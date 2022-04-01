Azerbaycan’da 31 Mart soykırımı

1918 yılının 29-31 Mart günlerinde Bolşevik -Komünist bayrağı altında Birleşmiş Ermeni çeteleri Bakü 'de, Nahçıvan'da, Küba'da, Şamahı ' da, Lankeran'da Azerbaycan halkına akla hayale gelmeyen zulümleri yaşatmıştır.

Yukarıda adı geçen yörelerde 14 bin civarında Azerbaycan Türk'ünü acımasızca katlediliyor. Kutsal, tarihi, turistik ve kültürel yerleri yakıp yıkarken iz bırakmamak için her türlü alçaklığı ve ahlaksızlığı yaptılar.

Ayrıca ele geçirmeyi hedefledikleri yerlerde 250.000 Azerbaycan Türkünü yerlerinden yurtlarından sürerek kaçkıncı durumuna düşürmüşlerdir.

Bu sinsi ve hain plan, proje daha sonraki yıllarda kesintisiz uygulanmıştır.

Rusların desteği ile yapılan bu katliamın öncelikli amacı Azerbaycan'ın özgürlüğünün yok edilmesidir. Rusya için Azerbaycan altın yumurtlayan tavuk görünümündeydi.

Bu gerçeği Lenin "Bakı petrol, ışık ve enerjidir" diyerek dile getiriyordu.

Bu gerçek nedeni ile Ruslar ve Ermeni çeteleri her dönemde pis ellerini ve hain gözlerini Azerbaycan'ın üzerinden çekmediler.

29-31 Mart katliamı günlerce devam etti. Bu vahşeti Nuru Paşa Kafkas İslam Ordusu Komutanı olarak savaşarak ve 1.300 civarında şehit vererek durdurdu.

Kendisi savaş ve işgaller ile uğraşan Türkiye'nin karşılık beklemeden kardeşin kardeşe verdiği destek olarak tarihe geçmiştir.

Türk halkı kardeşi olan Azerbaycan halkını yok olmaktan kurtarmıştır. Tarihe not düşürmek adına diyorum ki şartlar ne olursa olsun bu kardeşlik ilişkisi ilelebet devam edecektir. Bu ilişkilerimizi hiç bir kimse bozamayacaktır.

31 Mart Soykırımını yapanları şiddet ve nefretle kınıyoruz.

Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.

Kocaeli Büyükşehir

Belediyesi’nin üç yılı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın görevde bulunduğu üç yılını Sekapark Konge Merkezi’nde kamuoyu ile paylaştı.

Toplantı öncesi kokteyl verildi. Burada birçok dost ile, 1975 yılında ve daha sonraki yıllarda Ticaret Lisesinden mezun ettiğimiz bazı öğrencilerimizle karşılaşıp ayak üstü kısa sohbetlerimizle memnun olup sevindim.

Tahir başkan hızlı bir şekilde özet olarak üç bölüme ayırdığı hizmetlerini anlattılar.

1) Bitirdikleri 4 milyar 525 milyon maliyetli 309 eser ve hizmeti hızlandırılmış anlatımla fotoğrafını ve yapıldığı yer ile bilgi verdiler.

2) Yapımı devam eden 102 eser ve hizmet bitirilme aşamasında olup 2 milyar 654 milyon liraya mal olmaktadır.

3) 155 eser ve hizmetin ihale ve proje aşamasında olduğunu ileri sürerek eski ve yeni şekillerinin maket, fotolarını görüntülediler.

Yeniden elaman alınmadığını ileri sürerek, kamuya olan 6 milyar belediye borçlarından 2 milyarının ödendiğini söyleyerek Belediye Başkanı olarak seçildiği gün parti rozetini çıkarıp oy veren ve vermeyen herkesin Belediye Başkanı olduğunu belirttiler.

İki saat civarında süren sunum sonunda katılımcılara teşekkür ederek toplantı bitirildi.

Kocaelimize ve ülkemize yapılan hizmet ve yatırımın hayırlı uğurlu olmasını diliyor, emeği geçenleri kutluyoruz. Allah hepsinden razı olsun.