nasıl dağıtıldıysa, 6 liralık makarna dağıtımı izdihama neden olmuş!

· Yılbaşından bu yana icra dosyaları 2 milyon 291 bin artmış! Toplam icra dosyası sayısı 24 milyona dayanmış!

· “Böbreğimi satmak istiyorum” ilanları son bir yılda yüzde 400 artmış!

· İşsizlik, geçim sıkıntısı, sağlık sorunları toplumun büyük bir kısmını esir almış.

· İşyerleri kapanıyor, dış ticaret açığı sürekli artıyor.

Ama, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati;

“Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah” diyor!

İnandınız mı?

Peki, “Kur korumalı mevduat” ne alemde?

İlk etapta hesap açan birileri hem faiz hem de “KUR FARKI” alacak!

Örneğin; 3 ay vadeli 100 bin TL. hesap açtıran bir kişi, 4 bin 285 TL faiz alacak. Artı, dolardaki kur artış farkı olarak da 22 bin 532 TL. ile toplam 26 bin 817 TL kazanç sağlayacak!

Faizi banka ödeyecek.

Peki “KUR FARKINI” kim ödeyecek?

HAZİNE ödeyecek!

Yani, bu ülke vatandaşlarının VERGİLERİ ve CEZALARI ile toplanan BÜTÇE kaynaklarından ödenecek!

YANİ “SEN” ÖDEYECEKSİN KARDEŞİM!

Kim kazanıyor, kim kaybediyor?

Farkında mısın canım kardeşim?