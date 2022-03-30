Ey fikir sahibi kardeşim düşün ki; tarım sadece tarım DEĞİLDİR!

Pandemi ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, tarımın önemini bir kez daha hatırlattı…

Tarımda, resmen dışa bağımlıyız…

Ayçiçek yağı ve buğdayda, iki ülkeye bağımlıyız…

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, tarımla ilgili önemli bir değerlendirmede bulundu…

Önemli tespitlere dikkat çekti. Birlikte okuyalım;

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“Tarım öyle bir sektördür ki, ‘beni ilgilendirmez’ diyebilecek ne bir sektör ne bir kurum, ne de bir kişi olabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘Milli Tarım Projesi’nin içini doldurmak, bu gerçekliği bir milli mesele olarak ele almanın zamanı çoktan geldi de geçiyor bile. Aksini düşünemiyoruz. Artık konuşma değil, icraat vakti. Sadece Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bir şeyler yapmasını beklemek yetmez. Herkesin top yekûn milli seferberlik içinde bir şeyler yapması gerek.

TARIMSAL ÜRETİM

Kovid 19 nedeniyle tüm dünyada tarımsal üretim ve lojistik zinciri sıkıntıya girdi, lojistik fiyatlarının yükselmesiyle de gıda fiyatları arttı. Rusya-Ukrayna savaşıyla petrol fiyatlarının tavan yapmasının da özellikle tarım sektörünü olumsuz etkiledi. Bu durumdan sermaye birikimi olmayan çiftçiler sıkıntı yaşadı ve yaşamaya devam ediyor.

TARIM HAYATTIR

Tarım sektöründe yaşanan sorunların çözümü konusunda kimse bir şey yapıyor, başkasından bekleniliyor. Ülkemizde şuan yaşayan tüketicisinden öğretim görevlisine, memurundan siyasetçisine, öğrencisinden bilim adamına herkes, her dönem ülkemiz tarımının ve çiftçilerinin sorunlarını biliyor, her ortamda konuşuyor. Herkesin bir fikri söylemi var, ama herkes bir başkasından bir şey yapmasını bekliyor, kimse bu sorunun çözümü için bir şey yapmıyor.

TARIM BESLENMEDİR

Ey fikir sahibi kardeşim düşün ki; tarım sadece tarım değildir. Tarım beslenmedir, ekonomidir, sağlıktır, sanayidir, turizmdir, iş aştır, istihdamdır, ticarettir, barıştır, savaştır, milli güvenliktir. Tarım öyle bir sektördür ki, sadece Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bir şeyler yapmasını beklemek yetmez. Tarımsal sorunlar, tarımsal üretim öyle elinizdeki telefon uygulamalarındaki oyunlar gibi sihirli bir tık ile yapılmaz. Tarım; emek, alın teri, zaman, sabır, gayret bekler. Tarımda bu gün yapılan bir hata veya iyi bir projenin sonucunu görmek tarla bitkilerinde en az 1 yıl, meyvecilikte 4, hayvancılıkta 10 yıl zaman gerektirir. Tarım öyle bir sektördür ki, beni ilgilendirmez diyebilecek ve bir sektör ne bir kurum, ne de bir kişi olabilir. .

KONUŞMA DEĞİL ÇÖZÜM VAKTİ

Dünya ve ülkemiz her geçen gün daha fazla şehirleşiyor, kırsal alanlar daralıyor, tarımsal faaliyetler azalıyor. Yakın zamanda kaçınılmaz son olacak gıda ve su savaşları çıkmadan hep birlikte top yekûn bir milli seferberlik içinde bir şeyler yapmak gerek. Tüm Bakanlıklarımız, valiliklerimiz, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, sanayi teşkilatlarımız, perakendecilik sektörlerimiz, tüketici temsilcilerimiz hep birlikte tüm tarafların ‘bu bizim sorunumuz, çözülmesi şarttır. Bunun için ben ne yapabilirim, samimiyetle elimden ne gelir’ demesi gerekiyor.

ARTIK KONUŞMA DEĞİL, İCRAAT VAKTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, siyasi, makam, mevki kaygısından uzak, siyasi taraf gözetmeksizin konuya milli mesele olarak bakarak tüm taraflara bir çağrı yapmalı, çatısı altında toplamalı Milli Tarım Projesi’nin içini hep birlikte çocuklarımız yatağına aç yatmasın diye doldurmalıyız”

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Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel’in açıklamalarını yukarıda okudunuz.

Yüksel, tarımla ilgili önemli bilgiler verdi…

Tarımın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

“Tarım ve Orman Bakanlığı, siyasi, makam, mevki kaygısından uzak, siyasi taraf gözetmeksizin konuya milli mesele olarak bakarak tüm taraflara bir çağrı yapmalı” diyerek, herkesi göreve davet etti…

Türkiye, eskisi gibi kendi kendine yeten 7 devletten biri olmak istiyorsa, tarıma her zamankinden daha fazla destek vermeli.

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Whatsapp birinci

sıradan düşmüyor

Ajans Press’in, Statistaverilerinden elde ettiği bilgilere göre, en popüler mesajlaşma uygulamaları belli oldu. Böylelikle dünya genelindeki en popüler mobil mesajlaşma uygulamasının WhatsApp olduğu görülürken, 2 milyar kullanıcısının olduğu kaydedildi. İkinci sıraya yerleşen uygulama ise 1 milyar 263 milyon kullanıcı ile Wechat olurken, üçüncü sıraya 988 milyon kullanıcı ile Facebook Messenger, dördüncü sıraya 574 milyon kullanıcı ile QQ, beşinci sıraya ise 557 milyon kullanıcı ile de Snapchat uygulamasının yerleştiği görüldü. Veriler 2022 yılını yansıtırken, WhatsApp’ın her yıl ara en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olduğu gözlendi.

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HAKLARINI ÖĞREN!

AVM'de veya AVM otoparkında bir kimsenin eşyasının yok olması, zarar görmesi ve çalınması halinde AVM işletmesi sorumludur. Her ne kadar "Çalınan Maldan Biz Sorumlu Değiliz" gibi ilanda bulunsa dahi sorumluluktan kurtulamaz.

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UYANDIRMA SERVİSİ!

Dünyada, “ucuz et kuyruklarını engellemek için ete % 48 zam yaptık” diye vatandaşla dalga geçen müdürün görevde kalabildiği tek ülke: TÜRKİYE