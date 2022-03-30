 Bir Nisan, bir insan, sahi siz kaç insansınız?

Yukarıdaki başlık ve aşağıda okuyacağınız yazı on parmağında on marifet olan karikatürist, mizah yazarı, gazeteci, şair, senarist Latif Demirci’ye ait.

İlk kez 1 Nisan 2008’de Mizahhaber’de yayınlanmıştı.

Daha sonra 31 Mart 2013’te Milliyet’te, iki yıl önce de 1 Nisan 2020’de Cumhuriyet’te çıktı.

Yeri geldiğinde okurla paylaşılacak yazılardan biri olarak dosyamda duruyordu.

Baktım, değişen bir şey yok, yazı hâlâ güncel, köşeme alıyorum.

Biraz uzun, ama bence sonuna kadar okuyun, bizi çok iyi anlatıyor.

Bugün 31 Mart… Neden bir gün önce?

Biliyorsunuz, her ayın ilk gününün sahibi (Fikri Işık) var, o nedenle.

Haydi, başlayalım!

“Bugün 1 Nisan, Nisan’ın biri. Dakika bir gol bir, çünkü bugün Nisan bir! Bir Nisan, bir insan… Peki, bir Nisan kaç neşeli insan yapar? Ey mizah duygusundan epeydir uzaklaşmış, akla dayalı bir gülme eyleminden inatla uzakta duran, dört tarafı gerginlikle kaplı ülke insanı! Pek kimseler fark etmese de, 1 Nisan şakası şeklinde bir vaziyet bile artık anımsanmasa da 1 Nisan mizahın günüdür. 1 Nisan uzun süredir boşladığımız, umursamadığımız mizaha sahip çıkmanın günüdür aynı zamanda.

Nisan 1, mizahın, şakanın, neşenin, gülmenin, gülümseyebilmenin, şu yalan dünya ile dalga geçebilmenin günü… 1 Nisan, şu gergin ülkede sayısı her geçen gün azalan biz mizahçıların kabul günü! 38 yıldır mizaha; hem yazar hem çizer hem de mizah tarihi araştırmacısı kimliklerimle emek veren biri olarak, insanlık adına en önemli milatlardan birinin M.S’den yani “Mizahtan Sonra” başladığını düşünürüm hep… M.Ö.’nün yani “Mizahtan Önce” dönemin insanlık için ne denli karanlık, ne denli sıkıcı, ne denli kuru, ne denli yavan, ne denli tatsız tuzsuz geçtiğini tahmin etmek pek zor olmasa gerek.

M.S. MİZAHTAN SONRA

İnsanoğlu, kendi tarihi içerisinde mizahı keşfetmesiyle birlikte ‘insan olma’ yolundaki en önemli adımlarından birini de atmış oldu aslında, farkında olmadan… Bir kahkaha atımı bir kişi için küçük ama insanlık için büyük bir adımdı zira. Mizah, bir palyaçonun kocaman ayakkabıları kadar büyük adımlar attı insanlığın gülümsemesi için. Nisan 1, aslında işletme mezunlarının günü de sayılabilir. Hayatları küçük-zararsız ve neşeli işletmeler üzerine kurulu, mizah duygusu gelişmiş, ruhunda muhalif bir tavır ölmemiş, mizah duygusu taşıyan insanların günüdür Nisan 1. Lütfen Nisan 1’lerde ince şakalarınızı eksik etmeyin çevrenizden, suratınızdaki asıklığı bir günlüğüne yüksekçe bir dolaba kaldırıp, gerginlik tohumlarıyla beslenen bir ülkede zor da olsa azbuçuk mizah duygusuyla bakmaya çalışın!

Şaka yapmayı epeydir unuttuk sanıyorum. O yüzden TV dizilerinden hayata karışan kirli sakallı abilerin gerginliğini taşıyan ülkede hayat çok ciddi durmaya başladı karşımızda. Toptan bir şekilde ülkedeki hayat kadar ciddi ve sıkıcı olmaya başladık epeyce bir süredir. Oysa gülmenin karşısında hiçbir ciddiyet çok fazla ciddi kalamaz. Hayatı ciddiye alsak da, ömrümüzü ti’ye almadan kaçınmayalım… Nisan 1, mizahınız inceldiği yerden kopsun!

AZINLIĞIN SESİ

Mizah, her zaman azınlıkta olan çoğunluğun sesidir, bu yüzden de sesi bastırılmış azınlıkların sesidir aslında… Mizah, çoğunluk adına başkaldıran azınlıkların soluk aldığı bir temiz hava deposudur. İnsanın ölümün soğukluğuna karşı hayatın sıcaklığını savunmak zorunda olduğunu bize bazen yüksek kahkahalar, bazen de hüzünle harmanlanmış küçük gülümsemeler eşliğinde hatırlatan doyulmaz bir güzelliktir mizah.

