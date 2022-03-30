Siyasetin bedeli…

Siyaset, deyim yerindeyse “zor zanaat.”

Siyasete katılan insan, ülkede yaşayan “VATANDAŞLARA” bir takım sözler verir.

KİMDEN YANA olacağını açıklar!

Emeği ile yaşayan insanlara mı yoksa, ekonomik güç sahiplerine mi öncelik verecek.

İşsizlik sorununu nasıl çözecek? Ücretli çalışanlar ve emekliler aldıkları maaşlarla huzur içinde yaşayabilecekler mi?

Tarım, sanayi, eğitim, kültür alanlarında neler yapacak?

Elbette bu soruların yanıtı gerçek anlamıyla DEMOKRATİK bir HUKUK DEVLETİ düzeninde geçerlidir!

Yoksa, halkın büyük çoğunluğunun siyasete ilgisiz olduğu, “duygular, duyumlar ve önyargılarla” siyasal tercih yaptıkları,

siyaset aktörlerinin “DİN ve MİLLİYETÇİLİK” üzerinden hamaset yaptıkları bir toplumda seçmenlerin önemli bir kesimi bu ve benzeri “YAŞAMSAL SORULARI” sormazlar!

Seçtikleri insanları KADERLERİ olarak görürler!

Hep merak etmişimdir;

Başka ülkelerde siyasetçilerin, vatandaşlar ve özellikle HUKUK DÜZENİ, DEMOKRASİ arasındaki ilişkileri nasıl? Diye…

Arşivimden bazı örnekler vereceğim;

Alman Cumhurbaşkanı Wulff, bir yurt içi seyahatinde yumurtalı saldırıya uğruyor. Wulff; “Önemli değil, bu halkın arasından biri olduğum için ödemem gereken bir bedel” diyor! (15.4.2011)

Bulgaristan Başbakanı Borislov, yüksek elektrik fiyatları nedeniyle düzenlenen gösterilere polisin sert müdahalesi üzerine; “Polis şiddetinin olduğu bir ülkeyi yönetemem” diyerek istifa ediyor! (21.2.2013)

İspanya Kralı’nın kızı Cristina, “kara para aklama ve vergi kaçakçılığı” soruşturması nedeniyle yargılanıyor! (12.2.2014)

İngiltere Başbakanı Cameron, katıldığı programda lafı uzatınca sunucu “kapa çeneni” diyor! Başbakan, “özür dilerin” diyerek sözünü kesiyor! ( 13.5.2014)

Fransa Senatosu’nda oylanarak kabul edilen yasaya göre, Cumhurbaşkanı istediği gibi hareket edemeyecek, asli görevine aykırı davrandığı zaman görevinden alınabilecek!”(23.10.2014)

ABD’de, Başkan Trump’a benzeyen “oyuncak ayı” üretildi. Büyük ilgi gören oyuncak 20 dolardan satılıyor.(14.11.2018)

Almanya’da hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler, traktörleriyle Berlin’de trafiği felç etti! Hiçbir polis müdahalesi yapılmadı! ( 27.11.2019)

Belçika Başbakanı Wilmes, Brüksel’de ziyaret ettiği bir hastanede, sağlık personeli, Başbakanı sırtlarını dönerek protesto ettiler. ( 18.5.2020)

ABD Başkanı Trump, kilisede elinde İncil’le konuşma yaptı ve kamuoyunda çok sert tepkilere neden oldu! (3.6.2020)

Konutuna yaptığı tadilat nedeniyle İngiliz Başbakanı Boris Johnson hakkında soruşturma açıldı! (29.4.2021)

Arnavutluk parlamentosu, “iktidardaki Sosyalist Parti aleyhine tutum alarak” Anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı İlir Meta’yı azletti! ( 10.6.2021)

Halkla bir araya geldiğinde bir kişi tarafından tokatlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “münferit olaylar gündemi işgal etmemeli” dedi! ( 10.6.2021)

İsveç’te ev kiralarına yapılan zamlar hükümeti devirdi! (22.6.2021)

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, orman yangınlarına müdahaledeki hataları kabul ederek özür diledi. ( 11.8.2021)

Makedonya’da 14 hastanın ölümüne neden olan yangın sonrası Sağlık Bakanı istifa etti. Filipce, “ahlaki nedenlerle görevi bırakıyorum” dedi. ( 12.9.2021)

Sık sık hakaretlere maruz kalan Kanada Başbakanı Trudeau, Bolton ve London kentlerinde küfürlerle karşılandı! Trudeau, küfür eden şahsa; “hastaneye git!” dedi! (16.9.2021)

Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, seçim kampanyasında yolsuzluk yapmaktan 1 yıl ev hapsi cezası aldı! (1.10.2021)

Bir tanıdığını kamu şirketinin başına getirdiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan Avusturya Başbakanı Kurtz, 5 saat ifade verdi! ( 8.10.2021)

SONUÇ;

Demokratik bir hukuk devletinde patron VATANDAŞTIR!