İlyas Kubilay Yavuz 2.800’e bizi tercih etti

Samsun’da asist kralıyken, Türkiye’yi peşinden koşturan İlyas Kubilay Yavuz, Süper Lig ekibi Manisa’nın 1 milyon 100 bin liralık teklifini kabul etmedi. Çünkü Kocaelispor ona 1.Lig’de 2 milyon 800 bin lira teklif etti. Düşünmeden imzayı attı. Çocuk haksız mı ?..

Haklı…

Siz olsanız hangisini tercih ederdiniz ?..

Tabii ki 2 milyon 800 bini…

Ne garip…

Süper Lig’de 1 milyon 100 bin lira eden topçu, Kocaelispor’la 1.Lig’de 2 milyon 800 bin ediyor…

Bitti mi yoooo…

Şimdi bu adamı aldın. Bu kadar parayı ödüyorsun, son 10 dakika oyuna sokuyorsun…

Çünkü gücü o kadar…

Ama hocanın başında yöneticiler cellat gibi duruyor:

“O kadar para verdik, rezil olacağız, oynat şunu…”

Millet enayi ya, bunlardan haberi olmuyor değil mi ?..

Bal gibi oluyor… Merak etmeyin… Bekleyin…

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NOT: Eski efsane hakemimiz Mustafa Patır’ı darp edenler, özür bekleniyor… Benden iletmesi… Saldırı Youtube’de izleniyor…