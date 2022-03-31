OGS’li geçiş sistemi dün sona erdi

31 Mart tarihi itibariyle ikili geçiş sisteminden tekli geçiş sistemine geçildi. OGS olarak bilinen Otomatik Geçiş Sistemi artık sona erdi. Tüm gişeler HGS yani Hızlı Geçiş Sistemi’ne döndü. Bugünden itibaren daha verimli bir geçiş amacıyla sistem teke indirildi.

Türkiye'de bulunan 1,2 milyon Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) abonesi HGS’ye geçecek.

Bu kapsamda OGS cihazı olan araç sahiplerine, ilgili bankalar tarafından ücretsiz HGS etiketi veriliyor ve hesapları da HGS'ye dönüştürülüyor.

OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil ediliyor. OGS’lerini değiştirmeyen abonelerin otoyol ve köprü geçişlerinde cezalı duruma düşmemeleri için dönüşümü en kısa sürede yapmaları gerekiyor.

GİŞELERDE FİYAT NEDEN YAZILMIYOR?

Bu konuya değinmişken bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bilindiği üzere otoyol gişelerinden çıkarken sol tarafta bulunan ekranda, kullandığınız otoyolun bedeli yazıyor ve HGS’nizde bakiyeniz azaldığında uyarı yapılıyordu. Ama uzun bir süredir otoyol gişelerindeki ekranlarda bu uyarılar ve geçiş bedeli yazmıyor.

Vatandaş bu sistemin kaldırılmasına tepki gösteriyor. Karayollarının bu sistemi yeniden aktif hale getirmesi ve geçilen yolun bedelinin sürücü tarafından görülmesini istiyor.

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ GÜZERGAHLARIN GEÇİŞ ÜCRETLERİ

İzmit –Ankara 40.25 TL

İzmit - Adapazarı 6.50 TL

İzmit – Bolu 33.25 TL

İzmit - Düzce 12.00 TL

İzmit – Gebze 5.50 TL

İzmit - Körfez 5 TL

İzmit - Çamlıca 9.50 TL

İzmit - Kurtköy 6.50 TL

Şahin Ergün ameliyat oldu

Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Şahin Ergün, geçirdiği operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Körfez Belediyesi meclis üyeleri Mete Bilgin, Ertam Peker, Cengiz Öztürk ve Sinan Barış Kaya hastanede tedavisi süren Ergün’ü ziyaret ederek moral verdi. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Şahin Ergün’e geçmiş olsun diyoruz…

Yüzde 18’lik KDV, ikinci ele nasıl yansır?

Yeni düzenleme ile otomotiv sektöründe araç alım satımı yapanların ödediği KDV oranı yüzde 1'den yüzde 18'e çıkartıldı. Yüzde 18’lik KDV oranı, vergi mükellefi galericileri ilgilendiriyor. Galericiler artık sattıkları her aracın karının yüzde 18’ini vergi olarak ödeyecek. Daha önce yüzde 1 olan KDV oranının yüzde 18’e çıkması, galerici esnafını da muhtemelen vergiyi araç satışından çıkartmak isteyecektir. Haliyle ikinci el otomobillerde de bir fiyat artışı yaşanacaktır. Bilindiği üzere, galerici değilseniz yılda 3 otomobil satma hakkınız var. Ancak 3 satışı geçerseniz size de vergi çıkabiliyor. Yeni düzenlemeye göre de kar ettiğiniz her 10 bin TL’nin 1.800 TL’sini vergi olarak ödemek zorundasınız.

Eray Bodur, Batı Trakya Türkleri

Derneği Genel Merkez yöneticisi oldu

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Merkezi 56. Olağan Kongresi’ni geçtiğimiz hafta İstanbul’da gerçekleştirildi. Hasan Küçük yeniden genel başkan seçildi. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Yöneticisi, İzmit Belediyesi Başkan Koordinatörü, İZGİAD Başkanı ve KOTO Meclis Üyesi olan Rodopi Cafe sahibi Eray Bodur, genel merkez yönetimine girdi. Bodur’a bu görevinde başarılar diliyorum.