Aristo’ya göre insan ‘Animal ridens’ yani ‘Gülen hayvan’dır. Güç sahipleri tarih boyunca, ellerindeki sınırsız gücün verdiği rahatlık içinde, burunları kaf dağında gezindiği için ‘gülme’den uzak durmuşlardır çoğu zaman. Gülme unutulunca da ‘Aristo’ tarzı bir bakışla geriye sadece ‘hayvan’ kalmıştır. Çünkü bütün canlılar arasında sadece insan ‘gülme’ yetisine sahiptir. Maymun insana en benzer hayvan olarak gülme taklidi yapmaz mı? Aslında insandaki 5 duyunun yanına ‘gülme’yi de koyabiliriz. Aristo, ‘Canlılığın Öğeleri’ adlı kitabında yeni doğmuş bir bebeğin yaşamının 40.gününe dek gülmediğini söylüyor. Aristo’ya göre; 40.günde bir bebek mucizevi bir yolla artık tam anlamıyla insan olmuştur. Gerçek olan şudur; ister hayatımızın 4. gününde, ister 40.gününde, ister uykuda, ister uyanırken gülelim, ‘gülme’ eylemi insana hep güç veren canlandırıcı bir ateştir. ‘Gülme’ insandaki korkuyu ortadan kaldırır. Belki de bu yüzden dinler tarihine baktığımızda ‘gülme’ eylemi karşımıza hep bir suç unsuru gibi çıkar. Kilise, başlangıçtan beri gülmeye hiç sıcak bakmamıştır ve hep karşı durmuştur. Çünkü ‘gülme’ ciddiyeti ve ağırbaşlılığı bir anda toz duman eder, çünkü ‘gülme’ bir anda iktidarı sarsar, güç dengelerini iskambil kâğıtları gibi ardı ardına devirir. Çünkü kahkaha, bozguncudur ve tehlikelidir.

BİZ AĞLAMAYI SEVERİZ

İnsanımızın ‘gülmeyi ve mizahı sevdiği’ söylenir… Yıllardır yazıp çizen, mizahın pratiği kadar teorisine de kafa yoran biri olarak bu ülke insanının gülmekten çok ağlamaya yatkın olduğunu, bu ülkede gülmenin değil ağlamanın ve ağlatmanın her daim geçer akçe olduğunu söyleyebilirim. Mizahçıların yıllardır bu ülkedeki en önemli sorunu, ülkede her daim ‘akla ziyan’ bir şekilde seyreden hayatın hızının, mizahı sürekli sollaması ve tur bindirmesidir. Mizahçının hayal gücüne tur üstüne tur bindiren trajikomik ülke gerçekleriyle en baba mizahçının bile yarışabilmesi olanaksızdır. Mizah tehlikeli sularda gezer. Eğer ‘muhalif’ tavrından uzaklaşıp, güce yani iktidara sırtını dayar ve onun destekçisi olursa sıradanlaşır, yumuşar ve popüler kültürün elinde basit ve kırılgan bir oyuncak haline gelir.

MİZAH GÜLMECE DEĞİLDİR

‘Alma mizahçının ahını, dama çıkarır sonra mizahını’ diyerek yıllar önce yüksekçe bir dama çıkmış ve hayata epeydir oradan bakan bir ‘Damdaki Mizahçı’ olarak yaşadığımız ülkenin bu baş döndüren, ruh söndüren, akla ziyan gerçeklerine 38 yıldır mizahın bana verdiği anlatılması zor dayanma gücü sayesinde direniyorum. O yüzden onu su kadar gerekli görüyorum. Mizahla ve mizahçıyla uğraşmaktan çok keşke mizahın ne olduğunu biraz anlamaya çalışsak, üzerine biraz kafa yorsak. Örneğin; mizah sadece ‘gülmece’nin karşılığı değildir. Çok daha derin bir içerik taşır. Mark Twain, mizah karşısındaki ezberimizi bozan; ‘Mizahın kaynağı neşe değil, hüzündür, cennette mizah yoktur’ sözüyle bu anlamda bir ufuk açmıştır önümüze. Charles Baudelaıre ise Twain’in bu sözünü ‘Acının iki çocuğu var; biri gözyaşı, diğeri mizah’ diyerek adeta tamamlamıştır. Acı ve hüzün mizahın içinde gülmece kadar yer etmiş çok önemli unsurlardır, o yüzden acılı ve hüzünlü toplumlarda mizah daha fazla işe yarar, insanlar farkına bile varmadan o insanların bitmek bilmez ruh yaralarını sarıp sarmalar.

Biz eskiden “1 NİSAN” günlerinde mizah şenlikleri yapardık. Mizah söyleşileri, anmalar, imza günleri… Okullara giderdik 1 Nisan günlerinde… Mizahın bayramı olan bu günde çocuklara mizahın ve şakanın ne olduğunu anlatmaya çalışırdık… Mizah duygusuna sahip olmanın insana verdiği o müthiş güçten bahsederdik… Ne yazık ki o günler birkaç yıldır geride kaldı… Bu 1 Nisan’da ne bir belediye, ne bir sivil toplum örgütü, ne de bir okul çağırdı 1 Nisan’ı kutlamak ve anlatmak için bizi… İnsana can veren, hayat veren, insanı insan yapan o benzersiz güzellik; mizahtan sürekli uzaklaşan, içi kapkaranlık bir hale gelmiş, canlı bombalara, gerici bir düzene teslim, kirli sakallı, asık suratlı, bezgin, yılgın, ürkek, korkak, tırsak, gülmeye ve neşeye düşman ve uzak bir toplum var ne de olsa karşımızda… O yüzden bu 1 Nisan’da da buruk bir halde evimizdeyiz…

Oysa bugün Nisan bir, mizahın sihirli gücünün günü! Çoktandır unuttuğumuz bir gün bu gün… Siz siz olun unutmayın! Doğmak yetmez zira insan olmaya! Bir Nisan, bir gülen insan, sahi siz kaç insansınız?

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Sevgili okurlarım, yarın 1 Nisan.

Mizahın bayramı…

Kutlu olsun!