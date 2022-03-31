İşte bu Ramazan’da fakir ve zengin iftarı!

Ramazan ayı geldi…

Bu Ramazan, diğer Ramazanlardan çok farklı…

Zira bu Ramazan’da fiyatlar uçtu…

A’dan Z’ye her şeye zam geldi…

Fiyatları takip etmekte güçlük çekiyoruz…

Neredeyse sabah, öğle, akşam fiyatlar değişiyor…

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Fakir, bu Ramazan’da kara kara düşünürken, zengin için problem yok. Sözcü gazetesi yazarı Erdoğan Süzer, fakir ve zengin sofrasını karşılaştıran bir yazı yazdı.

İlgi çekiciydi bir yazıydı.

Bu yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum;

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Tencere kaynatmakta zorlanan yoksul vatandaşlar, bu yıl iftar sofrası kurmakta çok daha fazla zorlanacak. Satın alma gücü olağanüstü düşen yoksul, gariban ailelerin iftar sofrasından doyup kalkması bu yıl neredeyse imkansız hale geldi

ŞEHRİYE ÇORBASI

Zengin aileler iftar sofralarını bin bir çeşit gıdayla donatırken yoksul ailelerin iftar sofrası bu yıl çok daha fakir olacak. Çorba, köfte, sebzeli etli yemek, salata, yoğurt, ayran gibi oldukça mütevazı sofraları kurabilmek bile çok büyük harcamaları yapmayı zorunlu kılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçen yıl ve bu yıl ki gıda fiyatları üzerinden yaptığımız hesaplamalara göre, yoksulun iftar sofrasına koyacağı şehriye çorbasının maliyeti ikiye katlandı.

TEREYAĞI FİYATLARI

Geçen yıl 5.7 liradan satılan şehriyenin kilosu 11.9 lirayı aştı. Bulgur fiyatları aynı şekilde ikiye katlanırken ekmeğin kilosu iki kat artışla 13 liraya çıktı. Yoğurt 7.8 liradan 13 liraya, zeytin 28.5 liradan 45 liraya yükseldi. Fakirin iftar sofrasına tereyağı ve balı koyabilmesi bile artık mucize…

RAMAZAN PİDESİ

Olağanüstü artan yeme içme maliyetlerine para yetiştiremeyen yoksul vatandaşların bu yıl iftar sofrasına pide koyması da neredeyse imkansız hale geldi. Geçen yıl 350 gramı 3 lira olan Ramazan pidesi İstanbul'da bu yıl 330 grama düşürülüp 6 liraya satılacak. Yoksul bir ailenin 4 kişilik sofrada pide yemesi artık hayal. Ekmek bile neredeyse lüks sınıfına girdi.

ZENGİNİN İFTARI

Hayat pahalılığına rağmen zengin sofraları bu yıl da ihtişamını koruyacak. Lüks sofraları kurmak zengin aileler için yine sorun olmayacak. 4 kişilik aile 5 bin lira ödeyecek.

Bu yıl gıda fiyatları 2 kat hatta 3 kat zamlandı. İftar sofralarını kurmak yoksul aileler için büyük zorluklar barındırsa da zengin aileler iftarlarını ister lüks restoranlarda isterlerse evlerinde rahatlıkla yapabilecekler. Lüks restoranlarda iftar sofralarının kişi başına maliyeti bin 250 liraya kadar çıkıyor. Lüks restoranda iftarını açan 4 kişilik bir aile 5 bin lira fatura ödeyecek. Bu paraya, aylığı 5 bin lira bile olmayan asgari ücretli bir ay çalışıyor.

FİYATLAR KATLANSA DA…

Zenginin evinde kuracağı iftar sofrasını süsleyen pastırmanın kilosu kimi yerde 400 lirayı aşıyor. Sucuğun kilosu iki kat artışla 170 lirayı geçti. Tereyağı ve balın fiyatları katlandı. Bonfile bir önceki yıla göre yine yaklaşık 2 kat artışla 200 liranın üstüne çıktı. Antep fıstığı, ceviz içi, kuru kayısı lokum fiyatları 2 hatta 3 kata varan seviyelerde arttı. Ancak, artan fiyatlara rağmen bu yıl da zengin sofralarından kuş sütü eksik olmayacak.

ZENGİNİN PİDESİ

Zengin aileler bu yıl da iftar sofralarından pideyi eksik etmeyecek. Ramazan pidesinin boş hali 3 liradan 6 liraya çıkarken susamlı yumurtalı pidelerin fiyatı bu yıl 9 liradan satılacak. Geçen yıl bu pideler 5 liradan satılıyordu. Fiyatlar yaklaşık iki kat artsa da pahalı pideler zengin iftar sofralarının vazgeçilmezi olarak her zamanki yerini alacak.

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Sözcü gazetesi yazarı Erdoğan Süzer’in zengin-fakir sofrası değerlendirmesini yukarıda sizinle paylaştım.

Gördüğünüz gibi arada uçurum var…

Fakir, bu Ramazan’a mutsuz girerken, zenginin keyfine diyecek yok.