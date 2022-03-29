Erdoğan’ın manda yoğurdu Kandıra’dan

Önce bir haber vereyim.

Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat’ta, akşamları manda yoğurduna hurma, kestane balı, Medine hurması ve yulaf karıştırıp yediğini açıkladı ya, aklıma Kandıra’daki Buffa Manda Çiftliği geldi.

Hemen Niyazi Yelkencioğlu’nu arayıp, “Cumhurbaşkanına manda yoğurdu sizin çiftlikten gidiyor olmasın?” diye sordum.

Güldü, “Olabilir” dedi, “ Türkiye’de yüzde yüz manda yoğurdu üreten pek az yer var. Sayın cumhurbaşkanı, bizim manda yoğurdumuzu tercih ediyor olabilir…”

“Cumhurbaşkanına göndermek üzere size manda yoğurdu sipariş eden oluyor mu?” diye sordum.

Bir belediye, birkaç kez “özel siparişte” bulunmuş.

“Bunun ötesinde Ankara’daki satış noktalarına düzenli olarak manda yoğurdu gönderiyoruz. Gerektiğinde buralardan da temin ediyorlardır” dedi.

Haber böyle.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kandıra Buffa Çiftliği’nin manda yoğurdunu yediği kesin.

Ama mutlaka kendisine diğer bölgelerden de manda yoğurdu gönderiyorlardır.

“Manda yoğurdu” muhabbeti, beni çocukluğuma götürdü

Bazı yerlerde “dombay”, bazı yerlerde “kömüş”, bazı yerlerde “comuş” derler, biz mandaya çocukluğumun geçtiği Isparta Yalvaç’ta “camız” derdik.

Şu işe bakın, bizim camız, bizim sabah akşam yediğimiz camız yoğurdu 2022’sinin Türkiye’sinde gündem oluverdi.

Vay, fiyatı çok pahalı!

Vay, millet yiyemiyor, cumhurbaşkanı yiyor!

Çocukluk günlerime döndüm.

50’li 60’lı yıllara…

Camız yoğurdu, camız kaymağı öylesine boldu ki, en fakirin sofrasında dahi bulunurdu.

Sıradan bir yiyecek…

Her istediğimizde ekmeğe sürer yerdik.

Şimdi inanmayacaksınız, evde bulgur pilavı (biz aş derdik) pişirilir, kaymak yağı tavada eritilir, üzerine “cosss” dökülürdü.

Siz hiç kaymak yağlı bulgur pilavı yediniz mi?

Bir şey daha…

Manda kaymaklı baklava…

Açılan yufkaların arasına “manda kaymağı-manda peyniri” karışımı konur, fırında öyle pişirilir, pekmezle tatlandırılırdı.

Şunu söylemek istiyorum.

Manda yoğurdu ve manda kaymağı, bugün olduğu gibi öyle “ulaşılmaz yiyecekler” değildi.

Şimdi baksanıza, “cumhurbaşkanının manda yoğurdu yemesi” olay oldu.

Demek, Türkiye nereden nereye!

Her gün soframızdan bir şeyler eksiliyor da farkında değiliz.

Mandanın değerini bilemedik

Manda, bir zamanlar bu ülkenin en önemli “hayvan değeri” idi.

Değerini bilemedik…

Diğer ülkeler önem verdi sayısını artırdı…

Bizde azaldı azaldı, yok olma noktasına geldi.

Size bazı rakamlar vereceğim, inanamayacaksınız.

1970 yılında dünyada 107 milyon 262 bin manda varmış, 2008 yılında bu sayı 180 milyon 702 bine yükselmiş.

Türkiye’de 1970 yılında 1 milyon 178 bin manda varmış, bu sayı 2008 yılında 84 bin 705’e inmiş.

Tepetaklak…

Türkiye’de manda eti üretimi, toplam kırmızı et üretiminin % 0. 2’sini, manda sütü de toplam süt üretiminin % 0. 3’ünü oluşturuyor.

Dünya manda varlığı içerisinde Türkiye’nin payı eskiden % 1. I idi, bu oran % 0. 05’e geriledi.

Diyeceksiniz ki, “Manda var da nerede?”

Dünya manda yetiştiriciliğinde Hindistan başı çekiyor.

Dünyadaki mandaların yüzde 55’i Hindistan’da…

Diğer ülkelerin payları ise şöyle:

Pakistan % 17, Çin % 13, Mısır % 3, Nepal % 3, Filipinler % 2, Vietnam % 2.

Türkiye, biraz önce verdiğim gibi, binde 5…

Eti de sütü de değerli, ama değer veren yok!

