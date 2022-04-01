Liyakattan ne haber !

Toplumda her insanın, bütün konularda yeterli bilgiye sahip olması mümkün değildir. Her kişi, gerektiğinde bir başka kişinin bilgisine ihtiyaç duyacağını bilmek zorundadır. Daha doğrusu, öğrenmediği bir konuda bilgisinin, bunu yapmış olandan daha az ve hatta belli şartlarda hiç düzeyinde olduğunu kabul etmek durumundadır.

Bu nedenle bir başkasının belirli bir konuda, özellikle yaptığı tahsille edindiği bilgiyi en gerektiği alanda ve zamanda bile yok saymak kadar kötü davranış olamaz. Bunu yapanlar ve normal karşılayanlar çoğaldıkça toplum geriye gider. Çünkü liyakat denilen olgu dışlanır, yetkili kılınanlar aklına geleni yapar. Buna reaksiyon gösterilmediğinde, bu olumsuz davranışlar daha da artar.

Bunları düşündükçe aklıma İzmit Belediyesi geliyor. Bu belediyenin başkanı Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevini yürüten Peyzaj Mimarı bayanı görevden alıp yerine bir makine mühendisini atıyor. Bu görev özel bilgi gerektirdiğine göre yapılan işlem liyakata aykırıdır. Amir pozisyonundaki kişinin, emrine verilenlerin yaptığı işleri denetleyecek bilgiden yoksunluğu liyakatsizliğin en belirgin göstergesidir.

Net olarak şunu demek istiyorum. Bir makine mühendisi belediyenin örneğin temizlik işleri müdürlüğü yapabilir. Çünkü bunu yapmak için özel bilgi gerekmez. Ama burada oluşan durum bundan çok farklıdır.

Örnek vereyim: Arkadaşlarım arasında, yüksek tahsilli olanların da kent içinde ve çevrede yaptığımız gezilerde, özellikle her iğne yapraklı ağacı bir başka çam türü zannettiklerini görüyor ve bu durumu hiç yadırgamıyorum. Çünkü bu çok normaldir. Bitkileri özelliklerine bağlı olarak tanımlamak bu konuda öğrenim görmekle mümkündür. Bu nedenle onlarla beraberken gördüğümüz ağaçların ana özelliklerini açıklıyorum ve onlar da büyük bir ilgi ile dinliyorlar.

Bu özel bilgi nedeniyledir ki dünyanın her tarafında Orman ve Ziraat Mühendisi, Peyzaj Mimarı yetiştiren Fakülte ve Yüksek Okullar vardır. Dünyanın en az kalkınmış yeri sayılan Patagonya’da bile Orman Mühendisi yetiştiren fakülte bulunmaktadır. Hatta inanmayana, Patagonya’da olan birinin adını vereyim: “Departamento de Ingeniería Forestal, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Esquel” (Orman Mühendisliği departmanı, Mühendislik Fakültesi. Patagonya San Juan Bosco (UNPSJB) Milli Üniversitesi. Esquel.

Şimdi bu kentte doğup, bu yaşa gelmiş bir Orman Y. Mühendisi olarak soruyorum:

Bir makine mühendisi bu işi hangi botanik bilgisi ile yönlendirecektir.?

Botanik bilgisi olmaksızın kentin yeşil örtüsü ile ilgili kararları nasıl irdeleyecektir?

Bir Orman veya Ziraat mühendisinin bildiği ana bilgilere sahip olmadığından yapılan önerileri nasıl değerlendirecektir?

Kentin yeşil örtüsü konusunda hangi bilgilerini kullanıp önerilerde bulunacak ve uygulamaya koyacaktır ?

Bu işi emrine sokulan Orman ve Ziraat Mühendisleri ve Peyzaj mimarlarının görüşlerine göre mi yapacaktır? Onların yanlış yapmasını hangi bilgi ile irdeleyip önleyecektir.

Şimdi, gel de merak etme !..

Bu Belediye Meclisinde Orman, Ziraat mühendisi, Peyzaj Mimarlığı tahsil etmiş kişiler yok mu? Onlar mesleklerine ait bilgilerin hiç sayılması karşısında nasıl sus-pus oluyorlar?

Bu kadar net liyakatsızlığı nasıl ve neden kabul edip benimsiyorlar ve itiraz etmeyip normal karşılıyorlar?

Bu duruma itiraz etmeyerek meslektaşlarının bilgisini yok ve önemsiz saymanın psikolojik ezikliğini hissetmiyorlar mı?

Bu durumun kentin yeşil dokusunda yaratacağı olumsuzlukların, halk üstünde yaratabileceği psikolojik zararı, parasal zararları ortaya koymuyorlar? Bunun nedeni nasıl bir ruhsal yapıdır? Bunu önleyen psikolojik yapı nedir?

Liyakat nutuklarına ne olduğunu neden sormuyorlar ?