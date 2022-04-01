Başkan Tahir Büyükakın’ın 3 altın yılı mı, 3 sıradan yılı mı?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tam 18 yıldır AKP’ni başkanlar tarafından yönetiliyor…

Bunun 15 yılı, İbrahim Karaosmanoğlu’na ait.

Karaosmanoğlu dönemi denince aklıma;

Sapanca Gölü-Yuvacık Barajı su ishale hattı geliyor…

İyi bir çalışmaydı…

Bunun iyi bir çalışma olduğunu, Yuvacık Barajı’nda su seviyesi azaldığında görmüştük…

Barajda su seviyesi azalınca, Sapanca Gölü’nden su takviyesi yapılıyor…

Bence, İbrahim Karaosmanoğlu’nun 15 yıl boyunca yaptığı en başarılı çalışma buydu…

BÜYÜKAKIN 3 YILINI ANLATTI

31 Mart 2019’da Millet İttifakı’nın zayıf rakibine karşı AKP’den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın, 3 yıldır görevde…

Büyükakın önceki gün “3 Altın Yıl Eser ve Hizmet Sunumu” başlıklı bir toplantı yaptı.

Büyükakın’ın konuşmasını, gazetemizin birinci sayfasında logo üstünde yer verdik, ayrıca 6 ve 7’inci sayfayı konuşmasına ayırdık…

İstedik ki, vatandaşlar yapılan sunumu ayrıntılı bir şekilde okusun.

**

Büyükakın döneminde 3 yılda yapılan çalışmaları inceledim…

Normal, sıradan çalışmalar…

Geç kalınmış çalışmalar, olması gereken çalışmalar,

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gereken çalışmalar…

Yani olağanüstü bir proje, insanı heyecanlandıracak bir proje yok…

**

Büyükakın, 3 yılda 4.5 milyar liraya 309 projenin hayata geçirildiğini söylüyor…

Tamam da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi, 6 bakanlığın bütçesinden daha fazla…

Bu kadar devasa bütçeyle, elbette yeni projeler yapılacak.

Ama bu durumun çok abartıldığını düşünüyorum…

Sanki Kocaeli’nin kaderi değişmiş…

Kocaeli, yine aynı Kocaeli…

**

Yazımın başında Sapanca Gölü-Yuvacık Barajı su ishale hattından bahsetmiştim…

Yuvacık Barajı, Kocaeli’nin içme suyunu karşılıyor…

Yuvacık Barajı kimin zamanında yapıldı, CHP’li eski başkan Sefa Sirmen döneminde…

2004 yılından beri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni yöneten AKP, bir baraj yapıp hizmete sokamadı…

Neyse konumuz bu değil.

**

Geçen ay bir vatandaşın görüşlerini yansıtmış, su faturalarıyla ilgili bir yazı yazmıştım…

Su faturalarının her ay zamlandığı ifade edilmişti.

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Mayıs 2021’de İSU genel kurulunda alınan karar gereği her ay enflasyon oranındaki zammın su birim fiyatlarına yansıtıldığını söylemişti…

Yani Temmuz 2021’den beri her ay su birim fiyatına enflasyon oranında zam yapılıyor…

Başka bir ifadeyle, KOCAELİ’DE SUYA HER AY ZAM GELİYOR.

**

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, vatandaşın faturasına katkıda bulunmak istiyorsa, en azından enflasyon (şu an yüzde 54) tek haneli rakama düşene kadar, her ay suyun birim fiyatına yapılan enflasyon farkını almasın…

Yetkisi var mı? Var.

Vatandaşa hizmet dediğin böyle olur.

Bu sayede ekonomik kriz altında inim inim inleyen vatandaşın cebine destek olunur.

Hadi bakalım Başkan Tahir Büyükakın, görelim gücünü!