Bizde manda deyince hemen akla “kaymak” ve “yoğurt” gelir.

Oysa bunun peyniri var, eti var, derisi var…

İtalyanların ünlü “mozarella” peynirinin manda sütünden yapıldığını biliyor muydunuz?

İşte o tat, manda sütünün tadı…

Normal peynirden 4-5 misli daha pahalı.

Etine gelince…

Bizde manda etiyle ilgili önyargı var.

Oysa manda eti, sığır etine göre daha az yağlı. Kolesterol ve kalori değeri düşük… Buna karşılık daha fazla protein ve minerale sahip.

Derisi mükemmel! İşlenmiş manda derisinden kemer, koşum takımları, gön gibi dayanıklı ürünler elde ediliyor.

Boynuz ve tırnaklarından kolye, küpe, bilezik, broş, küllük, askılık gibi takı ve aksesuar ürünleri üretiliyor.

Manda gübresinin çok kaliteli olduğu da biliniyor.

Gerçek “manda kaymağı” ile “süt kreması” nı karıştırmayın!

Haydi, yeri gelmişken biraz da ukalalık yapalım.

Dikkat edin, her yediğiniz kaymak, “gerçek kaymak” değil.

Kaymak niyetine “krema” yemiş olabilirsiniz.

“Kaymak” başka, “krema” başka…

Gerçek manda kaymağını bulmak her geçen gün zorlaşıyor.

Hani o “Afyon kaymağı” olarak satılanların hiç biri de gerçek “manda kaymağı” değil.

Manda sütünden yapılan kaymak, neden “gerçek kaymak”?

Manda sütünün yağ ve katı madde oranı çok yüksek. Yoğun bir süt…

İnek sütünün yağ oranı yüzde 3. 5 ise, manda sütünün yağ oranı yüzde 8.

Manda az süt verir. Bir sağımda 2,5 - 3 kilo…

Peki, kaymak nasıl yapılır?

Çocukluğumdan hatırlarım, annemden, nenemden, komşularımızdan…

İçi süt dolu tencere ateşe konur, süt kendi halinde bir iki saat göbek bağlar, yani kaymak tutmaya başlar.

Tam kaynamadan ocaktan alınır, tencerenin üstü tülbentle kapatılır. Süt soğurken yavaş yavaş rutubet verir ve sütün üstü kaymak bağlar.

Daha sonra sağılan süt yine aynı tencereye konur… Ama nasıl? Kaymağın kenarı tahta kaşıkla hafif kaldırılır, süt aynı tencereye dökülür, tekrar iki saat kadar kaynatılır. Ateşten indirilir, tekrar üzerine tülbent örtülür. İkinci günün sütü de kaymak tutar ve ilk kaymak tabakasına yapışır.

Tencere soğuyunca üstteki kaymak kesilir ve rulo haline getirilir. Gerçek kaymak budur. Diğerleri kaymak değil, “süt kreması” dır.

Kaymağın hikâyesi böyle!

Kaymak yiyoruz deyip, kendimizi aldatmayalım.

Mandanın değerini bilelim

Bence, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “manda yoğurdu” muhabbeti iyi oldu.

Milletin kafasına dank etti, konuyu “Neden biz yiyemiyoruz?” diye sorgulamaya başladı.

Bu olay, her yönden “halkın uyanışını” hızlandıracaktır.

Hayvancılığın, özellikle mandanın değerini bilmeliyiz.

İtalya’da manda sütü en değerli süttür, “siyah altın” olarak isimlendirilir.

Türkiye’de manda yoğurdu ve manda kaymağı tarih olmak üzere, buna izin vermemeliyiz.

İşte Kandıra, gözümüzün önünde.

Bir zamanlar manda sütünden yapılan “Kandıra yoğurdumuz” vardı, kaldı mı?

Sadece BUFFA gibi bir iki çiftlikte üretiliyor.

“Kırsal kalkınma kırsal kalkınma” diyoruz, ama kırda ne varsa hepsini yok ettik.

Manda, yok oldu.

Hindi, yok oldu.

Kaz, yok oldu.

Sebze ve meyve üretimi iyice azaldı.

Bir gün; beton binaların, hava atmak için yapılan yol ve köprülerin karın doyurmadığını anlayacağız, ama bakalım ne zaman?

Dünün “gıda bolluğunu” yaşayan biz, bugünün “gıda sıkıntısını” çok net görüyor, gelecekle ilgili kaygılarımızı dile getirmekten başka bir şey yapamıyoruz.

İnşallah Türkiye, dileyen herkesin bol manda yoğurdu ve manda kaymağı yiyebileceği günlere tekrar ulaşır.